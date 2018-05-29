12 историй о том, что в этом мире куда больше добра, чем мы привыкли думать
В новостях твердят, что человечество пропало. Но вы не верьте, потому что у нас есть для вас реальные истории, доказывающие, что люди способны на добрые и искренние поступки. Например, приютить котенка, который замерз на улице, подвезти пожилую женщину до дома или просто заскочить в больницу с пакетом вкусняшек, когда никто не ожидал приятного сюрприза. Эти и многие другие зарисовки из жизни простых людей мы представляем сегодня вашему вниманию.
AdMe.ru собрал для вас самые трогательные и необычные истории из сообществ «Подслушано», «Палата № 6» и Pikabu о том, что делать добро — чертовски просто.
- Курю у подъезда и наблюдаю, как идет мама с ребенком в коляске, а вокруг нее носится неугомонный пухлый мальчишка. Тут он забегает на газон и хватает пустую бутылку из-под газировки. Мама: «Ваня, что ты опять нашел?» Ваня: «Мама! Тут мусор! Я его в урну выброшу!» — и бежит с бутылкой, обгоняя маму, к ближайшей урне. @SVIHO
- Позвонил, чтобы заказать суши. Ждал примерно минуту, когда оператор возьмет трубку. Автоответчик сообщил: «Вы долго ждете нас, это значит, что вы терпеливый человек. Мы это очень ценим и поэтому дарим вам морс». @wereven
- Как же гордились наши друзья, когда завели ньюфаундленда! Пес вырос огромных, пугающих размеров. Ходили на площадку, занимались с ним, все команды знал. Однажды, пока хозяева были на работе, квартиру обнесли. Сперли все, вплоть до обуви. Каким-то чудом полиция нашла грабителей. Ради интереса спросили, зачем тапки хозяйские своровали. Воры сказали: «Он (пес) достал со своими тапками, в зубах носил, носом тыкался, пока не надели, не отставал. А как надели, тут же спать улегся». @Grunding
- Однажды переходил двухполосную дорогу с маленькой дочкой на руках. По ближайшей полосе ехала BMW и остановилась, пропуская нас. Я пошел, но заметил, что по второй полосе несется старенькая Lada. Так вот, эта BMW резко передом выехала и на правую полосу, создав живой щит между нами с дочкой и второй машиной. Lada оттормозилась кое-как. Нас, наверное, не сбило бы, так как я был начеку, но этот поступок мужчины из BMW я вспоминаю уже несколько лет с мурашками по коже.
- Мой муж всю жизнь работал юристом, довольно суровый человек. Но однажды, открыв дверь, я обнаружила его трясущимся и очень озабоченным. У дома возле труб он нашел —зимой — крохотного котенка, который уже покрылся инеем. Котенка выходили, очень ласковая малышка растет, а я еще раз убедилась в том, что суровые люди имеют порой большое сердце.
- Вчера возвращались с сыном из бассейна на машине. Видим, по обочине идет женщина в возрасте, а до остановки далековато пешком. Предложила подвезти. Оказалось, что раньше всегда на дачу с мужем ездили, а теперь он после инсульта, за руль уже не садится. Перед выходом женщина спросила меня: «А сирень у вас есть?» Я ответила, что нет. И тут из большой сумки появляется пакет с завернутыми цветами. Рассмотрела только дома — 5 веточек безумно пахнущей весной сиренью.
- Вызвал скорую ребенок, сказал, что его лучший друг умирает, а взрослых рядом нет. Приехали на вызов, дверь открывает маленький мальчик с попугаем на руках. Оказалось, что птица объелась корма и выпала из клетки. @Chedroom
-
Ошиблась одной цифрой и случайно пополнила банковскую карточку левому человеку. Заметила не сразу, но, когда увидела, отправила на эту карточку еще 50 рублей с пометкой «Верните, если можете. Я ошиблась». Через час возвращает 50 рублей с подписью: «Простите, пожалуйста, но я уже купил себе покушать». Ничего другого не ожидала. Расстроилась, забила и забыла. Cпустя 2 недели получаю уведомление — пришла вся сумма до копейки, плюс пометка: «Очень выручили тогда. Спасибо».
-
Понял, что в нашем городе самый крутой мэр, после того как шутки ради написал ему в социальной сети, мол, не привезет ли он мне сигарет в больницу, а то мне нельзя выходить. Написал и забыл. Через 2 часа приезжает человечек в костюме, протягивает мне блок сигарет, сок, фрукты и пару детективных романов.
- Увидела на правой полосе дороги инвалида-колясочника — казалось, что он уснул. Мимо него проезжали машины, сигналили, окатывали водой из луж. Я не выдержала, подъехала к нему и остановилась на аварийке. Пульс еле прощупывался, губы синие. Вызвала скорую, приехала за 3 минуты. Инсульт. Вместе со скорой уехала с ним в больницу. Мужчину спасли, нашли у него телефон, вызвали дочь. Как она меня обнимала, как плакала...
- Сегодня в кафе, где я работаю, мужчина забыл портмоне. Вернувшись за ним через полчаса, получил мою находку в целости и сохранности, за что и отблагодарил меня ровно той суммой, которой мне не хватало в этом месяце, чтобы заплатить за ипотеку. Рыдаю от счастья. Где бы вы ни находились, спасибо вам огромное.
- Кумир моей дочери — Рапунцель. Мечта жизни — такие же волосы. В 14 лет у нее густая, блестящая коса до колен, свои волосы ценит и бережет больше, чем что бы то ни было. Ее мальчику в 15 лет диагностировали рак, 3 дня назад он побрился налысо перед химией. Дочь плакала 2 вечера, потому что его задразнили в школе (про рак он никому не сказал). А вчера она пришла домой бритая налысо. Комментировать отказалась, кроме «пусть теперь и меня дразнят, сволочи», но я знаю, какая это для нее огромная жертва. И теперь, кажется, я знаю, насколько большое сердце у моей дочери.
Какие добрые поступки совершали вы или ваши знакомые в последнее время? Делитесь в комментариях, и мы напишем статью на основе ваших историй!