10 историй, которые доказывают, что не нужны супергерои, когда есть папа
Везде так часто и много пишут про мам, что нам стало немного обидно за пап. Чтобы исправить это досадное недоразумение, мы нашли трогательные и смешные истории о потрясающих мужчинах, которые носят это гордое звание «папа». Прочитав их, вы убедитесь, что отцы нужны не только малышам, но и очень взрослым детям.
AdMe.ru предлагает вашему вниманию 10 историй о самых лучших папах на свете от пользователей Pikabu и «Палаты № 6».
- Иду на работу с обеденного перерыва, погода такая хорошая, солнышко, расчувствовалась и начала подпевать песенке, которую слушала через один наушник. Тут чувствую, как мои ноги отрываются от земли, меня тянут вверх и такой зверский рявк за спиной «Какого черта ты тут делаешь?» Изворачиваюсь, вижу лицо моего мучителя, который держит меня за шкирку, как котенка. У дядьки глаза становятся квадратными, он аккуратно ставит меня на место и, отряхивая невесть от чего мою курточку, бормочет: «Извините, извините, со спины за свою дочь принял, подумал, что малая контрольную по математике прогуливает!» Дашенька, 29 лет.
- Всегда говорят только про мам. А я хочу рассказать про своего папу. Мать бросила моего отца и меня, когда мне было лишь 5 лет. Сейчас мне 24, и все это время меня воспитывает отец. Он научил меня чинить смесители, электрические розетки, забивать гвозди, водить машину, печь пироги. Но мой папа еще и мама! Он знает размер моих колготок, одежды. Знает, какую косметику я люблю, советует мне, какое купить платье или обувь. Ему можно рассказать любой секрет или задать вопрос на любую тему. Он всегда поймет и поможет. Горжусь им. И люблю.
- Мой батя — классический панк: зимой и летом в косухе, с цветным ирокезом на башке, забит татухами, в ушах сережки, многие смотрят на него с возмущением и спрашивают, чему же такое чучело могло своего ребенка научить, то бишь меня. А я скажу, что этот «отбитый панк» все детство водил меня по музеям и театрам, плюя на то, как на него там реагируют, нанимал мне репетиторов и вместе со мной учил французский по песням Эдит Пиаф, терпеливо слушал, как я учусь пиликать на скрипке, попутно обучая игре на гитаре, помогал выбирать первые в моей жизни туфли, учил основам самообороны и водил как на рок-концерты, так и в консерваторию. Сейчас я жду ребенка, а папа учится вязать, чтобы мастерить своей внучке пинетки и теплые шарфики, и я на все 100 % уверена, что у моей дочери будет самый лучший в мире дедушка.
- Дочь (6 лет) спрашивает:
— Мама, что такое «мумия»?
Начинаю объяснять, мол, Египет, фараоны и т. д. Вижу, не втыкает.
— Ну иди спроси у папы.
— Пап, что такое «мумия»?
— Мужик сушеный!
— А-а-а, понятно.
- В детстве любил плюхаться плашмя на лед и чтобы папа меня по нему тащил, держа за ногу. Папа смеялся, говорил, что, когда я вырасту, он отомстит. Вырос, у мамы день рождения, встретились за пару кварталов, чтобы букет купить, уже домой идем, как батя плюхается на лед, протягивает мне ногу и говорит: «Тащи, сынок, теперь твоя очередь». Так и тащил до самого дома с букетом в зубах, чуть пуп не развязался, а батя довольный такой, скользит на спине и улыбается.
