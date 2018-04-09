13 историй о том, что быть женщиной непросто, но зато весело
По статистике, женщины пользуются соцсетями куда активнее, чем мужчины. Причем последние чаще заходят в свои аккаунты по работе, в то время как прекрасные дамы предпочитают проводить время в фейсбуках и прочих твиттерах, чтобы поделиться эмоциями и рассказать о событиях своей жизни. Поэтому неудивительно, что как раз женщины становятся главными героинями и рассказчицами самых забавных, милых и курьезных историй. Именно такие истории из жизни прекрасной половины человечества мы представляем вашему вниманию.
AdMe.ru собрал 13 историй, которые щедро сдобрены женской мудростью, искрометным юмором и легким настроением.
- Дочь выходит замуж. Долго ждала этого события, готовилась тщательно к торжеству. Наконец настал день свадьбы. Застаю свою дочь рыдающей, уткнувшись лицом в подушку. Я в ужасе, спрашиваю: «Доченька, с тобой все хорошо? Ты не хочешь выходить замуж?» На что она отвечает: «Со мной все хорошо, просто я прощаюсь со своей беззаботной юностью. Сейчас я немного поплачу, а потом можно и замуж выходить».
- В разговоре назвал свою девушку именем бывшей, думал, что все, я приехал... Но она якобы не обратила внимания. Я что-то заподозрил. Через пару дней в разговоре она неожиданно назвала меня дебилом, на что я, конечно, возмутился, но она мне спокойно: «Прости, перепутала с бывшим».
- Проснулась и поняла, что хочу быть блондинкой. Вот прямо здесь и сейчас. Недолго думая, пошла в салон, стригусь, осветляюсь, сверху — тон, потом еще, и еще, в общей сложности 4 покраски, чтобы родной цвет «вытравить». Пришла домой, полюбовалась на себя в зеркало, поняла, что мне не нравится, пошла в магазин, купила каштановую краску, покрасила саму себя в ванной. Сижу и думаю, вот на фига мне это было нужно, а? Все-таки мы, женщины, — странные существа.
- Сегодня в офисе спорили про женскую логику. Все бы ничего, но как аргумент наличия этой логики девушка привела факт, что, когда у нее заканчиваются деньги, она покупает на остаток себе одежду. Как она объяснила, чтобы не потратить на ненужное.
- Решила начать бегать. Вот так! Вот прямо в тот же день и побежала! Мой спортивный маршрут пролегал в парке недалеко от дома. Пробежала несколько кругов, ужасно устала и проголодалась, и надо же — на глаза попался ларек с пиццей. Как же она вкусно пахла! Короче, зеваки в парке еще надолго запомнят спортивную девушку, бегущую в среднем темпе и жрущую на ходу пиццу.
- Утром дочка полчаса марафет наводит перед зеркалом, крутится и так, и эдак, то просит косички заплести, то распустить и вернуть все как было. Интересуюсь, что это такое она удумала. Отвечает, что ей мальчик в группе нравится, но ему нравится другая девочка, вот она и хочет «прийти такой красивой, чтобы у него от восторга аж дух свело, и отвергнуть его ухаживания, когда он бросит ту корову ради нее».
- Никогда не забуду, как моя жена приучила нашего 4-летнего сына засыпать самостоятельно. Раньше на это уходило 1,5–2 часа песен и плясок. Она просто сделала жест над ним, пока он лежал в кроватке, и сказала: «Все, прозрачный лазер натянут, встанешь — и он тебя испепелит».
- Я в шоке от женщин и от моей девушки в частности. У нас поезд в 23:30, она начала собираться в 18:00, делать макияж, прическу, выбирать, что надеть. Мы чуть не опоздали, в 23:00 прыгнули в такси, в 23:25 были уже в поезде, в 00:00 девушка уже переоделась, смыла макияж и легла спать. У меня один вопрос: зачем?!
- Перед сном считаю овец, которых мой парень лайкает в инстаграме.
- Моя девушка — невозможная сладкоежка. Если начала лопать шоколад, то не остановится. А мне постоянно приносят в знак благодарности шоколадки, конфеты и прочие сладости. Я даю девушке вкусности порционно, остальное прячу в шкафу за своими вещами, там целая гора коробок. Как-то прихожу домой, а девушка стонет — живот болит, по спальне разбросаны пустые коробки от сладостей. Вызвал скорую. Когда везли в больницу, она промямлила что-то типа: «Надо лучше конфеты прятать...»
- Нас ограбили. Вынесли все: телевизор, приставку, два ноутбука, украшения жены, дорогие картины. Но сохранностью наличных денег занималась жена. Говорю ей грустно: «Ну что, баксы тоже вынесли»? В ответ на что жена полезла в шкаф, достала 10 пар своих сапог и вытащила из-под стелек все накопленные нами деньги.
- Муж забирал дочку из садика, приходит и говорит мне: «Вот зачем ты учишь ее ЭТОМУ с детства? Ну невозможно же». Оказалось, что пока они шли домой, дочка на жалость ему стала давить. В итоге они зашли в магазин и купили ей новую кофточку. Притом муж добавил, что сам не заметил, как предложил доче обновить гардероб.
- До сих пор побаиваюсь свою девушку. Дело было теплым осенним днем. Она, как обычно, с открытым ртом смотрела в зеркальце и наносила макияж с ювелирной точностью каким-то карандашом, ничто не могло ее прервать. Но тут какая-то муха пролетает рядом, и девушка, почти не отрываясь от своего занятия, на лету прибивает муху карандашом к стене!
А с вами, вашими подругами или знакомыми приключались подобные истории?