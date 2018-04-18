11 историй о людях, которые сумели уволиться красиво
Многим из нас хотя бы раз в жизни приходилось менять место работы. Увы, связанные с этим вопросы и формальности не всегда получается решить полюбовно, особенно если начальство ведет себя не слишком порядочно.
AdMe.ru собрал для вас лучшие истории с сайтов «Подслушано» и Pikabu о людях, которые смогли уволиться красиво и поставить руководство на место.
- У нас на работе решили кинуть с зарплатой одного работника. Он тихушник, набрал работы (переборка моторов на двух Porsche Cayenne и одной Land Сruiser Prado). 3 мотора разобрал, железки перемешал и больше не вышел. Вот теперь 3 «трупа» у нас стоят. Никто собирать их не берется из принципа, да и хлопотно теперь это. Всем начальникам большой привет, экономьте дальше. @honda129
- Подрабатывала официанткой в хорошем ресторане. Еще ни разу не видела гендиректора до сегодняшнего дня. Она приказала мне идти подметать двор под дождем. Подмела, окей. Мусор аккуратно высыпала на персидский ковер в ее кабинете. Теперь я довольная и безработная.
- Начальник-сумасброд вчера долго и истерично отчитывал самого уравновешенного нашего сотрудника. Тот его молча выслушал, сделал пару глотков кофе и так же молча вылил его начальнику на голову. Взял пиджак и, уходя, сказал: «Я завтра зайду за трудовой. Достали вы меня». Офис подобрал челюсти с пола и аплодировал ему. А начальник с тех пор предельно вежлив.
- Еду в автобусе. Передо мной человек сидит, очень уставший и раздраженный. У него звонит телефон, он берет трубку, хмуро переспрашивает что-то вроде: «Когда сделать?.. Срочно?.. Завтра?.. Что, не годится? Переделать?» Потом у него вдруг все лицо разгладилось, он улыбнулся и такой: «А знаете, Василий Семеныч, не буду я делать ваш проект. Ни срочно, ни завтра, никогда. Задолбали вы меня. Увольняюсь!» — и кладет трубку. Я вышел на своей остановке минут через двадцать, и все эти двадцать минут мужчина напротив не переставал счастливо улыбаться. @Psycho007
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Пошел на работу, на которую нормальные люди «не клевали». Сам себя утешал, что это временно. За первый месяц работы зарплату выплатили вовремя. Со второго месяца начались задержки — мол, денег нет. <...> Дальше — хуже, кормежка «завтраками», выплата какими-то мизерными частями, не в срок. Короче, надо сваливать. И тут подвернулась очень выгодная работенка со скользящим графиком. Попробовал — понравилось. Две недели лавировал между двумя работами и понял, что с первой работой нужно быстренько, пусть даже со скандалом, завязывать. Пришел в отдел кадров, тетки чай пьют, говорят: пиши заявление, и еще две недели работать... Щаз! Пишу: «Я (такой-сякой) прошу уволить меня с должности (такого-сякого) с сегодняшнего дня по собственному желанию и резкому ухудшению здоровья: абсолютно пропала память, и я не помню, как выглядят деньги». Уволили через 15 минут без всяких отработок. @romaniv
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Кладовщик из нашей организации с юмором уволился. Вроде надо обходной лист подписывать, имущество передавать... А он просто пришел, отдал заявление, сказал: «До свидания», вручил генеральному чупа-чупс и ушел. Вроде и не оскорбил никого, а что хотел сказать — сказал полностью.
- Работала в ресторане, и полгода не платили зарплату. Бывшего админа с позором уволил хозяин сети, тот устроился на телевидение и снял репортаж про обман с зарплатой. Выложили в СМИ, в этот же день управляющая всем звонила, просила прийти получить зарплату. К слову, хозяин просто офигел, когда пришла съемочная группа и как шелковый все всем выплатил. А ведь все из-за парня, который не побоялся и пошел против них один! Поблагодарила его.
- Неделю вынашивал идею уволиться. Сегодня вызвал директор, сказал, что нужно будет задержаться после рабочего дня часа на 4 еще. На вопрос «Какова оплата?» получил ответ: «Никакой. Просто останешься, я так сказал». Я отказался и услышал: «Значит, пиши по собственному». А я что? А я взял и написал, другую же работу нашел. Начальник в шоке, не ожидал, а я доволен. @chaikowskij
- Работаю в банке. Написала заявление на увольнение. Перед уходом решила уничтожить все старые, уже ненужные документы (выписки по счетам, анкеты клиентов и т. д.). Сидела, рвала их и выкидывала в корзину для бумаг. На вопрос управляющей о том, чем я занимаюсь, с улыбкой ответила, что уничтожаю улики. Пришла с обеда — все сотрудники офиса во главе с управляющей вытаскивают из моей корзины для бумаг обрывки и увлеченно пытаются сложить «пазл». Теперь не жалею, что решила уволиться оттуда.
- Новый замдиректора — скверная тетка, которая подвела под увольнение многих людей (уже год работает). А формулировка обычная: «Вы пенсионного возраста», хотя самой 57. Интересно поступил один мужчина, который после ознакомления с приказом об увольнении заказал торт с надписью: «Осталась старуха у разбитого корыта» и принес в день расчета ей в кабинет. Сотрудники долго ржали, а «бабушка» (так ее зовем) чуть не закипела.
- Был я стажером в магазине. Директор у меня была с характером. Но вот как она уволилась — это отдельная история. Приезжает с проверкой коммерческий директор. Директор магазина в тот день работала одна и не сразу обратила внимание на появление госпожи. Та, невзирая на присутствие посетителей, подходит и предъявляет: «Але, ты че, руководство не видишь?! Где „здрасьте“? Че про акции никому не говоришь? Очередь почему на кассе? Все, короче, ты уволена!» Директор магазина без разговоров: «Уволена? А, ну на ключ, садись — работай!» Отдает ключи, тут же переодевается и отчаливает в офис писать заявление по собственному. А коммерческий директор еще часа 2 сидела посетителей принимала, пока пригнали с других точек помощь. @PeredryaGa
Бонус: вот что бывает, если разозлить дизайнера
«Дизайнер, с которым вы ужасно обращались, внезапно уволился. Компанию и остальных сотрудников это не затронет. Если вы хотите обсудить условия нового контракта, нажмите на „Восстановить в должности“. Если хотите узнать, как сильно вы облажались, нажмите на „Отдел кадров“».
А вам случалось когда-нибудь сталкиваться с нечистым на руку начальством? Как вам удалось решить споры с ним?