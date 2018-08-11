Тест: Сможете ли вы правильно прочитать эти слова?

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В разных языках мира постановка ударения имеет свои особенности. В польском языке оно приходится в основном на предпоследний слог слова, в финском — на первый, в современном греческом ударение может падать только на три последних слога. А в русском языке оно разноместное и подвижное, то есть не закреплено за определенным слогом. Вот почему столкнуться с ошибками в произношении слов можно чрезвычайно часто.