Пользователи интернета рассказали о том, что они видели по камерам наблюдения и теперь не могут забыть

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Каждый день мы многократно попадаем в объективы камер наблюдения: в магазинах, на улицах, в транспорте и т. д. А было ли вам интересно, как видят вас люди по другую сторону камеры?

AdMe.ru собрал истории людей, чья работа непосредственно связана с охраной и слежкой. А еще тех, кто установил систему наблюдения дома. Уж они-то точно знают, что могут делать люди, когда думают, что их никто не видит. Да и вообще, как оказалось, иногда наблюдение по камерам — это довольно нервное занятие.

Мое прошлое место работы было на оживленном бульваре, позади которого была аллея. И у нас был гараж с выходом на ту самую аллею. Мы повидали на ней много странного, но пальму первенства я бы отдал парню, который рано утром гулял по аллее, внезапно остановился, зашел в наш гараж, зажег свечу, оставил ее у стены и вышел. Было странно найти в гараже горящую свечку, но просмотр записей с камер дал больше вопросов, чем ответов. © S_The_Ghost / Reddit

По домашним камерам видеонаблюдения я однажды увидел, как в полтретьего ночи парень идет по улице, подбирает окурки, облизывает каждый и кладет в карман. Это самое странное, что я когда-либо видел. © unknown author / Reddit

Пару дней назад я увидел, как на стоянке парня атаковал гусь. И надо сказать, гусь выиграл сражение. © Rummy9 / Reddit

«Они хотели посмотреть, кто разбил боковое зеркало, поэтому проверили систему видеонаблюдения».

Мой друг увидел по камерам в торговом центре, как два парня среди ночи крутили обручи. © Kodiachrome / Reddit

Я очень долго искала домработницу с проживанием: в доме двое подростков, я с парнем вечно на работе, а после уже хочется отдохнуть, а не стирка, уборка, готовка. Но все не проходили проверку скрытой камерой: кто подворовывал, кто ходил в моем нижнем белье. Шокировала бабушка лет 60, которая привела двух парней восточной внешности, которые убирали, пока она пила виски парня. И она искренне не понимала, за что ее уволили, — все же блестело от чистоты, а виски она не много и выпила. © «Подслушано» / ВКонтакте

Я работаю в торгово-развлекательном центре оператором поста видеонаблюдения. Работа требует внимательности, сосредоточенности и хорошей памяти. После приема смены люблю по камерам пересматривать то, как на парковке я выхожу из машины и иду к служебному входу. Как-то мой день сделал один прохожий — мужчина средних лет. Каким-то образом я умудрилась выйти из машины и продефилировать половину пути с задранной сзади до пояса плиссированной юбкой. И это еще без колготок, да по осеннему холодку! Спустя полчаса наблюдала я это во всей красе аж с трех ракурсов. Так тот нагонявший меня мужичок прямо на ходу выправил и опустил мне подол, не проявив при этом абсолютно никаких эмоций, а обогнав, даже не обернулся в мою сторону. Вот тебе и внимательная и сосредоточенная! © «Подслушано» / ВКонтакте

Странный эффект камеры: необычное свечение фонаря и снега под ним.

Видел курицу, которая в два часа ночи забиралась на дерево. © mathiasheath91 / Reddit

Живу в достаточно богатом коттедже. Повсюду стоят камеры, в том числе и в моей комнате. Вчера ночью меня ограбили. Обратилась в полицию, решили посмотреть записи с камер видеонаблюдения. К слову, сплю я очень крепко и одеяло всегда сползает под утро на пол. Каково же было мое удивление, когда воры (их было трое) решили поднять мое одеяло с пола и укрыть меня им! Понимаете? Люди, которые ограбили меня, позаботились о том, чтобы я хорошо выспалась! Ну... хоть за это им спасибо. © «Не все поймут» / ВКонтакте

