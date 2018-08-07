Странные продукты, которые появились на прилавках магазинов в 2018 году

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Как бы ни выглядел ваш привычный список покупок, наверняка в нем еще нет приправы из цветов, розового хлеба и горохового молока. Но скоро все может измениться, потому что эти и еще 8 странных продуктов мы скоро начнем все чаще видеть в супермаркетах рядом с домом. Хотите узнать, к чему еще нужно морально приготовиться? Тогда заходите в статью.

AdMe.ru составил список из 11 продуктов, которые в этом году должны не только удивить потребителей, но и обрести популярность.

Майонезное мороженое

Компания Hellmann’s с 1920 года выпускает майонез и гордится его рецептурой. Любовь к своему делу подвигла производителей не останавливаться на достигнутом и запустить производство мороженого из майонеза. Сложно представить вкус продукта, но по описанию нас ждет много жирных сливок с яично-молочным послевкусием. Также компания разместила на своем сайте рецепт приготовления шоколадного торта с майонезом. Любители гастрономических экспериментов могут посмотреть его здесь.

Грибной кофе

Производители грибного кофе Four Sigmatic обещают подъем энергии, прилив сил и укрепление иммунитета и рекомендуют пить напиток утром или перед тренировками. Те, кто уже успел оценить новинку, говорят, что вкус похож на что-то среднее между кофе и чаем, а вот грибы не чувствуются. Людям с пониженным давлением следует быть осторожными, а также не рекомендуется самостоятельно готовить такой напиток: чрезмерная доза грибов мейтаке и чага (именно их добавляют производители в свою продукцию) может быть опасна.

Цветы как приправа

Цветы — это не только красиво, но и очень вкусно. Уже сегодня в магазинах можно найти засушенные лепестки, которые станут эффектным дополнением любого блюда. Самые популярные съедобные цветы — лаванда, фиалка, гибискус, роза, цветки апельсина и персика.

Розовый хлеб

Это хлебобулочное изделие придется по вкусу любителям здорового образа жизни. Необычный цвет достигается при помощи свеклы, которая обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным эффектом, снижает артериальное давление и повышает выносливость.

Гхи

Топленое масло, популярное в Южной Азии, пришло на мировой рынок и, вполне вероятно, сможет потеснить привычный нам продукт. Гхи обладает тонизирующим свойством, улучшает работу пищеварительной системы и работу тонкого кишечника. В отличие от других масел, гхи не становится токсичным под воздействием высоких температур.

Мясо для вегетарианцев

«Альтернативное» мясо выглядит, пахнет и на вкус как настоящее, только сделано из растительных компонентов. Фарш состоит из растительного белка, аминокислот, жиров, витаминов, минералов, микроэлементов и пряностей. У основателя компании Impossible Meat глобальная цель — отучить все человечество есть мясо животного происхождения.

Гороховое молоко

У компании Ripple получилось создать новый вид молока, который оказался даже совершеннее привычного нам продукта. Содержание белка в гороховом молоке такое же, как и в коровьем, но при этом в нем на 50 % больше кальция, оно обогащено витамином D и железом. В настоящее время доступно гороховое молоко с 3 вкусами: традиционное, ванильное и шоколадное.

Полезные замороженные продукты

Полуфабрикаты больше не должны ассоциироваться со вредной едой. Новая эра замороженных продуктов обещает быть полезной и вкусной. Так, компания Love The Wild замораживает свежую рыбу, добавляет приправы и соус, и все, что вам остается сделать, — это обернуть рыбу в пергаментную бумагу и положить в духовку. Также есть варианты для микроволновки.

Газировка с эфирными маслами

С каждым годом производители думают, как сделать газировку менее вредной. Многие уже отказались от добавления сахара, натрия и искусственных подсластителей, а теперь нашли чем заменить ароматизаторы — натуральными эфирными маслами.

Питьевые супы

Производители питьевых супов предлагают их в качестве замены бутербродам и любым другим перекусам в офисе: удобно носить с собой и все, что требуется, — это открыть бутылку и выпить.

Бонус: очистки овощей

В 2018 году в продуктовой моде то, что раньше выбрасывалось, а именно: очистки овощей и фруктов. Например, из ботвы моркови делают супы, салаты и запеканки, из арбузных корок — варенье и цукаты, а из кочерыжек брокколи — оладьи.

А вы бы согласились что-нибудь попробовать из списка?