Что никогда не покажут обычным туристам на руинах древних городов майя

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Майя оставили после себя очень много загадок, которые до сих пор скрыты в их грандиозных сооружениях и зашифрованы в сотнях иероглифов. Не все постройки древних индейцев сегодня полностью изучены. Каждый год археологи и исследователи с помощью самых современных приборов пытаются разгадать тайны, которые скрываются за стенами храмовых комплексов майя или покоятся в глубинах их священных сенотов и пещер.

Мы в AdMe.ru изучили все современные данные о древней цивилизации и раскрыли секреты многовековых руин майя, которые обычным туристам не покажут экскурсоводы.

1. Пирамида Кукулькана, Чичен-Ица

Такой знаменитую пирамиду впервые запечатлели на фотопленку в 1880 году, практически полностью скрытую джунглями. Кукулькана состояла из 9 платформ и 4 лестниц, общее количество ступенек на которых соответствовало числу дней в году.

В дни осеннего и весеннего равноденствия с 17 часов можно наблюдать ползущую тень змея на камнях балюстрады пирамиды, причем в марте тень движется вверх, а в сентябре — вниз. Иллюзия продолжается в течение 3 часов и привлекает внимание тысяч туристов, которые приезжают посмотреть на это уникальное явление.

Еще одна тайна этого сооружения древних майя скрывается внутри. Если снять верхний слой камней, то можно обнаружить пирамиду меньших размеров, а в ней — еще и третью, самую маленькую, с потайным помещением. А совсем недавно ученые в результате электротомографического исследования грунта обнаружили подземное озеро на глубине 20 м под фундаментом пирамиды, которое может быть похожим на один из священных сенотов майя. Археологи предполагают, что в ближайшем будущем озеро может размыть грунт, что приведет к разрушению пирамиды.

Пирамида также служит своеобразным резонатором. Когда люди поднимались по лестнице, то внутри сооружения возникали звуки, которые походили на крики священной птицы кетцаль, которая водится в местных лесах и почитаема у народа майя. Но после того, как в 2006 году произошел несчастный случай с туристкой, которая упала с лестницы, пирамиду закрыли для посещения. Сегодня ею можно любоваться только со стороны.

2. Пещеры Баланканче

Место, которое обычно не входит в классический туристический маршрут по Чичен-Ице, но поражает своей таинственностью не меньше пирамид, — это пещеры Баланканче. Они расположены всего в 3 км от храмовых комплексов майя. Название переводится как «трон Священного Ягуара», где древние индейцы проводили свои религиозные ритуалы свыше 3 тыс. лет назад.

В 1959 году индейский сторож Чичен-Ицы Хосе Умберто Гомес нашел замурованный проход в одном из ответвлений пещеры. За ним находилось святилище майя, в котором располагались Алтарь Ягуара и множество древних артефактов.

Одно из самых знаменитых помещений в пещере — это Комната Мирового древа. На трехмерной модели можно увидеть весь грот с огромной известняковой колонной в центре, которая и символизирует древо майя — своеобразную ось мира, соединяющую подземный и небесный миры.

3. Сенот Ик-Киль

На обратном пути из Чичен-Ицы автобус с туристами обычно останавливается у священного сенота майя Ик-Киль, который древние индейцы использовали в качестве места для жертвоприношений.

На глубине 40 м археологами были обнаружены человеческие кости и украшения древних майя, а сегодня здесь можно увидеть десятки спокойно плавающих туристов.

4. Пирамида Эль-Кастильо, Коба

Если вы не мыслите своего путешествия по руинам майя без того, чтобы залезть на одну из десятков пирамид и сделать эффектный кадр, то в древнем городе Коба вам точно должно понравиться. Здесь расположена 42-метровая пирамида Эль-Кастильо, на вершину которой можно подняться по 120 очень крутым ступенькам.

Если вы сможете совершить восхождение, то увидите великолепную панораму древнего города майя и сможете заглянуть в небольшое ритуальное помещение с алтарем, где когда-то индейцы совершали жертвоприношения.

5. Древний город Тулум

Единственный город майя, построенный на берегу Карибского моря, расположился на 12-метровых утесах восточного берега полуострова Юкатан. Тулум ранее был известен под названием Сама, что означало «город рассвета». В отличие от других древних городов майя, Тулум был окружен неприступной стеной, защищавшей от нападений кочевых народов с севера.

Кроме древних памятников, туристов манят сюда многокилометровые белоснежные пляжи с чистой бирюзовой водой и отличная погода в любое время года.

6. Пирамида волшебника, Ушмаль

Доминантой древнего города Ушмаль является 40-метровая Пирамида волшебника, другое название — «Замок карлика». На самом деле это не одна пирамида, а целых 5, которые были построены друг на друге на протяжении нескольких веков. По древней легенде майя, пирамиду воздвиг волшебник Итзамна всего за одну ночь, а потом стал правителем этих мест.

7. Храм надписей, Паленке

Храм построен над гробницей бывшего правителя этих мест и украшен внутри 617 иероглифами, часть из которых на сегодняшний день так и не расшифрована. На самом верху пирамиды расположена постройка с тремя комнатами, в одной из которых в 1949 году был обнаружен скрытый туннель, ведущий в гробницу Пакаля с древними реликвиями и сокровищами.

Внутрь гробницы туристов не пускают, но точная копия этого помещения воссоздана в Национальном музее антропологии Мексики.

8. Город майя Яшчилан

Руины города Яшчилан расположены всего в 4 часах езды от Паленке, на границе с Гватемалой, в самом сердце джунглей. До недавнего времени в радиусе 150 км от города не было проложено шоссейных дорог. Сюда можно было добраться только на небольшом самолете, но в 1990 году мексиканское правительство построило дорогу и облегчило доступ туристов к этому уникальному месту. Здесь можно исследовать около 50 древних построек, осмотреть коллекцию скульптур и попытаться самостоятельно расшифровать таинственные иероглифы на них.

9. Фрески Бонампака

Еще один древний город, который расположен недалеко от Яшчилана, был случайно обнаружен в 1946 году американским фотографом Джайлсом Хилом. «Бонампак» на языке майя обозначает «раскрашенная стена», что, возможно, и дало городу его современное название. Сегодня это место известно на весь мир своими древними настенными фресками в одном из храмов комплекса. На них изображены правители майя, танцующие люди, музыканты, военные сцены, а также акты жертвоприношений.

10. Храм Великого Ягуара, Тикаль

Город древних индейцев был обнаружен в 1848 году, а замурованный вход в могилу одного из правителей Тикаля смогли найти лишь в 1962 году в Храме Великого Ягуара. Археологи проникли в гробницу через крышу храма по потайному туннелю. Там исследователи обнаружили шкуры ягуаров, жемчужины, украшения, включая ожерелье весом 4 кг на теле правителя. В рамках празднования конца света по календарю майя 21 декабря 2012 года потомки индейцев провели огненную церемонию перед храмом на главной площади города, которую посетили свыше 3 тыс. человек.