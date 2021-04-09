14 человек, которые хотели выйти из ситуации победителями, а в итоге еще больше себя закопали
Все мы терпели фиаско, но жизнь иногда любит побаловать нас прямо-таки изощренными казусами. Когда ты, уверенный в себе, уже готов выйти из ситуации победителем, и тут внезапно все переворачивается с ног на голову, и ты уже сидишь по уши в луже.
Мы в AdMe.ru немножко завидуем людям, у которых в таких случаях самоирония включается на полную катушку, и они готовы рассказать о своих провалах другим. Что и сделали герои нашей подборки.
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Помню, как-то в 2008 году мне на телефон пришло СМС-сообщение: «Я случайно перевела на ваш телефон 300 рублей, верните их, пожалуйста, на этот номер. Лена». Я проверил свой баланс и ответил ей по СМС: «Иди лесом, Лена, я не лох!» И с меня тут же списали 300 рублей за СМС на платный номер. © Vereshch / Pikabu
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С подросткового возраста грезила переездом в Соединенные Штаты. Когда мне стукнуло 18, я наткнулась на лотерею с розыгрышем грин-карты. На тот момент я не совсем осознавала всю важность ситуации. Я выиграла карту, но я не живу в США, потому что на тот момент у меня не было денег для переезда, а моя семья была не из богатых. Сейчас мне 25, и именно эта ситуация до сих пор остается самым большим провалом в моей жизни. © Подслушано / Ideer
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Как-то раз я пошла в поликлинику на прием к врачу. И температуру на входе измерял высокий и очень симпатичный молодой доктор. К слову, молодые симпатичные доктора в нашей поликлинике — это такое же редкое явление, как астат в земной коре. Ну и мне, как любой девушке, захотелось повыпендриваться и красиво пройтись от двери до стойки, за которой он сидел.
Мои планы нарушила уборщица, только-только помывшая кафельный пол. Стоило мне сделать первый шаг, как начался сеанс фигурного катания. Правда, фигура получилась всего одна: эффектное падение на попу. Из-за пуховика мои движения руками были не особо свободными, так что в своих попытках встать я была похожа на черепашку. Когда объект моих воздыханий помог мне подняться, я выглядела, как после катастрофы: шапка встала дыбом и сползла на брови, шарф набекрень. Повыпендривалась! © Булочка с Корицей / AdMe
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Купил игрушечных пауков сыну на Кипре. Везде по дому валялись. В бассейн залезли — и там тоже на поверхности плавает. Тут жена выходит, дай, думаю напугаю. Беру паука рукой, а он, блин, живой. Но цели достиг: жена моего вопля испугалась. © ShutupuFM / Pikabu
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На лице появились прыщики от мороза, попросил свою девушку нанести мне что-то, чтобы не было заметно, потому что должна была быть важная встреча — не хотелось светить прыщавым лицом. Та с утра нанесла мне тональник и еще что-то. Вообще заметно-то не было, и прыщей не было видно, но когда я споткнулся о ступеньку и влетел лицом в пиджак директора, на нем остался след от тональньника. Теперь ко мне много вопросов. Подшучивают, разговоры не помогли. © Подслушано / Ideer
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Помню, в моде у нас была темно-коричневая помада, и чем темнее, тем круче! Я для эффекта обводила губы черным карандашом — выходили темные, безжизненные губы. И хоть девочки постарше мне говорили, что это некрасиво, я всегда была уверена, что они это говорят, потому что завидуют! © Elena Matiol / Facebook
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В 16 лет шла по улице в дефицитных джинсах. Еще и белого цвета! Не шла — парила! И замечала взгляды, направленные на меня. Такой крутой себя ощущала! Пока одна женщина не подошла и не сказала мне: «Девушка, у вас молния на штанах расстегнута». Глянула вниз — и правда, так оно и есть. © Виктория Сергеева-Филиппова / Facebook
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На минувшее 1 апреля решила дочь одной из моих коллег разыграть свою мать. Шлет ей по ватсапу сообщение: «Мам, тебя к директору вызывают». Женщина его нам вслух зачитывает и сразу же начинает возмущаться. Мы с остальными в кабинете ржем, говорим, что 1-е число на календаре, очевидно же, что дочь просто разыгрывает тебя. Мать ей записала голосовое сообщение: «Вызвала такси, сейчас приеду!» Причем диктовала его максимально взволнованным голосом. А потом отложила телефон в сторону и в мессенджер уже не заходила.
