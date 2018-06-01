«Вы не обязаны дружить со своими одноклассниками» — правда, о которой никто не говорит

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Повезло тем людям, которые встретили лучших друзей в школе. Вообще, школьная дружба зачастую считается эталоном на протяжении всей жизни. Но бывают случаи, когда дружба остается лишь на словах, а на деле одноклассники все чаще и чаще кажутся чужими людьми. Нормально ли это?

AdMe.ru решил разобраться с этим вопросом и выявил 3 факта, которые помогут понять: одноклассники — настоящие ли это друзья? И адекватны ли те люди, которые вообще не дружат со своими коллегами по парте?

Факт № 1: одноклассники чаще всего отписываются друг от друга в соцсетях

Вы скажете: «Да ну, нелепый показатель». А мы вам возразим: как их сегодня называют, «анфренды» — это очень даже показательные примеры культурного и жизненного отдаления людей. Кристофер Сибона, аспирант Университета Колорадо (США), провел целое исследование по отписке в соцсетях и выяснил, что чаще всего удаляют друг друга из друзей на Facebook именно одноклассники. Причиной отписки обычно является «деполяризация», то есть кардинальное отдаление мироощущения людей, которые вроде бы еще вчера сидели в одном классе. Показателями этих изменений выступают религиозные, политические и вообще нравственно-отличные публикации в сети, которые и заставляют совершать многих людей столь ужасный акт отписки. Еще одна причина — тривиальность и неинтересность бывшего одноклассника. Почему бы его не удалить, если вы уже вряд ли когда-нибудь пересечетесь? Если совсем грубо, то сегодня среди молодежи действует негласное правило: «удалил из друзей — вычеркнул из жизни». И чаще всего это делают именно бывшие одноклассники. Как вы думаете, о чем это говорит?

Факт № 2: вам не о чем разговаривать

Вы замечали, что на встречах одноклассников чаще всего обсуждаются воспоминания? Речь идет, разумеется, о стандартных встречах класса, а не о посиделках с лучшими / закадычными друзьями из школы, с которыми вы не расставались с момента последнего звонка. Если отсечь из вашего разговора все старые приколы, сплетни, новости об учителях и сухие факты из вашей жизни, то порой вам и поговорить-то будет не о чем. Здесь самое время для наглядного рассказа одного из наших редакторов: «В прошлом году я оказалась проездом в городе N, где теперь жила моя бывшая одноклассница. Мы неплохо дружили в школе и до сих пор общались в компании: ну знаете, групповые чаты в мессенджерах, комментарии в Instagram. В общем, у меня не было ни единого сомнения, что я должна провести эти 5 часов до самолета именно в ее столь долгожданной компании. Первые 2 часа нашей встречи заняло обсуждение жизни наших одноклассников, наших собственных жизней и жизни города N. Следующие 2 часа прошли в компании напряженных пауз и резких смен направлений диалога, когда кто-нибудь из нас вдруг вспоминал годную тему для обсуждения. Последний час нужно было снимать нас на камеру: мы шли рядом по парку, смотрели в разные стороны и перебивали наше молчание тяжелыми вздохами в сопровождении фраз: „Вот так, мда“ и „Такие вот дела“. Говорить было катастрофически не о чем. И тогда я с сожалением подумала, что все эти чаты в мессенджерах и комментарии в Instagram — фикция дружбы, из уважения цепляющаяся за прошлое, не более».

Факт № 3: коллектив ≠ друзья

Как нельзя лучше эту проблему описывает Хейди, один из авторов детского блога Fortworth: «На протяжении нескольких лет я слышала, что многие учителя позиционируют одноклассников моего сына как его настоящих друзей. Все вроде бы было так, пока в один день мой сын не вернулся из школы, обеспокоенный грубым поведением одного такого „друга“. Зная, что это уже далеко не первое столкновение этого парнишки с моим сыном, я объяснила ему, что иногда мы сталкиваемся с людьми, с которыми не ладим, и это нормально. Мы должны быть вежливы с ними, но нам не обязательно быть друзьями. Я никогда не забуду тот растерянный взгляд и вопрос: „Тогда почему учитель говорит, что мы друзья?“».

Не все в классе будут вашими друзьями — это дело понятное. Но может ли быть такое, что никто в классе не будет вашим другом? И нормально ли это, что дружба с годами теряется, а вы с некогда ближайшими ребятами своих юных лет неимоверно отдаляетесь друг от друга? Ответ: да, это нормально. Более того, порой это логично (слово «порой» означает, что это может быть не ваш случай. Может быть, вы везунчик и встретили в школе настоящих друзей). Чтобы разобраться, давайте посмотрим на ваших друзей из прочих сфер жизни: С одногруппниками у вас есть общая специальность. То есть вы дружно определили для себя в жизни некую интересующую вас тему, профессию.

С коллегами у вас также есть единая узкоспециализированная сфера, для работы в которой ваш образ мышления, возможно, чем-то должен быть схож.

С компаньонами по (тут на выбор): футбольной сборной, музыкальной группе, литературному кружку, группе в тренажерке, волонтерскому отряду, братству сектантов, команде похода по треш-барам и прочее — с ними у вас также общие интересы. А что с одноклассниками? Вас просто некогда собрали в организованную группу по месту жительства и по возрасту. И случай, если среди этих 10, 20 или 30 ребят не нашлось ни одной вам родственной души, — это не удивительное совпадение, а вполне рядовой случай. Вот почему «не дружить с одноклассниками» — это не страшный грех или признак мизантропа /социопата / фрика / маньяка. Просто вы попали в группу с совершенно чужими вам людьми.

Вам знакома эта история? Или вам повезло встретить в школе лучшего друга?