12 историй о простом недопонимании, которое чуть не привело к катастрофе

Никто из нас не застрахован от неловких и нелепых ситуаций. Но для кого-то они могут стать источником бесконечного многолетнего самобичевания, а кто-то, напротив, при каждом воспоминании будет прыскать от смеха да еще и сделает это лучшим анекдотом в своей жизни.

Мы в AdMe.ru искренне понимаем людей из первой категории, и все же безмерно восхищаемся вторыми, которые берут от жизни лимоны и делают лимонад. Поэтому мы не удержались и решили поделиться с вами их юмористичными зарисовками о тотальном недопонимании, чтобы вдохновить на такое же легкое отношение к любым глупостям и неудачам в вашей жизни.

Возвращаюсь в колледж от бабушки. Через пару дней должен был выступать в хоре, поэтому решил порепетировать и поднес руку к уху, чтобы лучше себя слышать. Спустя некоторое время меня останавливает полицейский и просит показать телефон. Он очень удивился, когда я потянулся к заднему сиденью. Спрашивает, какого черта я тогда делал. Я стал путанно объяснять. В итоге воцарилась неловкая пауза, я запаниковал и не смог придумать ничего лучше, чем сказать: «Это правда, попробуйте!» — и начал петь на обочине двухполосного шоссе. Он отпустил меня с предупреждением. © SynchronizedCalamity / Reddit

Несколько лет назад гуляла со своими собаками, они заметили белку и буквально сбили меня с ног. При падении я ударилась лицом, получила кучу ссадин и сломала очки. Через несколько дней непонятно почему раны опухли и большая часть моего лица стала синей, а один глаз вообще почернел. При этом ранее мы договорились с братом съездить на стрельбище. Могу только представить, что думали люди, глядя на женщину в таком виде, которая пришла учиться стрелять. © PitatoShoes / Reddit

Нам с двоюродным братом дали задание выбросить старый ковер. Из-за того, что он был очень пыльным и грязным, мы предварительно завернули его в черные мешки для мусора, чтобы не запачкаться. Ну и, скажем так, потом у нас был очень долгий разговор с полицией. © Conscious-Operation2 / Reddit

Принес в офис молоток, чтобы повесить доску, но дома вечером забыл вытащить его из сумки. Несколько дней спустя шеф подошел и спросил, есть ли у нас в офисе молоток. Не раздумывая я полез в сумку и протянул ему, все еще глядя в экран компьютера. Через несколько секунд до меня доходит, что он все еще стоит рядом. Оборачиваюсь, он пристально смотрит на молоток и говорит: «Серьезно?.. Ты носишь молоток в сумке с ноутбуком? Ты какой-то преступник, что ли?» © tinkrman / Reddit

Нашла череп козла во время экскурсии в Испанию, которую организовал университет, и решила забрать его домой. В аэропорту сотрудники, которые просвечивают багаж, позвали ребят из службы безопасности, и стали болтать о чем-то на испанском. Я сказала лектору, что это, должно быть, из-за черепа. Тогда он вступил с ними в диалог, все начали хихикать и в итоге разошлись и пропустили нас. Как оказалось, они подумали, что я пытаюсь вывезти череп испанского козла, находящегося под угрозой исчезновения. © Rexygirl20 / Reddit

Когда-то встречался с девушкой на инвалидной коляске, у которой были парализованы ноги. Я постоянно помогал ей залезать и слезать с нее, и при этом частенько придуривался, будто убегаю с креслом (это всегда ее веселило). Однажды мы пошли на косплей-мероприятие и решили зайти в конференц-зал, чтобы сделать пару снимков костюма. Я пересадил ее и снова стал откатывать кресло со словами вроде «Удачно тебе добраться без своих колес», как меня немедленно повалила на землю охрана. В итоге мы, конечно, все прояснили, и я не держал зла — у них золотые сердца, раз они решили заступиться за девушку, которую «грабят», хотя им запрещено прикасаться к посетителям. © AmpedEnding / Reddit

Когда-то взялся помогать коллеге, которая переживала развод, поэтому каждый день подвозил ее до дома. Однажды она попросила меня осмотреть ее спальню, потому что туда забралась мышь. Я, конечно, согласился, поднимаюсь, встаю на четвереньки и ищу щель рядом с полом, при этом снял очки и положил их на тумбочку. Дырку нашел, перекрыл ее, а очки, естественно, забыл. Через 2 часа она позвонила и сказала, что почти бывший муж увидел их и устроил скандал. © ripmerle / Reddit

В старших классах я состоял в театральном кружке, и в одном из выступлений была сцена, в которой мне нужно было привязать девушку к стулу особым узлом, который бы выглядел реально, но при этом его было бы легко развязать, дернув за один конец. В общем, сидим мы в классе во время перемены. Я учусь на ней завязывать этот узел, и тут-то в комнату входит учитель физкультуры, который, собственно, видит девушку с кляпом во рту в пустом классе, которую я усердно привязываю к стулу. Да, веселенькие были времена. © tiggers08 / Reddit

Однажды вечером тормозит полицейский и говорит, что у меня на лице полоса крови. Не успев подумать, говорю: «Все в порядке, офицер, это не моя кровь!» Да, явно не самый удачный ответ. Тогда он просит меня открыть заднюю дверь и видит на заднем сиденье несколько черных мешков для мусора с пятнами крови. В общем, объясниться удалось только благодаря тому, что у меня с собой был мой ястреб. Я работаю сокольничим: в мешках был запас замороженного корма для птицы на несколько месяцев, а кровь на лице была из-за того, что ястреб любил «прихорашивать» меня после того, как поест. В итоге офицер сделал несколько снимков меня с ястребом и отпустил. © wolfgirl2345 / Reddit

Были с другом в походе, и мне нужно было залезть в багажник за бутылкой воды, но я совсем забыл, что чуть раньше перевозил некоторые принадлежности для рисования. Выражение его лица, когда он увидел, как я, одетый в спортивный костюм, открываю багажник, заполненный черными полиэтиленовыми мешками, и достаю топор, а мы при этом находимся посреди леса, было бесценно. © NoMickeyMouseBusines / Reddit

Однажды знакомый заехал на заправку. Заодно залез в багажник, чтобы что-то достать, как вдруг заметил двух чем-то встревоженных стариков. Он не придал этому значения и поехал дальше. Спустя какое-то время на автостраде он увидел полицейскую машину и тоже быстро выбросил это из головы. Но тут перед ним выскочила другая, без опознавательных знаков, и ускорилась, пытаясь прижать его к обочине. Он останавливается, его тут же вытаскивают из машины вооруженные сотрудники, а несколько из них подходит к багажнику, открывают и тут же начинают хохотать. Как оказалось, той престарелой парочке на заправке показалось, что у него в багажнике лежит ребенок, а на самом деле это был детский тренировочный манекен. Он работает инструктором по оказанию первой помощи и технике безопасности. © bozom / Reddit

Однажды ночью прогуливались с женой и случайно столкнулись бедрами. Я толкнул ее еще раз, она толкнула в ответ сильнее, и мы разыгрались. В какой-то момент я толкнул ее аккурат рядом с фонарным столбом, она вписалась в него, осела на землю и засмеялась. И тут-то к нам внезапно подкатила полицейская машина. Но все усложнилось тем, что жена так сильно рассмеялась из-за абсурдности ситуации, что у нее выступили слезы. Увидев это, сотрудники уже не думая схватили меня, чтобы я больше не дотрагивался до нее (хотя я просто хотел помочь встать). Пришлось потратить некоторое время, чтобы угомониться и нормально объясниться с офицерами. © anomalous_cowherd / Reddit