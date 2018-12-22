17 самых притягательных женщин наших дней, которые дышат в спину поколению Джоли
В конце года традиционно формируются топы самых притягательных и красивых женщин по версии разных изданий. Свои рейтинги опубликовали мужской журнал Maxim, ресурс IMDb, портал Models.com. Мы решили не оставаться в стороне от этого тренда составить свой рейтинг женщин, о которых лет через 20–30 будут говорить как о самых соблазнительных красотках наших дней.
AdMe.ru предлагает вам посмотреть на красивых и притягательных актрис, певиц и моделей конца 2010-х.
17. Дженнифер Лоуренс
- Родилась: 15 августа 1990 года (28 лет)
Кинокритики называют Лоуренс одной из самых ярких и значимых актрис своего поколения. Она лауреат премии «Оскар» и 3 премий «Золотой глобус». Яркие образы Дженнифер на красных дорожках премий и фестивалей никогда не остаются без внимания как зрителей, так и модных экспертов.
16. Кьяра Ферраньи
- Родилась: 7 мая 1987 года (31 год)
Кьяра Ферраньи — итальянский предприниматель, модель, модный блогер и одно из самых известных лиц в современной моде. Она из тех, кого называют модными инфлюенсерами. То есть она относится к числу людей, которые влияют как на формирование трендов, так и на вкусы и предпочтения рядовых потребителей. Сегодня число подписчиков в инстаграме Кьяры достигает больше 15 млн человек.
15. Таня Митюшина
- Родилась: 19 февраля 1993 года (25 лет)
Модель Таня Митюшина — уроженка Перми. Она сотрудничает с такими брендами, как Victoria’s Secret и Intimissimi, снимается для обложек всемирно известных глянцевых журналов. Помимо этого Таня играла в таких фильмах, как «Страсти Дон Жуана», криминальном триллере «Исчезнуть за 10 минут» и триллере «Сообщество». А ресурс IMDb включил Таню в свой рейтинг самых соблазнительных женщин из ныне живущих.
14. Ариана Гранде
- Родилась: 26 июня 1993 года (25 лет)
По вокальным данным певицу и актрису Ариану Гранде сравнивают с Уитни Хьюстон. В 2018 году она была удостоена звания «Женщина года» по версии журнала Billboard. До нее этой премии удостаивались Селена Гомес, Мадонна, Леди Гага и Тейлор Свифт. Ну а 4-я строчка в рейтинге 50 самых популярных аккаунтов в инстаграме красноречиво говорит об интересе публики.
13. Тейлор Хилл
- Родилась: 5 марта 1996 года (22 года)
С апреля 2015 года Тейлор — один из «ангелов» бренда Victoria’s Secret. Тогда же она получила престижную награду Fashion Media Awards в номинации «Модель года». Сегодня девушка является лицом нескольких крупных косметических брендов и активной участницей показов таких известных марок, как Elie Saab, Thierry Mugler, Chanel, Dolce & Gabbana, Versace, Ralph Lauren и целого ряда других.
12. Ирина Шейк
- Родилась: 6 января 1986 года (32 года)
Еще одна прекрасная уроженка Российской Федерации в нашем рейтинге. Сегодня Ирина, чья карьера началась с победы в челябинском конкурсе красоты «Супермодель-2004», известна во всем мире. Она появлялась на обложках именитых глянцевых журналов и является лицом крупных косметических и модных брендов. Авторитетный портал models.com называет Ирину Шейк в числе нового поколения знаковых лиц модельного бизнеса.
11. Роузи Хантингтон-Уайтли
- Родилась: 18 апреля 1987 года (31 год)
Британская модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret. Роузи является лицом нового аромата Burberry и сотрудничает с брендом Marks & Spencer. Помимо этого девушка попробовала себя на большом экране, снявшись в 3-й части картины «Трансформеры: Темная сторона Луны» и в фильме 2015 года «Безумный Макс: Дорога ярости».
10. Меган Фокс
- Родилась: 16 мая 1986 года (32 года)
Эффектная брюнетка с длинными волосами знаменита в первую очередь своими киноработами в фильмах «Трансформеры» и «Трансформеры: Месть падших», «Черепашки-ниндзя», «Игры страсти» и ряде других. Британский мужской журнал Maxim включил ее в свой список «Сирены экрана — 2018».