Первым сообщением от дочери пришло: «Ха-ха! Я пошутила!» Но мама якобы «не читала» ее сообщения и не отвечала на звонки. Потом обеспокоенная дочь начала бомбить на рабочий телефон. Как единственному мужчине в кабинете, трубку поднять доверили мне:
— Алло-алло! Здрасьте, а Сидорову можно?
— А ее нет, — говорю я, — она все бросила, куда-то срочно убежала, даже телефон оставила. Может, ей что-то передать, когда вернется?
На том конце провода повисло такое гробовое молчание. Так что я просто передал трубку коллеге, которая ехидно так поинтересовалась: «Ну и что ты, дочь, хочешь мне интересного сказать?» Не знаю, насколько сильным было облегчение у девчонки, когда она узнала, что мать все-таки не поехала в школу, но, полагаю, адреналина она хапнула знатно. © *****sbomjami / Pikabu
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Решил прийти домой, постирать занавески на кухне. Думал, сделаю приятное любимой. За стремянкой лезть было лень, поставил стул, начал снимать занавеску с гардины, еле дотягиваясь до крайнего левого угла, переставляю ногу, дабы опереться на стол у стены. В итоге, соскальзывая со стола, роняю его на пол, держась за занавески, тяну их по инерции вниз вместе с гардиной, она падает концом на новую стеклянную плиту, бьет всю посуду, которая стояла на сушке у раковины, и как бонус — у меня вывих ноги. © Подслушано / Ideer
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Недавно вспомнила прекрасную историю, что в школе я хотела быть готической лолитой, но в провинциальном городе в 2000-х для этого было мало возможностей. Поэтому, когда я купила кружевную черную ленту и вплела в косу, все подумали, что у меня случилась трагедия, и предложили уйти с уроков. © iamhellcat / Twitter
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Жена рассказала историю. Давным-давно, когда жила она в деревне, был такой случай. Как-то ее мама собралась поехать в город, ну и соседке сказала, мол, в город собираюсь. А соседка заказывает ей, типа: «Ой, в город едешь? А я еще не скоро там буду, купи мне лиспедрон N-й номер» (лифчик N-го размера). Мама приехала из города, а соседка спрашивает: «Ну что, купила, что заказывала?» На что мама ей отвечает: «Ань, не было лиспедрона, в трех аптеках спрашивала, говорят, у них такого лекарства не бывает». © YodaGrandMaster / Pikabu
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Зашла в группу дома: в одном из подъездов заметили в подъезде тарантула. Вызвали полицию, те приехали и вызвали пожарных. Пожарные приехали, стали его ловить и выяснили, что это приклеенный игрушечный пластиковый паук. © ProblemSPb / Twitter
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Покупаем начальнику подарок на день рождения — билет в Большой на балет. Диалог:
— Балет на русском, надеюсь?
— Балет с сурдопереводчиком — она рядом на другом языке пляшет.
— Я просто балет только по радио слушал, не в курсе, как оно там у них. © Bash.im
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Зашел спор между мной и продавцом напольного покрытия. Продавец утверждает, чтo пробковое покрытие теплое, то есть отдает тепло. Я возразил, чтo пробка тепло не выделяет, а плохо eгo передает, низкая теплоотдача. А он стал спорить со мнoй, ссылаясь на то, чтo он специалист. На вопрос, откуда пробка тепло берет, чтoбы отдавать, он утверждает, чтo африканская кора запаслась теплом еще в Африке. © Bash.im
А вы когда-нибудь попадали в похожие ситуации? Если да — расскажите нам, не стесняйтесь.