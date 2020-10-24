13 СМС-переписок, в которых накал страстей достиг всех мыслимых пределов
Сообщения давным-давно заменили нам живое общение и звонки. Мы даже по объявлениям о купле-продаже больше не звоним, а пишем. И в любви признаемся в СМС, и ругаемся тоже в мессенджерах. Нечего и удивляться тому, что порой такие диалоги принимают настолько неожиданный оборот, что мгновенно хочется запостить их в какую-нибудь социальную сеть.
Мы в AdMe.ru ценим людей с хорошим чувством юмора. Надеемся, что и вам придутся по вкусу отобранные нами переписки.
1. «Я самый ужасный учитель на свете»
2. Попался неординарный клиент
3. С такой ситуацией наверняка сталкивались и вы
4. Любишь котика — люби и выкрутасы котика
5. Отличный отпор сетевым шантажистам
6. «Скептически отношусь к обсуждению школ и учителей в интернете из-за таких претензий родителей»
7. Сталкивались когда-нибудь с таким покупателем?
8. От любви до ненависти, как известно, лишь один шаг
9. Неожиданный поворот событий
10. И такое бывает
11. Любители халявы вышли на новый уровень: теперь они апеллируют к широте вашей души
12. А вы своим мужьям и женам запрещали когда-нибудь общаться с приятными представителями другого пола?
13. Есть ли предел человеческой наглости?
В ваших архивах наверняка имеется парочка-другая забавных переписок. Поделитесь ими со всем миром.