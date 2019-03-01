12 открытий, которые сделали мужчины, наблюдая за женщинами

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Из-за разницы между женским и мужским восприятием мира периодически возникают ситуации, которые вызывают неподдельное удивление у представителей противоположного пола. Наблюдение за женами, девушками, коллегами и просто случайными незнакомками дарит им немало занимательных открытий.

Мы в AdMe.ru решили поделиться случаями, когда мужчины стали на шаг ближе к разгадке тайны, кроящейся в непостижимой женской душе.

1.

2. «Когда рассказываешь своей девушке историю, в которой участвует другая»

3. «Вот как моя жена решила распаковать свой новый кабель»

4.

5. «Сегодня меня поставили в известность, с кем спит моя жена, пока я в отъезде»

6.

7. «Только здесь теперь и спит»

8.

9. «Моя жена уезжает на несколько месяцев. Вот как она подготовила к этому нашу кровать»

10. «Кажется, жена на что-то намекает»

11. «Девушка из моего класса литературы принесла на пару своего кота»

12.

Какие интересные особенности в поведении противоположного пола замечали вы?