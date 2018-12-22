17 самых притягательных женщин наших дней, которые дышат в спину поколению Джоли

3

14

7.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В конце года традиционно формируются топы самых притягательных и красивых женщин по версии разных изданий. Свои рейтинги опубликовали мужской журнал Maxim, ресурс IMDb, портал Models.com. Мы решили не оставаться в стороне от этого тренда составить свой рейтинг женщин, о которых лет через 20–30 будут говорить как о самых соблазнительных красотках наших дней.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть на красивых и притягательных актрис, певиц и моделей конца 2010-х.

17. Дженнифер Лоуренс

Родилась: 15 августа 1990 года (28 лет) Кинокритики называют Лоуренс одной из самых ярких и значимых актрис своего поколения. Она лауреат премии «Оскар» и 3 премий «Золотой глобус». Яркие образы Дженнифер на красных дорожках премий и фестивалей никогда не остаются без внимания как зрителей, так и модных экспертов.

16. Кьяра Ферраньи

Родилась: 7 мая 1987 года (31 год) Кьяра Ферраньи — итальянский предприниматель, модель, модный блогер и одно из самых известных лиц в современной моде. Она из тех, кого называют модными инфлюенсерами. То есть она относится к числу людей, которые влияют как на формирование трендов, так и на вкусы и предпочтения рядовых потребителей. Сегодня число подписчиков в инстаграме Кьяры достигает больше 15 млн человек.

15. Таня Митюшина

Родилась: 19 февраля 1993 года (25 лет) Модель Таня Митюшина — уроженка Перми. Она сотрудничает с такими брендами, как Victoria’s Secret и Intimissimi, снимается для обложек всемирно известных глянцевых журналов. Помимо этого Таня играла в таких фильмах, как «Страсти Дон Жуана», криминальном триллере «Исчезнуть за 10 минут» и триллере «Сообщество». А ресурс IMDb включил Таню в свой рейтинг самых соблазнительных женщин из ныне живущих.

14. Ариана Гранде

Родилась: 26 июня 1993 года (25 лет) По вокальным данным певицу и актрису Ариану Гранде сравнивают с Уитни Хьюстон. В 2018 году она была удостоена звания «Женщина года» по версии журнала Billboard. До нее этой премии удостаивались Селена Гомес, Мадонна, Леди Гага и Тейлор Свифт. Ну а 4-я строчка в рейтинге 50 самых популярных аккаунтов в инстаграме красноречиво говорит об интересе публики.

13. Тейлор Хилл

Родилась: 5 марта 1996 года (22 года) С апреля 2015 года Тейлор — один из «ангелов» бренда Victoria’s Secret. Тогда же она получила престижную награду Fashion Media Awards в номинации «Модель года». Сегодня девушка является лицом нескольких крупных косметических брендов и активной участницей показов таких известных марок, как Elie Saab, Thierry Mugler, Chanel, Dolce & Gabbana, Versace, Ralph Lauren и целого ряда других.

12. Ирина Шейк

Родилась: 6 января 1986 года (32 года) Еще одна прекрасная уроженка Российской Федерации в нашем рейтинге. Сегодня Ирина, чья карьера началась с победы в челябинском конкурсе красоты «Супермодель-2004», известна во всем мире. Она появлялась на обложках именитых глянцевых журналов и является лицом крупных косметических и модных брендов. Авторитетный портал models.com называет Ирину Шейк в числе нового поколения знаковых лиц модельного бизнеса.

11. Роузи Хантингтон-Уайтли

Родилась: 18 апреля 1987 года (31 год) Британская модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret. Роузи является лицом нового аромата Burberry и сотрудничает с брендом Marks & Spencer. Помимо этого девушка попробовала себя на большом экране, снявшись в 3-й части картины «Трансформеры: Темная сторона Луны» и в фильме 2015 года «Безумный Макс: Дорога ярости».

10. Меган Фокс

Родилась: 16 мая 1986 года (32 года) Эффектная брюнетка с длинными волосами знаменита в первую очередь своими киноработами в фильмах «Трансформеры» и «Трансформеры: Месть падших», «Черепашки-ниндзя», «Игры страсти» и ряде других. Британский мужской журнал Maxim включил ее в свой список «Сирены экрана — 2018».

