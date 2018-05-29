12 историй о том, что в этом мире куда больше добра, чем мы привыкли думать

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В новостях твердят, что человечество пропало. Но вы не верьте, потому что у нас есть для вас реальные истории, доказывающие, что люди способны на добрые и искренние поступки. Например, приютить котенка, который замерз на улице, подвезти пожилую женщину до дома или просто заскочить в больницу с пакетом вкусняшек, когда никто не ожидал приятного сюрприза. Эти и многие другие зарисовки из жизни простых людей мы представляем сегодня вашему вниманию.