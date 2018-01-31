12 историй о сюрпризах, которые нам подкидывает жизнь
Жизнь полна неожиданностей, и некоторые из них могли бы послужить отличным материалом для увлекательной книги или фильма. А истории от пользователей популярных ресурсов Pikabu и «Подслушано» — яркое тому подтверждение.
AdMe.ru предлагает вашему вниманию очередную подборку интернет-откровений и надеется, что они поднимут вам настроение, даже если день не задался.
- Рассказала мама. Есть у ее подруги сын, который на данный момент учится в Китае и, как и многие студенты, он подрабатывает. Знаете кем? Барабанная дробь... Иностранцем. ИНОСТРАНЦЕМ! Требования работодателя: прийти в новое кафе / бар вечером, есть предоставленную работодателем (хозяином кафе) еду и пить — бесплатно. Но самое главное — это веселиться, танцевать и всем своим видом показывать, что тебе очень нравится заведение. Оплата (в пересчете на наши деньги) — около 1 500 рублей за вечер. Фишка в том, что в Китае статус заведения очень повышается, если его посещают иностранцы, и хозяева недавно открывшихся заведений прибегают к таким услугам. А «иностранцам» что? Им нравится: отдыхаешь, пьешь, веселишься, да еще и деньги получаешь!
- Рядом с моим домом есть маленький продуктовый магазинчик, часто после работы туда захожу. Продавщицы давно знают в лицо. Сам работаю в продажах, офисный червь. А по выходным иногда подрабатываю на монтаже окон ПВХ. И обычно после тяжелого монтажа захожу за парой пива, а иногда и чего покрепче. Так продолжается уже года 4. Вчера как раз был приличный монтаж, и я по традиции зашел за пенным. В кассе был напряг со сдачей, решили, что буду им должен. Вечером приезжают гости, я иду в этот самый магазин. Расплачиваюсь на кассе, а кассирша говорит: «С вас столько-то денег и еще можете за брата-алкаша рассчитаться». Уточнил, что за брат. Оказывается, нас два близнеца: один весь такой «джентльмен» в пиджаке за фруктами и йогуртами приходит, второй — ханыга, вечно корявый, которому только бухло нужно.
- Проспала на работу. Бегаю по квартире, собираюсь, задыхаюсь, ведь для меня нет ничего хуже, чем опоздать. Вызвала такси, надела платье, скинула в сумку все нужное, не глядя закрыла, схватила кошелек и выбежала. Доехала быстро, потому что подгоняла водителя на каждом светофоре. Наконец в офисе — успела, ура! Открываю сумку, а оттуда на меня смотрят два желтых испуганных глаза моей кошки! По-моему, она офигела не меньше, чем я.
- У нас с мужем есть такая забава: приходя домой, он иногда шутливо-грозно спрашивает меня:
— Где он?! (любовник то есть)
Тут как-то муж ждет меня домой на обед. Я врываюсь в квартиру и с порога грозно ору:
— Где она?!
И вижу в туалете тетеньку — председателя нашего ТСЖ, зашедшую, как выяснилось, опломбировать счетчики расхода воды. Тетенька покраснела и быстро ретировалась со словами:
— Э-э-э... Я пошла. Пусть вам муж все объясняет.
- Ставили на днях мне новую входную дверь. Состоялся диалог между мной и мастером-установщиком.
Мастер: Дверь у вас совсем плохая была, замки за минуту взломали бы!
Я: А эта?
Мастер: А эта хорошая, минуты две подумают...
- Засыпаю уже, и рука с дивана свисла. Чувствую, кот ее лапой тронул и начал облизывать своим шершавым языком (иногда так делает). Переворачиваюсь на другой бок и вижу, как мой Васька благополучно спит у меня в ногах! Я в ужасе залез под кровать, а там другой кот сидит. Видимо, забрался по винограду ко мне через балкон на второй этаж. Детский страх монстра под кроватью реализовался.
- Сижу ночью дома один. Время уже за 2:00 точно. Смотрю весьма страшный сериал. Герой идет по пещере с фонариком, вглядывается в темноту. Музыка нагнетает. Я тоже вглядываюсь, невольно подношу планшет почти к лицу. Оркестр уже беснуется, вот сейчас должен быть страшный момент! Еще пара секунд, и я вдруг резко замечаю огромную наикриповейшую морду, которая смотрит на меня из темноты пещеры. Это была моя морда.
- Дело было летом, когда моя жена была на 7-м месяце беременности. Решили мы с нею посидеть в кафешке и погулять на свежем воздухе. Поскольку я чуть задержался на работе, она прибыла на место раньше меня и заняла столик на улице, сделав заказ. Далее диалог с ее слов.
«Сижу за столиком (надо уточнить, что столик высоковат и мой живот практически не виден за ним), никого не трогаю, тут подходит ко мне парень и говорит:
— Девушка, а как вас зовут?
— Света.
— Вы кого-то ждете?
— Да, девочку, уже 7 месяцев.
Ответила на автомате, даже не успев обдумать. Когда до меня дошел смысл сказанного, я взглянула на парня и увидела полный разрыв шаблона на его лице».
- В 3-м классе один мой одноклассник позвонил утром другому и сказал, что не придет сегодня в школу. Дословно: «У нас с крыши снег упал, сломал козырек подъезда, и дверь завалило. Родители ушли на работу через окно, а я остался дома, так как снаружи окно никак не закрыть». Учитель за каждый урок поставила ему двойки за такой феерически тупой отмаз. На следующий день пришли его родители и показали фотки 3-метровой ледяной глыбы и в хлам разбитого бетонного козырька подъезда.
- Звонит 5-летняя внучка из Москвы. Говорит: «Деда, я так по тебе скучаю, когда ты приедешь? У нас недалеко от дома такой клен красивый, ты его обязательно должен увидеть, я тебя к нему отведу». Выдалось у меня 3 свободных дня, решил съездить проведать, да и интересно, что это за клен такой, вроде таких деревьев в районе, где дочь с ребенком живет, нет. Приехал я, и повела внучка на клен посмотреть. И развела меня в этом «Клене» на 5 000 рублей на игрушки. Не знал, что у них такой магазин есть.
- У меня есть проблемы при знакомствах с девушками. Симпатичный, чувство юмора есть, но не клеится разговор. Решил создать фейк-аккаунт от лица девушки, чтобы начали писать парни и я бы понял, как надо общаться. Добавил фотки моей подруги, которой нет в соцсетях. Итог: 4 парня использовали приевшиеся фразы, 6 написали, что хотят меня, и 2 скинули интимные фото. Офигенно.
- Моя мама много лет проработала в роддоме. И тетя тоже. Историй куча, но эта вспоминается до сих пор.
Приехала женщина 48 лет с дочкой 19 лет и мужем. Диагноз: рожает. Женщина с квадратными глазами: это ошибка, я бесплодна. Родила мальчика, дочка плачет, муж плачет. От счастья. Со слов роженицы: «С 20 лет бесплодие, никаких шансов. Всегда была крупной, высокой женщиной. С мужем удочерили девочку. Собирались дочь замуж выдавать, о пенсии думали». Физиологические процессы женщина себе объяснила наступившим климаксом. А тут похудела на 15 кг. Обрадовалась. Обновила гардероб, сделала новую прическу. Но внезапно почувствовала себя плохо, подумала, что умирает. Позвали дочку, вызвали скорую. Роды прошли хорошо. А через несколько лет рожала ее дочь. Встречали вместе с братиком.
А какие сюрпризы жизнь преподносила вам? Расскажите об этом в комментариях.