9. Белла Хадид

Родилась: 9 октября 1996 года (22 года) Американская топ-модель палестинского происхождения из семьи Хадид. Сегодня она является одной из самых востребованных и обсуждаемых моделей планеты. Белла — посол и лицо модных домов Dior и Bulgari и модель Victoria’s Secret. На ее счету бесчисленное количество обложек глянцевых журналов и выходов на показах ведущих кутюрье.

8. Джиджи Хадид

Родилась: 23 апреля 1995 года (23 года) Супермодель, старшая сестра Беллы Хадид и тоже «ангел» бренда Victoria’s Secret. Заняла 1-е место по выбору читателей как модель года — 2018 на авторитетном портале Models.com. Вместе с сестрой включена в горячую сотню женщин 2018 года по версии журнала Maxim.

7. Скарлетт Йоханссон

Родилась: 22 ноября 1984 года (34 года) Белокурую актрису с чувственными губами часто сравнивают с Мэрилин Монро, и не зря — определенное сходство у этих двух кинодив есть. Слава пришла к Йоханссон в 19 лет, когда она сыграла в фильме Софии Копполы «Трудности перевода». Сегодня на счету Скарлетт уже множество заметных ролей и слава одной из самых красивых актрис Голливуда.

6. Приянка Чопра

Родилась: 18 июля 1982 года (36 лет) Индийская актриса, завоевавшая в 18 лет титул мисс мира. Являлась одной из главных кинозвезд своей страны. Но этого ей показалось мало, и она отправилась покорять Голливуд. Свою карьеру в Голливуде Приянка начала, сыграв в 2015–2018 годах главную роль в американском телесериале «Куантико». Затем последовал ремейк «Спасателей Малибу». Сегодня Чопра востребована в Голливуде и украшает своим присутствием красные дорожки кинопремий и фестивалей.

5. Кендалл Дженнер

Родилась: 3 ноября 1995 года (23 года) Кендалл — самая высокооплачиваемая модель в мире по версии издания Forbes. За 2018 год ей удалось заработать больше, чем сестрам Хадид, вместе взятым. Востребована, богата, обласкана вниманием фотографов. Интересная деталь: девушка является единоутробной сестрой знаменитых Ким и Кортни Кардашьян — у них общая мать.

4. Эмбер Херд

Родилась: 22 апреля 1986 года (32 года) Наибольшую известность актриса получила благодаря ролям в фильмах «Никогда не сдавайся», «Все парни любят Мэнди Лейн» и «Ромовый дневник». А также из-за кратковременного брака и шумного развода с Джонни Деппом и романа с инженером и миллиардером Илоном Маском. В декабре 2018 года на экраны выходит фильм режиссера Джеймса Вана «Аквамен», где голливудская красавица исполнила одну из главных ролей.

3. Марго Робби

2 июля 1990 года (28 лет) Всемирная известность на австралийскую актрису обрушилась после роли экранной жены Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит». На сегодняшний день в копилке Марго Робби уже более 20 актерских работ в фильмах и телесериалах, а также номинация на премию «Оскар» за роль в фильме «Тоня против всех».

2. Тина Кунаки

Родилась: 5 апреля 1997 года (21 год) Молодая жена французского актера Венсана Касселя и модель Тина Кунаки участвует в модных показах коллекций ведущих дизайнеров. Тина успела также сняться в музыкальном клипе Belinda французского певца Мэтта Покора и сыграть эпизодическую роль в сериале. Своей экзотической красотой девушка обязана генам: ее мама — итальянка, а отец — африканец.

1. Кейт Аптон

Родилась: 10 июня 1992 года (26 лет) В 2018-м американская модель и актриса признана самой притягательной женщиной планеты по версии журнала Maxim. Далекая от традиционных параметров 90-60-90, Аптон тем не менее стала одной из самых востребованных моделей своего поколения. Это свидетельствует о том, мир моды тоже устал от стандартов и диктатуре худощавых моделей, похоже, приходит конец. Восхищаясь мягкой женственностью и аппетитной красотой Кейт Аптон, мы присоединяемся к мнению авторитетного мужского журнала и тоже ставим ее на 1-е место в своем рейтинге.