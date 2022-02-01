11 фото и видео, в которые поверил весь интернет, хотя они оказались искусными подделками

Несмотря на то что на дворе XXI век, некоторые до сих пор верят в плоскую Землю. Поэтому вполне закономерно, что миллионы пользователей интернета без раздумий принимают за чистую монету все, что публикуется в соцсетях и в TikTok в частности. А ведь среди тысяч фотографий и видеороликов иногда попадаются качественные подделки, которые, несмотря на то что это обман, набирают десятки тысяч лайков и репостов.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие из недавних вирусных снимков и клипов оказались фейками.

1. Щенок спасается от аллигаторов

В соцсетях стал популярен ролик, на котором видно, как щенок якобы выбирается из водоема, кишащего аллигаторами. В твиттере видео посмотрело почти 75 тыс. человек, в TikTok — около 1 млн, а на YouTube-канале «MineClip» — более 36 млн пользователей сети. Но в действительности этот клип является подделкой. Он был создан путем совмещения двух отдельных видеоматериалов: на первом изображен щенок, который пытается выбраться из пересохшего колодца, а на втором — группа аллигаторов (источник этого ролика установить не удалось).

2. Шоу дронов на День мертвых в Мексике

Почти 550 тыс. лайков в твиттере получило фото, которое якобы запечатлело шоу дронов в небе над Мехико. Будто бы на День мертвых дроны выстроились особым образом, сформировав череп в сомбреро. Конечно, дроны, управляемые компьютером, могут создавать в небе и более впечатляющие вещи, но популярный в сети снимок все же является подделкой. Самый явный признак — на фото изображена не столица Мексики, а японский городок с горой Фудзияма на дальнем плане. Вот оригинальный снимок, сравните его с фотоподделкой.

3. Слон выпрыгнул из вагона в реку

Эта фотография, на которой слон якобы выпрыгивает из монорельса над рекой, циркулирует в интернете со следующей подписью: «Слон выпрыгнул из общественного транспорта, Вупперталь, Германия, 1950 год». Это не настоящий снимок, а фотомонтаж, который показывает, как мог бы выглядеть подобный инцидент с животным. Дело в том, что в июле 1950 года Франц Альтхофф, глава цирка Альтхофф, запланировал рекламное мероприятие на Вуппертальской подвесной железной дороге. В нем должно было участвовать одно из его цирковых животных — юная слониха по кличке Туффи. Альтхофф и журналисты хотели просто сфотографировать слона, едущего в вагоне. Но во время движения Туффи испугалась, пробила окно и стену вагона и упала в реку. Все произошло в считаные секунды, а репортеры были настолько ошарашены, что никто из них не нажал кнопку затвора фотоаппарата. Есть только снимок, когда слониху выводят из реки, в которую она упала. К слову, животное совсем не пострадало.

4. Группа необычайно быстрых черепах

Почти 20 млн просмотров в твиттере набрал ролик, на котором черепахи передвигаются по кругу с большой скоростью во дворе какого-то здания. На первый взгляд видео кажется вполне правдоподобным. Но на самом деле это не настоящие черепахи, а анимационные. Да черепахи и не умеют так быстро бегать: рекорд скорости — всего 1 км/ч согласно Книге рекордов Гиннесса. Цифровое произведение, в которое поверили миллионы, создал Вернон Джеймс Манлапаз — мастер «коротких волшебных видео». Так он, по крайней мере, заявляет в описании своего профиля в инстаграме. А вот оригинальное видео оттуда.

5. «Мой папа держит многоножку во вьетнамских джунглях»

С такой подписью мелькает эта фотография в интернете. Нет, конечно, гигантские сколопендры могут достигать 30 см и даже 40 см в длину, но на этом фото насекомое не настолько огромное, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что этот снимок был сделан с помощью принудительной перспективы, напоминающей оптическую иллюзию, при которой объект кажется больше из-за его близости к фотокамере. Автор снимка так и написал, что сороконожка была 25 см в длину. «А мой отец и его приятели повесили насекомое на веревку и встали позади, чтобы оно выглядело больше».

6. Облако в форме сердца на закате

Летом 2021 года в социальных сетях вирусной стала фотография облака, похожего на сердце, которое закрыло собой солнце во время заката. На самом деле фотография создана в графическом редакторе. Автором этого творения является цифровой художник, публикующий посты в инстаграме под псевдонимом Phantamos. Он сам признался, что при создании этого изображения использовал Lightroom и Photoshop.

7. Русалку сняли на видео

В апреле 2021 года в TikTok появилось видео, в котором якобы была показана живая русалка на скале. Ролик набрал более 8 млн просмотров. Поверить в ролик легко, так как голос за кадром авторитетно произносит: «Посмотрите, как быстро эта русалка прыгает обратно в воду, когда понимает, что ее снимают. Человек не может так быстро метнуться со скалы в воду». Но на самом деле этот видеоролик является фрагментом из фальшивого документального фильма под названием «Русалки: Найдено тело», который транслировался на Animal Planet в 2011 году. В роли русалок там выступали актеры, а некоторые из показанных мифических существ были созданы на компьютере. Тогда этот псевдодокументальный фильм одурачил так много зрителей, что Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовало заявление о том, что «никаких доказательств существования водных гуманоидов никогда не было обнаружено».

8. Хамелеон быстро меняет цвета

Чуть больше года назад в социальных сетях стало вирусным видео с хамелеоном, который быстро меняет свой окрас, взбираясь по соединенным цветным карандашам. Так, в TikTok одна публикация набрала более 6 млн просмотров. На самом деле цвета хамелеона были изменены с помощью программного обеспечения Adobe Premiere Pro. Об этом в комментариях рассказал сам автор ролика, который и опубликовал его в своем инстаграм-аккаунте.

9. Осьминог ползет по пляжу

Летом 2020 года стало популярным видео, которое якобы показывает, как осьминог быстро передвигается по песчаному пляжу. Оказалось, что осьминог ненастоящий. На самом деле это цифровая анимация, созданная художником по визуальным эффектам. Он публикует в своем инстаграм-аккаунте подобные ролики, снабжая записи хештегами, указывающими, что это цифровая анимация: #cgcreature, #creatureanimation, #cgrender и #animation. Отметим, что осьминоги действительно могут перемещаться по пляжу, но делают это куда медленнее, чем в вирусном ролике.

10. Гора в виде спящей женщины

Этот снимок опубликован на фейсбуке со следующей подписью: «Гора Спящая Леди, примерно в 33 милях к северо-западу от Анкориджа, Аляска». Снимком поделилось почти 450 тыс. человек. Хотя наверняка мало кто из них догадался, что фотография является подделкой. Это творение «Зимний сон» цифрового художника Жана-Мишеля Бихореля, который разместил его на своем веб-сайте. Стоит отметить, что недалеко от города Анкориджа действительно есть гора Суситна, которая очень отдаленно напоминает спящую женщину, и возвышенность носит неофициальное название «Спящая Леди». Хотя ее очертания далеко не такие, как на вирусном снимке.

11. Стая фламинго в Венеции

«Пока люди сидят по домам, город наполняется другими жителями». Именно с такой подписью весной 2020 года стала популярной эта фотография. Она якобы сделана в Италии, на фото запечатлена стая фламинго в Большом канале Венеции. И хотя фламинго можно встретить в Италии, эта фотография является цифровым изображением, созданным художником, который использует псевдоним Hobopeeba в инстаграме.