10 историй, которые доказывают, что не нужны супергерои, когда есть папа

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Везде так часто и много пишут про мам, что нам стало немного обидно за пап. Чтобы исправить это досадное недоразумение, мы нашли трогательные и смешные истории о потрясающих мужчинах, которые носят это гордое звание «папа». Прочитав их, вы убедитесь, что отцы нужны не только малышам, но и очень взрослым детям.