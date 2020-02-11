12 СМС-переписок, которые могли произойти только с папами

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У пап какое-то особенное чувство юмора: оно просто не поддается описанию, а порой и коррекции. Тут есть место и сарказму, и неожиданным поворотам, и бесценному житейскому опыту. В общем, всему тому, за что мы ценим наших любимых отцов. И что будет, если пожаловаться любимому папочке на бессонницу, вы тоже узнаете из нашей статьи.

Мы в AdMe.ru знатно повеселились, составляя для вас эту подборку, а вы можете пополнить нашу копилку, отправляя свои примеры переписок.

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