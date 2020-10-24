13 СМС-переписок, в которых накал страстей достиг всех мыслимых пределов

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Сообщения давным-давно заменили нам живое общение и звонки. Мы даже по объявлениям о купле-продаже больше не звоним, а пишем. И в любви признаемся в СМС, и ругаемся тоже в мессенджерах. Нечего и удивляться тому, что порой такие диалоги принимают настолько неожиданный оборот, что мгновенно хочется запостить их в какую-нибудь социальную сеть.

Мы в AdMe.ru ценим людей с хорошим чувством юмора. Надеемся, что и вам придутся по вкусу отобранные нами переписки.

1. «Я самый ужасный учитель на свете»

2. Попался неординарный клиент

3. С такой ситуацией наверняка сталкивались и вы

4. Любишь котика — люби и выкрутасы котика

5. Отличный отпор сетевым шантажистам

6. «Скептически отношусь к обсуждению школ и учителей в интернете из-за таких претензий родителей»

7. Сталкивались когда-нибудь с таким покупателем?

8. От любви до ненависти, как известно, лишь один шаг

9. Неожиданный поворот событий

10. И такое бывает

11. Любители халявы вышли на новый уровень: теперь они апеллируют к широте вашей души

12. А вы своим мужьям и женам запрещали когда-нибудь общаться с приятными представителями другого пола?

13. Есть ли предел человеческой наглости?