Моя мама работала на круизном корабле: смотрела записи с камер видеонаблюдения и сохраняла их в разные папки. И однажды она увидела кое-что такое, из-за чего ей до сих пор снятся кошмары. Как-то ночью какой-то парень вышел из каюты и стоял несколько минут не шевелясь. Потом он приблизился вплотную к камере и около пяти минут улыбался в нее. Мама, которая это наблюдала, говорила потом, что ей казалось, будто парень смотрит в камеру часами. Говорила, что это не выходит у нее из головы. © Kn9ne9 / Reddit

Я работал в университете: проверял камеры видеонаблюдения. Однажды ночью мы сидели с моим другом-охранником, и во время ежечасной проверки по камерам я заметил у входа человека, который входил внутрь. Я быстро переключился на другую камеру... И мы с охранником, замолчав, уставились друг на друга: тот тип уже ушел. Я переключился на наружную камеру — снаружи его тоже не было. Я спросил у охранника, не хочет ли он пойти проверить, что там происходит, и он сказал: «Да ни за что!» Мы пересмотрели записи с камер, чтобы убедиться, что все увидели правильно. Не оставалось сомнений, что этот человек действительно был в здании, но ни на какую другую камеру он не попал. Про университет, где я работал, часто говорили, что это дом с привидениями. Но в призраков я не верю и до сих пор не знаю, что произошло той ночью. Мне до сих пор жутко. © majones117 / Reddit

Мои родители живут в небольшом городке в частном доме и очень любят природу и животных. У них есть маленький курятник, у куриц есть свои клички. Они могут подолгу обсуждать особенности или проблемы той или иной птицы, и я к этому даже привыкла. Недавно приехала в гости и очень удивилась: вместо спутниковой тарелки на телевизор транслируется сигнал с видеорегистратора, который стоит в курятнике. Папа назвал это «Куриный дом — 2». Так они вычисляют, кто давит яйца. © «Подслушано» / ВКонтакте

Никогда не просматривайте записи с камер видеонаблюдения! На прежней работе прокручивала записи с камеры, установленной в складском терминале: чего там только не было! Светящиеся летающие белые круги, коробки, которые падали сами по себе. После такого находиться одной в этом помещении было жутковато. © «Подслушано» / ВКонтакте

«Установила камеру с датчиком движения. В ночное время, когда дома никого нет, камера активируется и видно, что пролетает что-то».

Я работал в студии, куда приходили репетировать музыкальные группы. На стойке регистрации у нас была камера, на которой просматривался коридор и двери во все помещения. И вот один раз я сижу, занимаюсь своими делами и вдруг замечаю по камерам девушку, которая сидела у двери одной из комнат для репетиций. Она приходила со своей группой, и я подумал, что она не хочет сейчас быть в комнате, потому что там шумно. И я пошел предложить ей уйти в вестибюль, где есть диван и телевизор. Я завернул за угол, а девушки у двери не было. Я вернулся к монитору — на камере она все еще сидела и ждала у комнаты. Я пошел обратно к тому помещению — в коридоре девушки не было. Потом я понял, что она могла просто зайти внутрь. Захожу в комнату, а ребята мне говорят, что эта девушка уже ушла. Я возвращаюсь к своей стойке регистрации, смотрю на монитор — вот она, ее все еще видно на камере. А потом до меня дошло, что я случайно нажал на паузу. © tylergoldenberg / Reddit

Год назад я работал в хостеле, и у нас по всему зданию были камеры. Однажды я смотрел запись с камеры, которая расположена на кухне. Около двух часов ночи туда зашел очень пьяный гость, взял что-то перекусить и случайно уронил на пол пустую бутылку. Тогда он подбросил ее в воздух, пнул, и бутылка, пролетев через всю комнату, угодила точно в мусорку. И этот пьяный парень вскинул руки и начал нарезать круги по кухне: видимо, был в шоке от собственной крутости. А потом он огляделся и понял, что он здесь один и никто не видел его броска. Заметно приуныв, он поплелся прочь из кухни. © xXxwiskersxXx / Reddit