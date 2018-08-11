Тест: Сможете ли вы правильно прочитать эти слова?

В разных языках мира постановка ударения имеет свои особенности. В польском языке оно приходится в основном на предпоследний слог слова, в финском — на первый, в современном греческом ударение может падать только на три последних слога. А в русском языке оно разноместное и подвижное, то есть не закреплено за определенным слогом. Вот почему столкнуться с ошибками в произношении слов можно чрезвычайно часто.

AdMe.ru предлагает вам с помощью быстрого теста проверить и заодно освежить свои знания о правильной постановке ударения в словах. Подсчитайте количество правильных ответов и честно оцените свой результат.

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Результаты теста:

  • 0–5 правильных ответов: расставлять ударения интуитивно — это особое мастерство, но иногда можно и заглянуть в словарь, чтобы освежить свои знания.
  • 6–10 правильных ответов: почти половина слов с верно расставленными ударениями, это характеризует ваш уровень знаний с хорошей стороны.
  • 11–15 правильных ответов: отлично, вам не составит большого труда улучшить свои успехи и в будущем сделать результат превосходным.
  • 16 правильных ответов: потрясающе; уверены, «трубопровод» и «ходатайствовать» вы тоже не моргнув глазом прочитаете верно.

А как вы справились с тестом? Какие слова вызвали наибольшее сомнение при ответе?

1 На склад!
7 Комментарии
  • 11 августа 2018
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