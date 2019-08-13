У сотрудников Ленинградского зоопарка накипело, и они опубликовали отрезвляющий пост для любителей понаблюдать за зверюшками

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Что вы берете с собой, планируя поход в зоопарк? Немного воды на случай, если день выдастся жарким. Телефон с камерой, чтобы запечатлеть скорчившего смешную рожицу орангутана. Ломоть хлеба, чтобы покормить уток, и яблоко, которым, возможно, получится угостить ламу. Ну и, разумеется, немного наличных на случай, если захочется купить поп-корн или милый магнитик с жирафом. Уверены, что не все читатели разглядели в этом списке ошибку, а вы?

Недавно в Ленинградском зоопарке произошел случай, который заставил администрацию в очередной раз обратиться к посетителям и напомнить о важных правилах наблюдения за животными. AdMe.ru не хочет, чтобы звери страдали, поэтому делится этим письмом со своими читателями.

Сегодня мы, сотрудники зоопарка, хотели бы написать отзыв о людях, у которых сложилось неверное представление о зоопарке как о месте, где животные должны развлекать гостей.

Они пытаются вызвать активность зверей различными способами: криками, стуком по стеклу, попытками покормить своих любимцев. Сегодня наша медведица Хаарчаана сохла после купания в бассейне. В это время все наблюдали за ней и ждали очередного прыжка, но малышка не торопилась в воду: она грелась под лучами солнца. Вдруг одна посетительница зоопарка бросила медведице стаканчик мороженого, и Хаарчаана тут же прыгнула под восторженные крики толпы. Дети начали радостно благодарить гостью и просить бросить еще.

Сотрудники заметили это нарушение правил и попытались объяснить, что подобное поведение может привести к трагическим последствиям. На наши замечания мы услышали: «Дети целый час стояли на солнце и ждали, пока медведица прыгнет, а она не хотела!», «Почему мы должны столько ждать, пока она начнет купаться?», «Медведи ведь едят снег — почему ей нельзя мороженое?»

Дорогие гости, зоопарк представляет возможность понаблюдать за уникальными обитателями нашей планеты: рассмотреть их внешний вид, повадки, отношения с сородичами. Но животные ничего никому не должны — они могут не обращать на вас внимания, прилечь отдохнуть или спрятаться в домик, если устанут. Мы убедительно просим не подвергать зверей стрессу, несмотря на то как сильно вы хотите познакомиться с ними поближе. Мы также напоминаем вам, что кормить животных в зоопарке категорически запрещено!

Специалисты тщательно прорабатывают рацион питания обитателей зоопарка, и наши питомцы ежедневно получают все необходимые продукты. Все, что они едят сверх положенной нормы, будь то травинка или кусок яблока, может негативно сказаться на их здоровье. Мы принимаем несколько тысяч человек в день. Если каждый из них даст животному по стаканчику мороженого, это приведет к завороту кишок или остановке кишечной деятельности.

Иногда питомцы могут манипулировать посетителями, выпрашивая еду. Но не стоит забывать, что они, так же как и ваши дети, которые стаскивают очередную сладость со стола, не подозревают о последствиях переедания. Родитель не допустит, чтобы его ребенок ел себе во вред. Мы заботимся о животных как о наших детях и стараемся их защитить. К сожалению, эту статью не сможет прочитать каждый будущий посетитель зоопарка, поэтому мы просим вас делать замечания тем, кто по своему незнанию или ввиду других причин дает животным еду.