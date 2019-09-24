Россиянка рискнула переехать в Индию и теперь рассказывает о своей новой жизни

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Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алина. В Индию я впервые приехала в ноябре 2011 года и по уши влюбилась в эту страну. Я вернулась сюда в марте 2012-го на праздник Холи и сразу же взяла с собой документы для поступления в Университет Дели. Вскоре я заселялась в общежитие для международных студентов и привыкала к новой обстановке.

Я расскажу читателям AdMe.ru, как на самом деле живется в Индии. А в бонусе к этой статье вы найдете местные колоритные пословицы и поговорки.

От будущей жены требуется уважение к свекрам и стремление стать хорошей хозяйкой

Мне до сих пор сложно сказать, какими внешними данными надо обладать, чтобы привлечь внимание индийцев. У них разные вкусы. Разве что светлая кожа всем без разбору нравится. Главное, чтобы девушка проявляла уважение к семье мужа (иногда даже больше, чем к своей). Свадьба в Индии - это не бракосочетание двух человек, а связь двух кланов. Индийцы любят поесть, а значит, невеста обязательно должна уметь готовить. Роти (пресный хлеб), паратхи (лепешки с начинкой), дал (пряный суп-пюре), сабджи (овощное рагу) - это минимальный набор.

К невестке относятся как ко второй дочке

В Индии невестка приходит в дом к мужу, и вся забота о ней ложится не только на плечи мужчины, но и на его родителей. Теперь она их дочь. Родители мужа да и сам Химаншу часто мне говорят, чтобы я не стеснялась у них что-то просить.

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Индианки к этому совершенно нормально относятся. Они безо всякого зазрения совести заказывают себе всевозможные подарки на праздники и дни рождения.

Здесь не принято проявлять чувства на людях

«Успокойте свою девушку. Скажите ей перестать танцевать! Это же неприлично — так вести себя в общественном месте!» — потребовал подошедший к Химаншу охранник торгового центра. Дело в том, что в Индии принято крайне сдержанно вести себя на публике. Я никогда не видела, чтобы свекры даже обнимались. Еще меня очень удивило, что здесь молодежь никогда не танцует в паре. Ходила я как-то в клуб, и там не было ни одной медленной песни. А на одной свадьбе довелось наблюдать, как молодожены, жутко краснея, стали танцевать перед всеми. Реакция гостей была, будто это французский поцелуй, не меньше. Так что тут никаких «горько» на свадьбе и обнимашек с мальчиками на дискотеке.

Гостей усаживают на пол и кормят от души

Вчера были в гостях у мами и мама. Нет, «мама» на хинди значит не «мама», а «дядя». А «мами» — тетя по маминой линии (по папиной по-другому называется). Мы пришли просто поздороваться, нам тут же сделали чай, а потом сказали и на ужин приходить. На ужин приготовили сабжи из картошки, пури и густой смузи из манго. Здесь его называют соком и едят ложкой, а еще добавляют масло гхи.

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Ужин накрыли на полу. Стол есть, но за него не помещаются все 6 человек. Чтобы было удобнее сидеть, под попу стелют дорожки. Сначала я тоже удивлялась, а сейчас привыкла.

Лепешки заготавливают на год вперед

Сегодня свекровь проснулась рано, чтобы замесить тесто на папар. Оно настолько тугое, что хозяйки мнут его с помощью специальной дубины, положив сперва на большой камень. Лепешки заготавливают на год вперед, поэтому работа может длиться целый день. В тесто добавляют много разных специй, а готовые лепешки сушат на открытом воздухе. Прежде чем есть папар, его поджаривают на огне или во фритюре. Конечно, все это можно купить сейчас в магазине и не мучиться, но индийские домохозяйки найдут 100 причин, почему домашнее в миллион раз лучше.

Никто не будет разогревать для вас обед или ужин

В Индии все едят горячим, прямо со сковородки. Ужин для любимого мужа никто не будет готовить заранее. Надо дождаться, пока он придет, и только тогда начинать готовку. И по мере того, как он съедает, подавать свежеприготовленное. Сама хозяйка, естественно, в это время не ест. Вы не подумайте, у многих даже есть микроволновка. Но это больше украшение интерьера, которое указывает на достаток владельца.

