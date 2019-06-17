12 случаев на экскурсиях, когда все пошло не по плану

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Лето — самая горячая пора для всех, кто работает в туризме, в том числе для экскурсоводов. Профессия гида предполагает постоянное взаимодействие с самыми разными людьми, и не все из них готовы просто спокойно слушать рассказы о достопримечательностях.

AdMe.ru собрал 12 историй от опытных гидов о туристах, которые отличились забавным или странным поведением. В лучшем случае они просто насмешили всю группу, а в худшем — поставили экскурсию под угрозу срыва. Эти истории — лишний повод задуматься о том, как следует вести себя в путешествиях, чтобы не испортить впечатления от новых мест ни себе, ни другим. А в конце статьи в узнаете, что проколы случаются и у самих гидов.

Я бывший гид по рафтингу. У реки есть спокойная часть, где люди могут, если захотят, спрыгнуть и поплавать (в спасательных жилетах). Одна женщина решила попробовать. Прыгает и вдруг медленно всплывает лицом вниз, а ее тело полностью неподвижно. Я понимаю, что что-то не так, хватаю ее за куртку и затаскиваю в лодку. Отдышавшись, женщина сказала, что не умеет плавать. b771 / Reddit

В моем колледже много ухоженных газонов, по которым нельзя ходить. Я проводил экскурсию для абитуриентов, и к нам присоединилась группа из Китая. Китайцы стали активно ходить по газонам. Я пытался им объяснить, что это запрещено, но они не понимали.

Чтобы продолжить экскурсию, мне пришлось уйти с остальными дальше. Когда через несколько минут мы вернулись, китайцы, развернув палатку, уже вбивали колышки в землю. Одна дама собирала цветы с клумб. Охрана по моей просьбе привела китайского студента, и тот перевел своим соотечественникам, что так делать нельзя. Но они в ответ просто накричали на бедного парня. В итоге пришлось звать полицию. lucyviola / Reddit

В Самарской области есть село Усолье с горой Светелка, известной как «место силы». Рассказываю со слов очевидца. Забрались они с экскурсионной группой на Светелку. Одна дама говорит:

— Как хорошо! Какой вид: и Волгу видно, и село, и кругом все окрестности! Какой молодец граф Орлов, что поставил здесь дозорную площадку, чтобы татары не пришли!

— А мы уже здесь!

Женщина оборачивается, а сзади группа из Казани. Смеялись все. PivBear / Pikabu

Я вожу экскурсии по пивоварне. Во время ферментации образуется углекислый газ, а его избыток выходит через трубку и попадает в ведро с водой. Один из экскурсантов спросил, для чего трубка, и я с удовольствием ему объяснил. Затем он спросил, что произойдет, если он вдохнет из трубки. Я сказал, что он потеряет сознание или повредит мозг. Я думал, он спрашивает шутки ради. Но он реально схватил трубку и сделал вдох. Нам пришлось выгнать его с экскурсии. Некоторые люди просто невероятно глупы. tedandrassy / Reddit

Один гид из Зимбабве рассказал мне такую историю. У него в группе была пара молодоженов, которые решили провести в Африке медовый месяц. Однажды вечером группа сидела у костра в кемпинге. Парочка удалилась в туалет. Вдруг обратно прибегает испуганный и рыдающий муж. «Мою жену убил лев!» — кричит он. У всех шок. Но тут прибегает разъяренная жена.

Оказалось, они услышали шум возле туалета (видимо, какое-то животное шуршало), и муж так сильно запаниковал, что толкнул жену на землю в сторону, откуда доносился шум, а сам дал стрекача. Оставшуюся часть поездки молодожены не разговаривали. forty_two42 / Reddit

Я экскурсовод в университете. У нас есть сад с большим черепашьим прудом. Одна девушка захотела сделать селфи крупным планом с самой большой черепахой. Что ж, черепаха проглотила телефон. Девушка пыталась заставить университет купить ей новый. А ведь ей повезло, что у нее все еще есть все пальцы... Bengmann / Reddit

Была на экскурсии в пещере в Западном Техасе. Там было действительно красиво, и гид рассказывала нам, как много времени потребовалось, чтобы все эти сталагмиты и сталактиты сформировались. Когда она отвернулась, какой-то парень отломил кусочек сталактита и засунул в карман! Я была так удивлена, что просто смотрела на него, а он улыбался и подмигивал мне, как будто я его сообщница. Sonsea2 / Reddit

Несколько моих знакомых отправились в поездку в Освенцим и решили украсть маленькие очки и несколько пуговиц, которые нашли наполовину зарытыми в землю. Они были задержаны польской полицией, когда покидали территорию концлагеря. Трудно понять, что иногда происходит в головах людей. manbearnoodle / Reddit

Когда я был на экскурсии в концлагере Дахау, гид предупредил нас о том, чтобы мы вели себя подобающим образом. Оказывается, неделю назад один парень сделал своей девушке предложение прямо у входных ворот под надписью «Arbeit macht frei» (нем.) — «Труд делает свободным». Palma_Sam_Cheese / Reddit

Я гид на острове Шпицберген (Норвегия), провожу снегоходные туры. Один мужчина с Востока отказался от тура, так как, по его мнению, женщина (то есть я) не может водить снегоход. Еще больше его возмутил пистолет (на всякий случай гид берет его с собой, и у меня есть лицензия, я умею стрелять): с его слов, женщины не должны пользоваться оружием. Он настаивал, чтобы ему дали гида-мужчину, а когда понял, что его не предоставят, требовал вернуть деньги. А ведь я заранее познакомилась с группой и все туристы подписали соглашение, где было указано, что гид именно я. Но этот мужчина пропустил все мимо ушей. Естественно, деньги ему не вернули. charlykatbat / Reddit

У меня был турист, который во время ныряния с лодки увидел большую рыбу барракуду и попытался схватить ее за хвост. К счастью, я моментально среагировал: стукнул туриста веслом из лодки прежде, чем тот дотронулся до рыбы. Если бы он схватил барракуду за хвост, она могла бы разорвать его на куски. fkirwan82 / Reddit

Я работаю в Национальном соборе, и однажды один турист взял церковную свечу и исподтишка поджег шляпу своего друга. Тот заметил, только когда уже почти загорелись его волосы. От испуга он метнул свою горящую шляпу в орган. not_hacking12 / Reddit

Бонус: гиды тоже могут удивлять

Однажды я сопровождала школьников в экскурсии по Владимиру. И вот автобус проезжает мимо длинной желтой стены. Экскурсовод-мужчина:

— Дети, мы проезжаем самое известное здание во Владимире! Сможете отгадать, что это?

В автобусе тишина.

— Ну как это вы не знаете?! Родители, помогайте!

И вновь тишина.

— Ну ведь даже песня есть! — и начинает напевать в микрофон «Владимирский централ». Спел и дополнил:

— Такие вещи знать надо!

После экскурсии шестиклашки спрашивали, что такое «этапом из Твери». Nastas21 / Pikabu

«Большое спасибо нашему гиду за чудесное семейное фото в Таиланде»

Как бороться с «опоздунами»

Экскурсионный автобус верно ждет троих опаздывающих.

Три силуэта появляются на горизонте и неспешно направляются в нашу сторону.

— Вон они, вон!

— Да, вроде они!

— Вы уверены, что это они?

— А давайте ме-е-едленно поедем и посмотрим, как они станут идти? TheSolSpb / Pikabu

А какие забавные или нелепые случаи на экскурсиях запомнились вам? Делитесь в комментариях.