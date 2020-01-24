В мире выросло поколение «маленьких императоров», которые крутят своими родителями как хотят

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В Китае психологи активно исследуют синдром «маленького императора» — следствие того, что во многих семьях имеется только один ребенок. Проявляется он у детей из среднего класса. Ребенок получает слишком много внимания от родителей и бабушек с дедушками, на него тратится едва ли не половина семейного бюджета, а все его желания мгновенно исполняются. Все больше специалистов говорят о том, что это же явление мы можем наблюдать и в западных странах.

AdMe.ru изучил, как возникает синдром «маленького императора» и как он может влиять на дальнейшую жизнь детей и их родителей.

Излишняя любовь и стремление дать лучшую жизнь ребенку могут воспитать в нем тирана

Феномен «маленького императора» наблюдается преимущественно в городской среде, особенно в тех семьях, где родители в молодости были не особенно успешны. Пытаясь компенсировать это, они давят на детей, заставляя их учиться и достигать выдающихся результатов. Многие из этих детей к 10 годам знают английский язык и могут читать газеты с традиционными китайскими иероглифами, но в бытовом плане это полные профаны: родители по-прежнему расчесывают им волосы, намазывают зубную пасту им на щетку и моют за них посуду. Стремление дать ребенку лучшее образование побуждает многих матерей начинать обучение еще до рождения. Беременные надевают на живот наушники и включают записи на английском или китайском языке, надеясь, что ребенок усвоит хоть что-то. Если мальчиков, выросших в подобных семьях, называют императорами, то девочек именуют принцессами. Считается, что на последних нездоровая ситуация в семье влияет сильнее. Девочки зарабатывают целый букет психических расстройств: нарциссическое, истерическое и другие. Если вы рискнете обратиться к родителям этих детей, то, вероятно, услышите что-то вроде: «Мое чадо — гений, который ведет себя так вызывающе только потому, что бросает вам интеллектуальный вызов». Во всяком случае именно такой ответ получили учителя, которые пожаловались маме одного ребенка на его плохое поведение. Сами дети, между прочим, часто осознают то, в какой ситуации они оказались, но не могут ничего изменить. В интервью The Guardian один мальчик признался: «Наши родители делают почти все вещи, которые мы могли бы сделать сами, чтобы мы концентрировались на учебе. Например, моя мама выносит из квартиры мой велосипед, нажимает на кнопку лифта для меня и ждет, пока я поем. Это просто учеба, учеба, учеба и ничего больше».

Ребенок будет манипулировать родителями и попытается сделать то же самое с окружающими

Большинство этих детей чувствует себя обремененными, поскольку от их успеха в жизни зависит дальнейшее благосостояние всей семьи. В зависимости от атмосферы в доме и качеств самого ребенка это может привести или к бунту, или к слишком усердному отношению к учебе, а потом карьере. Некоторые «императоры» и «принцессы» не справляются с тем грузом задач, которыми обременяют их родители, — их эмоциональное и социальное развитие задерживаются. Синдром «маленького императора», как правило, характеризуют: высокие требования к окружающим,

пропаганда материальных ценностей,

испытывание эмоций на грани,

неумение логически мыслить,

полное равнодушие к социальным проблемам,

уклонение от своих обязанностей,

эгоцентричность,

стремление быть главным.

О таких подростках снимают передачи. В одной из них рассказывают, как у молодых людей складываются романтические отношения. Например, парень носил свою девушку на руках в туалет, вытирал ей нос, расчесывал волосы, чистил зубы, готовил завтрак, кормил с ложечки и так далее. Девушка абсолютно здорова, просто она не желает делать все это самостоятельно. Если люди не хотят делать для «принцесс» и «императоров» эти вещи, то дети прибегают к манипулятивным приемам. Они делают плачут, кричат, а иногда шантажируют тем, что наложат на себя руки. В семье этот ребенок — главный. Чтобы он хорошо учился, все бытовые задачи максимально упрощаются. Именно младший член семьи решает, что все будут есть на ужин, когда пойдут гулять, куда поедут в отпуск и даже что будут смотреть по телевизору. Из-за низкого эмоционального интеллекта дети не могут контролировать себя и не умеют решать собственные проблемы. Сталкиваясь с какой-то неприятной ситуацией, они просто разворачиваются и уходят, надеясь, что кто-то из родителей разберется с проблемой. Кроме того, они часто вступают в конфликт и делают это охотно. «Императоры» любят новейшую технику и часто увлекаются модой. Большинство из них являются гордыми владельцами товаров всемирно известных брендов.

Чтобы оценить масштаб проблемы, ученые провели исследование в Гонконге. Они опросили 650 родителей, у которых есть дети в возрасте от 5 до 16 лет, и выяснили следующее: 70 % детей не в состоянии справиться с домашней работой.

Столько же не могут собрать школьный портфель.

50 % не умеют чистить зубы, принимать душ и разогревать себе еду.

15 % детей (от 5 до 8 лет) не могут ходить в туалет без помощи мамы или папы. Несмотря на это, 80 % опрошенных родителей считают, что все в порядке и у их детей нет никаких проблем, а 60 % этих же родителей и вовсе предполагают, что навыки самооблуживания у их отпрысков соответствуют их возрасту.

Ответной любви от этих детей вряд ли можно ожидать — обычно родители в старости остаются совсем одни

К сожалению, «императоры» и «принцессы», вырастая, не испытывают должного уважения к родителям и часто совсем не заботятся о них. Порой все происходит с точностью до наоборот: бабушки и дедушки помогают своим детям воспитывать внуков и даже прибирать в доме. Мне очень жаль моего брата и его супругу. Каждое утро они садятся в автобус и едут в дом своего сына. Там они убирают, готовят и нянчатся с внуком, пока молодая парочка сидит на диване перед компьютерами и занимается «интернет-торговлей». По выходным уже родители жены приезжают к молодым в дом и занимаются домашними делами и внуком, чтобы его родители могли как следует отдохнуть после «напряженной» трудовой недели. © Wu Guangqiang / szdaily Такое явление называется «4:2:1» — когда у 1 ребенка есть 2 родителя, 2 бабушки и 2 дедушки. Во взрослой жизни 1 ребенок должен содержать 6 пожилых родственников. Совершенно не удивительно, что дети порой отказываются это делать.

Вместо того чтобы постоянно облегчать жизнь ребенку, порой стоит усложнить ее

Родители, которые склонны винить в плохом поведении своих отпрысков кого угодно, но только не их самих, часто думают, что так они укрепляют самооценку детей. На самом деле такой подход чреват большим количеством психологических (поведенческих), а то и психических проблем. Типичная ситуация: на улице холодно, но ребенок отказывается надеть куртку. Что делают родители? Таскают эту куртку весь день в руках, чтобы одеть чадо, когда то замерзнет. В то время как психологи советуют позволить ребенку простудиться — так он научится брать на себя ответственность за свои поступки.