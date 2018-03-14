13 твитов от людей, на чьем чувстве юмора держится весь интернет

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По статистике, в твиттере публикуется более 500 млн постов ежедневно. Однако лишь десятки собирают свой куш из тысяч лайков и шеров, а главное — выделяются на общем фоне остроумием. Именно такие яркие и запоминающиеся твиты мы представляем сегодня вашему вниманию. Гарантируем: скучно точно не будет.