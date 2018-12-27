12 ошибок, из-за которых макияж выглядит неаккуратно и дешево

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Макияж способен изменить лицо девушки до неузнаваемости, причем как в лучшую, так и в худшую сторону. Скульптурирование лица бронзером, хайлайтер под глазами, высветленные губы и другие подобные приемы — вот то, о чем лучше забыть навсегда.

AdMe.ru подсмотрел у пользователей Instagram и YouTube ошибки макияжа, которые чаще всего совершают девушки. Листайте вниз, запоминайте и пользуйтесь косметикой с умом.

1. Контур, нанесенный ниже линии скул

От плохо растушеванного средства, нанесенного широкой кистью ниже уровня скул, лицо «сползает», выглядит уставшим и неестественным. Контурирование должно повторять линию скул, быть практически незаметным.

2. Неправильно подобранная текстура тонального средства

Тональное средство, не подходящее по текстуре для вашего типа кожи, с большой вероятностью подчеркнет шелушение, расширенные поры и другие несовершенства. Выход простой — использовать базу и подобрать правильное средство. Легкий крем-флюид лучше использовать девушкам с беспроблемной кожей. Крем-пудру — обладательницам нормальной, слегка сухой или слегка жирной кожи. С ярко выраженными проблемами крем-пудра не справится, но может сделать недостатки более заметными. Тональный крем без масел (с надписью oil-free на упаковке) лучше выбирать девушкам с жирной кожей, а с маслами — обладательницам сухой кожи.

3. Использование бронзера вместо скульптурирующих средств

Рыжевато-коричневый бронзер, нанесенный вместо скульптурирующего средства, совсем не красит лицо и делает его неестественно блестящим. Стоит использовать матовые средства подходящих вам оттенков, чтобы подчеркнуть скулы и сделать лицо более рельефным.

4. Тени c эффектом «металлик»

Такие тени уже давно вышли из моды: они смотрятся слишком ярко и вульгарно даже в вечернем макияже. Чтобы взгляд выглядел свежим, лучше использовать сатиновые тени и тени с легким мерцанием.

5. Розовые тени

Немного оговоримся: розовые тени — это не запрет, а рискованный выбор. Если вы возьмете неподходящий вам оттенок и забудете про высветление внутреннего уголка глаза, заплаканный вид вам обеспечен.

6. Высветленные губы

Губы в стиле нюд — это вовсе не белесая помада, от которой цвет лица становится болезненным. Чтобы не выглядеть нездорово, стоит выбирать мягкие персиковые или розоватые оттенки. Кстати, нюдовые помады некоторые визажисты вообще уже относят к антитрендам.

7. Синие тени

Синий в макияже — очень непростой цвет, и идет он немногим. Глубокий синий способен визуально сузить глаза и сделать их меньше, а голубой может вмиг отправить весь образ в 90-е. Хорошим выходом из ситуации станет правильно подобранный пигмент, использованный вместе с другими оттенками теней.

8. Контуринг при помощи румян

Румяна, густо нанесенные под скулу вместо контурирующего средства, превращают девушку в Марфушу из фильма «Морозко». Смотрится такой макияж неестественно и вызывающе, а все потому, что место румянам на яблочках щек.

9. Цветная тушь

Цветная тушь когда-то была очень популярна, но это время прошло. Молодые девушки еще могут позволить себе яркие оттенки, но не в повседневном образе. А женщинам в возрасте цветной туши лучше избегать, чтобы не выглядеть легкомысленно и несерьезно. Если вы все же решили попробовать цветную тушь, выбирайте коричневую. Она будет смотреться естественно и подойдет почти для любого образа.

10. Непрокрашенные корни ресниц

Непрокрашенные корни ресниц зрительно уменьшают глаза и укорачивают сами ресницы. Привлекательный изгиб исчезает, а глаза выглядят более усталыми и даже заплаканными. Чтобы этого не произошло, стоит прокрашивать реснички от корней до кончиков подкручивающими зигзагообразными движениями.

11. Темные тени под бровь

Темные тени, положенные под бровь или растушеванные до нее, делают взгляд тяжелым и визуально опускают веки. Чтобы взгляд был свежим и открытым, пространство под бровью лучше слегка высветлять.

12. Пудра или хайлайтер, нанесенные под глаза

Важно помнить, что пудру не стоит наносить на все лицо. Ей не место под глазами, особенно в макияже anti-age: частички пудры будут лишь подчеркивать морщинки. Также не стоит использовать под глазами хайлайтер, так как это делает цвет лица болезненным. Для устранения несовершенств под глазами лучше использовать влажные корректирующие средства.