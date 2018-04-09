13 историй о том, что быть женщиной непросто, но зато весело

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По статистике, женщины пользуются соцсетями куда активнее, чем мужчины. Причем последние чаще заходят в свои аккаунты по работе, в то время как прекрасные дамы предпочитают проводить время в фейсбуках и прочих твиттерах, чтобы поделиться эмоциями и рассказать о событиях своей жизни. Поэтому неудивительно, что как раз женщины становятся главными героинями и рассказчицами самых забавных, милых и курьезных историй. Именно такие истории из жизни прекрасной половины человечества мы представляем вашему вниманию.