9. Белла Хадид
- Родилась: 9 октября 1996 года (22 года)
Американская топ-модель палестинского происхождения из семьи Хадид. Сегодня она является одной из самых востребованных и обсуждаемых моделей планеты. Белла — посол и лицо модных домов Dior и Bulgari и модель Victoria’s Secret. На ее счету бесчисленное количество обложек глянцевых журналов и выходов на показах ведущих кутюрье.
8. Джиджи Хадид
- Родилась: 23 апреля 1995 года (23 года)
Супермодель, старшая сестра Беллы Хадид и тоже «ангел» бренда Victoria’s Secret. Заняла 1-е место по выбору читателей как модель года — 2018 на авторитетном портале Models.com. Вместе с сестрой включена в горячую сотню женщин 2018 года по версии журнала Maxim.
7. Скарлетт Йоханссон
- Родилась: 22 ноября 1984 года (34 года)
Белокурую актрису с чувственными губами часто сравнивают с Мэрилин Монро, и не зря — определенное сходство у этих двух кинодив есть. Слава пришла к Йоханссон в 19 лет, когда она сыграла в фильме Софии Копполы «Трудности перевода». Сегодня на счету Скарлетт уже множество заметных ролей и слава одной из самых красивых актрис Голливуда.
6. Приянка Чопра
- Родилась: 18 июля 1982 года (36 лет)
Индийская актриса, завоевавшая в 18 лет титул мисс мира. Являлась одной из главных кинозвезд своей страны. Но этого ей показалось мало, и она отправилась покорять Голливуд. Свою карьеру в Голливуде Приянка начала, сыграв в 2015–2018 годах главную роль в американском телесериале «Куантико». Затем последовал ремейк «Спасателей Малибу». Сегодня Чопра востребована в Голливуде и украшает своим присутствием красные дорожки кинопремий и фестивалей.
5. Кендалл Дженнер
- Родилась: 3 ноября 1995 года (23 года)
Кендалл — самая высокооплачиваемая модель в мире по версии издания Forbes. За 2018 год ей удалось заработать больше, чем сестрам Хадид, вместе взятым. Востребована, богата, обласкана вниманием фотографов. Интересная деталь: девушка является единоутробной сестрой знаменитых Ким и Кортни Кардашьян — у них общая мать.
4. Эмбер Херд
- Родилась: 22 апреля 1986 года (32 года)
Наибольшую известность актриса получила благодаря ролям в фильмах «Никогда не сдавайся», «Все парни любят Мэнди Лейн» и «Ромовый дневник». А также из-за кратковременного брака и шумного развода с Джонни Деппом и романа с инженером и миллиардером Илоном Маском. В декабре 2018 года на экраны выходит фильм режиссера Джеймса Вана «Аквамен», где голливудская красавица исполнила одну из главных ролей.
3. Марго Робби
- 2 июля 1990 года (28 лет)
Всемирная известность на австралийскую актрису обрушилась после роли экранной жены Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». На сегодняшний день в копилке Марго Робби уже более 20 актерских работ в фильмах и телесериалах, а также номинация на премию «Оскар» за роль в фильме «Тоня против всех».
2. Тина Кунаки
- Родилась: 5 апреля 1997 года (21 год)
Молодая жена французского актера Венсана Касселя и модель Тина Кунаки участвует в модных показах коллекций ведущих дизайнеров. Тина успела также сняться в музыкальном клипе Belinda французского певца Мэтта Покора и сыграть эпизодическую роль в сериале. Своей экзотической красотой девушка обязана генам: ее мама — итальянка, а отец — африканец.
1. Кейт Аптон
- Родилась: 10 июня 1992 года (26 лет)
В 2018-м американская модель и актриса признана самой притягательной женщиной планеты по версии журнала Maxim. Далекая от традиционных параметров
Восхищаясь мягкой женственностью и аппетитной красотой Кейт Аптон, мы присоединяемся к мнению авторитетного мужского журнала и тоже ставим ее на 1-е место в своем рейтинге.
А кого вы бы назвали самой притягательной и красивой женщиной наших дней?