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Скорость приготовления у них просто молниеносная. Глазом не успеете моргнуть, как уже готова целая куча блюд. Есть и свой этикет: если вы подадите роти (сухие лепешки) вместо пури (лепешки в масле), приглашенные могут обидеться и сказать, что вы плохой хозяин. Дело в том, что масло раньше было недешевым удовольствием, а гостям положено все самое лучшее.

Здесь можно попробовать необычные соки

В стакане на фото сок сахарного тростника. Его делает специальная «шайтан-машина». Когда такие устройства ездят по рынку, кажется, что восстание машин началось. Выглядит страшно.

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С некоторых пор в нашей семье при виде этого сока подшучивают надо мной. Я просто однажды его без сахара попросила. Привыкла, что здесь во все напитки добавляют сахар и масалу, вот и выдала. Легенда теперь обо мне ходит. А вообще мой топ соков — гранатовый с мосамби (что-то вроде апельсина нашего) и ананасовый.

Здесь пьют сладкое молоко и не едят мясо по вторникам

Меня до сих пор удивляют некоторые пищевые привычки индийцев. Во-первых, все острое они не запивают водой, а заедают сладостями. Однажды я попросила налить мне холодного молока — как вы думаете, что мне принесли? Мало того что подогретое, так еще и с сахаром. Выяснилось, что молоко надо пить исключительно с чаем. Или просто сладкое, если денег на чай не хватает.

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Большинство людей в Индии ест только растительную пищу. Но есть и вегетарианцы по определенным дням. Они не едят мясо по вторникам, четвергам и субботам. Помню, когда я работала в офисе в Дели, как-то раз принесла на обед курицу, так у меня ее чуть ли не изо рта вырывали. Потому что был вторник. Говорили, что сегодня положено богов почитать и отказаться для этого от мяса.

На улицах продают лед со специями

По улицам ездят яркие тележки на велосипедных колесах. Внутри хранятся куски льда и сладкие сиропы — индийский аналог мороженого. Продавец вытаскивает из недр тележки льдинку и хитрым приспособлением, похожим на слесарный рубанок, снимает стружку. Ее собирают в стакан, втыкают палочку, поливают сиропами на любой вкус или посыпают солью и специями.

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Самое интересное, что эти тележки не имеют никакого отношения к холодильникам. До сих пор не могу понять, как индийцам удается хранить лед на такой жаре.

Помощницы по хозяйству есть почти в каждом доме

Чаще всего они подметают и моют полы, наводят порядок на кухне, стирают белье руками или запихивают его в стиральную машинку. Но такие помощницы не будут мыть в доме ванную и туалет — большинство скажут, что им по статусу не положено. Приходят они через пень-колоду. Ждешь ее, ждешь, а она, оказывается, на свадьбу к сестре укатила, да еще и на 2 недели. Убирают они тоже так себе. Пол и мебель (хорошо, если не обеденный стол) могут вытереть одной тряпкой. Индийские домохозяйки обычно все выходки терпят. Помощниц на всех не хватает, порядочных не сыскать, а самим пол мыть лень.

Индийцы увешивают себя золотом

На одной из невест с юга Индии уместилось золотых украшений общей стоимостью $ 52 млн. На другую, тоже с юга, навешали 5 кг драгоценностей. Теперь понятно, почему индийские невесты почти никогда не танцуют, — да они даже ходят с трудом.

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Думаете, только женщины любят желтый металл? Среди обычных индийцев я видела немало мужчин с огромными бриллиантовыми кольцами и широкими золотыми браслетами. А многие из местных жителей хранят дома золото в качестве инвестиций. Покупать драгоценности принято 7 мая, в праздник Акшай Тритья. Индийцы опустошают ювелирные магазины и верят, что все приобретения послужат дальнейшей удаче и богатству.

Женихов могут не пустить на собственную свадьбу

Химаншу недавно показал мне статью об интересном обычае в штате Гуджарат. Там жениху не положено присутствовать на своей же свадьбе. Он прихорашивается, надевает свадебный костюм шервани и... остается дома с мамой. Все свадебные обряды вместо него выполняет незамужняя сестра. Она даже проходит с невестой 7 кругов вокруг священного огня, что, в принципе, и является закреплением брачных уз.

