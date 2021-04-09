14 человек, которые хотели выйти из ситуации победителями, а в итоге еще больше себя закопали

На минувшее 1 апреля решила дочь одной из моих коллег разыграть свою мать. Шлет ей по ватсапу сообщение: «Мам, тебя к директору вызывают». Женщина его нам вслух зачитывает и сразу же начинает возмущаться. Мы с остальными в кабинете ржем, говорим, что 1-е число на календаре, очевидно же, что дочь просто разыгрывает тебя. Мать ей записала голосовое сообщение: «Вызвала такси, сейчас приеду!» Причем диктовала его максимально взволнованным голосом. А потом отложила телефон в сторону и в мессенджер уже не заходила.

Первым сообщением от дочери пришло: «Ха-ха! Я пошутила!» Но мама якобы «не читала» ее сообщения и не отвечала на звонки. Потом обеспокоенная дочь начала бомбить на рабочий телефон. Как единственному мужчине в кабинете, трубку поднять доверили мне:

— Алло-алло! Здрасьте, а Сидорову можно?

— А ее нет, — говорю я, — она все бросила, куда-то срочно убежала, даже телефон оставила. Может, ей что-то передать, когда вернется?

На том конце провода повисло такое гробовое молчание. Так что я просто передал трубку коллеге, которая ехидно так поинтересовалась: «Ну и что ты, дочь, хочешь мне интересного сказать?» Не знаю, насколько сильным было облегчение у девчонки, когда она узнала, что мать все-таки не поехала в школу, но, полагаю, адреналина она хапнула знатно. © *****sbomjami / Pikabu