- Захотелось мне единорога, ну очень-очень сильно, даже разревелась, оттого что так сильно его хочу, но его у меня нет. Папа смотрел на меня, смотрел, оделся и ушел, возвращается через 2 с лишним часа с метровым единорогом под мышкой: белоснежный, с розовой гривой и хвостом, глазками лавандового цвета, от умиления снова разревелась. Папа только растерянно рядом потоптался, похлопал меня по макушке и заварил чашку чая с мятой, типа, нервы мне подлечить. Как представлю, что этот суровый вояка, полковник!!! тащился через весь город с единорожкой, лишь бы порадовать беременную дочь, пока ее муж в командировке. Понимаю, что никто и никогда не будет любить меня так же сильно, как папа. Он еще не знает, но своего мальчика собираюсь назвать Алексеем, в его честь, муж не против.
- Ехала с папой в автобусе, я на переднем сиденье, а он через пару мест от меня. Подходит паренек и спрашивает: «Вашей маме зять не нужен?», я отвечаю: «Насчет мамы не знаю, а вот у папы спрошу», и не успевает он что-то сказать, как я ору через весь салон «Па, тебе зять нужен?». Тот, не вставая с места: «Эй, зятек, сколько раз подтягиваешься?» — «Ну, шесть» — «А пресс?» — «Раз двадцать» — «Что предложишь за мою дочь?» — парнишка, не растерявшись, протягивает ему «Сникерс». Папаня открыл упаковку, откусил от батончика и протянул: «Принято, дочь теперь твоя, ты дрищ, конечно, но я тобой займусь». Папа таки им занялся: каждое утро пробежки, отжимания, подтягивания и т. д., а полгода назад меня повел под венец не тот тощенький мальчик, а подкачанный красавчик. Спасибо, пап.
- Собрались мы как-то по делам. Одеваю в комнате полугодовалую дочь. Муж в это время в верхней одежде и обуви ждет у двери, когда я подам ему ребенка. Ему становится скучно, и он, упав на четвереньки, чтобы не разуваться, приползает к нам в комнату. Стал разговаривать с дочерью, а она на него смотрит такими влюбленными глазами! Я говорю мужу: «Только посмотри, как она тебя любит! И за что, интересно?» Муж, отползая к двери задним ходом на карачках, бурчит себе под нос: «Потому что она знает, кто в нашей семье самый адекватный...»
- Записала наших дочек в балетную школу, учатся, все у них получается, а тут капризы начались, типа, надоело, тяжело, не хотим, не будем и т. д. Я с ними говорила, моя мама говорила, мама мужа говорила, а они стоят насмерть, нет и все тут. Решила пустить в ход тяжелую артиллерию — отправила к ним мужа, полчаса из детской тихо, час, полтора, потом взрывы детского смеха и испуганный голос мужа, повторяющий «Нет, ни за что». Оказалось, что дочери поставили условие, что будут заниматься, если и папа будет. Он долго сопротивлялся, но под нашим дружным напором сдался, теперь 3 раза в неделю можно наблюдать такую картину: девочки бегут с тренировок и повторяют все упражнения в комнате для танцев, а с ними, в обтягивающих лосинах и водолазке, пыхтит мой бегемотик — почти стокилограммовый мужик, усердно повторяющий все балетные па и плие. Это любовь.
- Когда мне было 18, я узнала, что мой отец на самом деле мне не родной. Мой родной отец бросил маму беременной. Я была в шоке. Всю ночь плакала, думала: «Почему это со мной произошло? Мы не семья?» А потом я стала вспоминать. Я вспомнила, как папа сидел до часу ночи, делая со мной поделки в сад, когда мама была на смене. Вспомнила, как папа помогал другу в гараже, а я внезапно забежала туда и в меня полетела раскаленная докрасна железная арматура... Папа схватил ее голой рукой. Ожог был страшный. Зато я цела. Вспомнила, как на каждый день рождения он дарил мне пусть и небольшой, но красивый букетик. И утром я пришла на кухню, когда папа пил кофе, увидела тот самый шрам на руке от ожога, обняла и сказала, что другого папы у меня нет и быть не может. Нет, эта новость не прошла бесследно. Она дала мне понять, как сильно я люблю маму с папой и как сильно любят меня они.