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13 СМС-переписок, в которых накал страстей достиг всех мыслимых пределов

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Сообщения давным-давно заменили нам живое общение и звонки. Мы даже по объявлениям о купле-продаже больше не звоним, а пишем. И в любви признаемся в СМС, и ругаемся тоже в мессенджерах. Нечего и удивляться тому, что порой такие диалоги принимают настолько неожиданный оборот, что мгновенно хочется запостить их в какую-нибудь социальную сеть.

Мы в AdMe.ru ценим людей с хорошим чувством юмора. Надеемся, что и вам придутся по вкусу отобранные нами переписки.

1. «Я самый ужасный учитель на свете»

© babychanniie / twitter

2. Попался неординарный клиент

© immortal555 / pikabu

3. С такой ситуацией наверняка сталкивались и вы

© miracleunique_ / twitter

4. Любишь котика — люби и выкрутасы котика

© ZekaZa / pikabu

5. Отличный отпор сетевым шантажистам

© Vikki96 / pikabu

6. «Скептически отношусь к обсуждению школ и учителей в интернете из-за таких претензий родителей»

© iVombatz / pikabu

7. Сталкивались когда-нибудь с таким покупателем?

© Jahsaro42 / reddit

8. От любви до ненависти, как известно, лишь один шаг

© spaced_and_confused / reddit

9. Неожиданный поворот событий

© Strangerinthealpsss / reddit

10. И такое бывает

© ______UT______ / twitter

11. Любители халявы вышли на новый уровень: теперь они апеллируют к широте вашей души

© ip_address_freely / reddit

12. А вы своим мужьям и женам запрещали когда-нибудь общаться с приятными представителями другого пола?

© saymlsasha

13. Есть ли предел человеческой наглости?

© hiteikan / reddit

В ваших архивах наверняка имеется парочка-другая забавных переписок. Поделитесь ими со всем миром.

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