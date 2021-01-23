12 типов соседей, которые вносят в нашу жизнь тонну перца и щепотку безумства

Шумные и сильно пахнущие, не в меру активные и вечно отсутствующие — каких только соседей нет на белом свете. Все они живут по собственным правилам, понять которые другим людям сложно, но мириться с этим приходится. В конце концов, это воспитывает в каждом из нас смирение и развивает чувство юмора, ведь невозможно же все время злиться на тех, кто живет за стенкой.

Мы в AdMe.ru уверены, что соседи, которых трудно забыть по тем или иным причинам, были практически у каждого из наших читателей. И решили увековечить в иллюстрациях те типы жителей многоэтажек, которые произвели на нас по-настоящему неизгладимое впечатление.

1. Любитель парфюма

Даже обычная поездка в лифте может превратиться в слишком долгое путешествие, если вам «посчастливилось» попасть в это замкнутое пространство вместе с любителем стойкого парфюма. Некоторые запахи настолько индивидуальны, что, вероятно, понять всю их прелесть могут только истинные ценители. Всем остальным приходится делать вдох на площадке и выдох на улице.

2. Активистка общедомового чата

Развитие современных технологий подарило нам не только все прелести общения, но и его недостатки. В каждом чате, даже общедомовом (который создан для обсуждения насущных проблем конкретной многоэтажки), всегда найдется хотя бы один человек, жаждущий сделать всем хорошо. Он без устали и в любое время дня и ночи готов постить очаровательные картинки с котятами, поздравление с первым снегом и открытки ко всем праздникам. Душка, да и только!

3. Юное дарование

Когда за стенкой живет музыкально одаренный ребенок, соседям не бывает скучно. Хотят они того или нет, они вместе с юным гением изучают гаммы, следят за его успехами и искренне радуются окончанию занятий.

4. Любитель поболтать

Не в меру общительные соседи обычно встречаются именно в тот момент, когда вам ну совершенно не хочется разговаривать. Будь то бабушка в лифте, желающая за 15 этажей узнать все о вашей семье, или приятельница, зашедшая за солью и засидевшаяся на 2 часа, от такой навязчивой дружбы крайне сложно отвертеться. Поэтому приходится выслушивать последние новости и отвечать на бестактные вопросы с вежливой улыбкой на лице.

5. Непризнанный певец

Если в человеке, живущем за стеной, внезапно проснулась Монсеррат Кабалье или Григорий Лепс, то покой и тишина вам будут только сниться. Старые шлягеры и новые хиты вы будете слышать в любой комнате в вольном исполнении голосистого соседа. Остается надеяться только на то, что ваши музыкальные вкусы совпадут.

6. Складист

Общий тамбур, в котором обитатели квартир любят складывать крупногабаритные вещи, многое говорит о жизни и увлечениях соседей. Владельцы дачных участков оставляют здесь излишки урожая, велосипедисты — свой транспорт, а молодые родители — коляски и беговелы. Иногда лавировать между этими залежами очень нужных вещей можно только полубоком.

7. Вечно отсутствующий собачник

Если у ваших соседей есть собака, а сами хозяева — люди занятые и вечно работающие, слушать душевные терзания хвостатого питомца будет весь подъезд. Многие животные искренне скучают по своему человеку, слагая об этом бесконечные песни, полные тоски, и гавкая на шум приехавшего на этаж лифта.

8. Ночной телезритель

У каждого жителя многоэтажки свой ритм жизни: когда одни сладко сопят в кроватях, другие только приходят с работы или, наоборот, собираются на нее. Конечно, любимая музыка или интересный фильм, включенные на полную громкость, помогают тому, кто вынужден бодрствовать по ночам, вырваться из объятий Морфея. Но все соседи, которые обречены слушать песни или кинодиалоги через стенку, просто хотели бы выспаться.

9. Зожница

Вести здоровый образ жизни и уделять время физическим нагрузкам в домашних условиях удается немногим. К сожалению, многоквартирные дома с тонкими перекрытиями и чуть ли не картонными стенами не всегда могут вынести тягу людей к активному спорту. Прыгать и скакать по головам соседей не очень вежливо, даже если это делается не ради баловства, а в благих целях.

10. Сосед с дрелью

Рано или поздно все делают ремонт, и это нормально. Но практически в каждом доме находится хотя бы один сосед, который годами не расстается с молотком, дрелью и перфоратором. Особенно радостно слышать, что он снова взялся за инструменты, в 7 утра в воскресенье или, например, 1 января. Ему некогда разлеживаться и отдыхать. Ремонт сам себя не сделает.

11. Семеро по лавкам

Растить детей — задача не из легких, особенно когда их много, а места — мало. Малыши любят прыгать, кричать, они постоянно что-то роняют или извлекают свежие звуки из батареи в силу возраста и любопытства. Главное в этом вопросе — воспитание, и тогда даже 7 малышей могут стать самыми чудесными соседями.

12. Громко влюбленные

Есть определенная категория людей, которые не умеют проявлять чувства тет-а-тет: их темперамент требует концерта со зрителями. Конечно, лучше слушать громкие признания в любви и серенады под окнами, чем ночные скандалы с битьем посуды, но иногда просто хочется тишины. Хотя такие соседи уверены, что это банальная зависть.