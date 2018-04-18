11 историй о людях, которые сумели уволиться красиво

Пошел на работу, на которую нормальные люди «не клевали». Сам себя утешал, что это временно. За первый месяц работы зарплату выплатили вовремя. Со второго месяца начались задержки — мол, денег нет. <...> Дальше — хуже, кормежка «завтраками», выплата какими-то мизерными частями, не в срок. Короче, надо сваливать. И тут подвернулась очень выгодная работенка со скользящим графиком. Попробовал — понравилось. Две недели лавировал между двумя работами и понял, что с первой работой нужно быстренько, пусть даже со скандалом, завязывать. Пришел в отдел кадров, тетки чай пьют, говорят: пиши заявление, и еще две недели работать... Щаз! Пишу: «Я (такой-сякой) прошу уволить меня с должности (такого-сякого) с сегодняшнего дня по собственному желанию и резкому ухудшению здоровья: абсолютно пропала память, и я не помню, как выглядят деньги». Уволили через 15 минут без всяких отработок. @romaniv