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Жители деревень, где придерживаются такой традиции, утверждают, что это своеобразное высказывание почтения богам — покровителям их местности, которые были холостыми.

Жители Дели любят зависать в клубах

Большинство клубов и баров в столице Индии находится в отелях класса люкс. Во многие не пускают мужчин без пары, что делает эти заведения довольно безопасными для одиноких женщин. Вход — от $ 10 до $ 40 на двоих. Иногда можно попасть бесплатно или в стоимость посещения включены напитки. Клубная жизнь активизируется во время уик-эндов. Из музыки тут крутят в основном Болливуд, так что если любите индийские мелодии — милости просим. Только не забывайте, что местные клубы почему-то работают лишь до 2 ночи.

По улицам ездят велорикши и «ауто»

Только туристы считают, что дешевое такси на основе крытого мотороллера — это тук-тук. Местные называют его «ауто». Некоторые из них не ловят пассажиров где придется, а ездят по одному и тому же маршруту. Такие моторикши ждут, когда наберется минимум 5 человек (если меньше — не поедет): 3 сзади и 2 по бокам от водителя.

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Дверей у «ауто» нет, поясов безопасности тоже, поэтому держаться нужно крепко — водители очень любят маневрировать. Более дешевый вариант — велорикша, который усадит вас в велосипедную коляску. К плюсам можно отнести дешевизну данного вида передвижения, а к минусам — тряску. Водитель едет так, как ему удобно, не заботясь о комфорте пассажира.

Женщинам положены особые льготы

У нас тут новый законопроект рассматривают. В Дели хотят разрешить женщинам бесплатно ездить на метро и автобусах.

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Подобное уважение к прекрасному полу просматривается во многих законах. Для девушек есть выделенные квоты на учебу и работу на государственных должностях, вот теперь еще транспорт хотят полностью бесплатным сделать.

В стране встречаются необычные храмы

На северо-западе Индии в штате Раджастан находится единственный храм крыс. Это величественное строение называется Шри Карни Мата, и ему уже более 6 веков. В храме живет не менее 20 тыс. крыс (или даже гораздо больше, ведь перепись «населения» пока никто не проводил). Крысам приходят поклониться молодые в день свадьбы, бизнесмены и политики перед началом важного дела. Гости обязательно покупают для крыс сладости или угощают их молоком. Как и в любой другой индуистский храм, сюда заходят без обуви. Для туристов, правда, сделали послабление и разрешили посещать крыс в носках и бахилах.

Весной здесь кидаются коровьими лепешками

В Испании кидаются томатами, в Италии — апельсинами, в Таиланде поливают друг друга водой. В Индии пошли еще дальше: в городе Карнул каждый апрель люди швыряют друг в друга коровьи лепешки. Битва происходит на следующий день после весеннего фестиваля Угади, а ее корни уходят в далекое прошлое. По легенде, бог Вирабхадра Госвами хотел жениться на богине Бхадракали, но у той не было отбоя от поклонников. Тогда находчивые помощники Вирабхадры Госвами начали закидывать навозом всех женихов богини. В итоге боги благополучно поженились. А теперь люди, которые поклоняются Бхадракали и Вирабхадре Госвами, каждый год повторяют эту битву и надеются, что им будет дарована беззаботная жизнь.

Чему научила меня Индия?

Постоянно быть готовой к гостям. Здесь никто не будет тебе звонить и спрашивать, свободен ли ты для встречи. К тебе просто придут и будут просить налить чая. И не один, а сразу несколько человек.

Ценить тишину и уединение. Население Индии — 1,5 млрд человек, в одном лишь Дели живет почти 12 млн. В России муж постоянно удивляется, где все люди. А здесь каждый день — как парад на 9 Мая в центре Москвы.

Чтить свои традиции. Наблюдая, как люди отмечают праздники, заботятся о малейших деталях, невольно начинаешь вспоминать и свои корни.

Не выходить из себя по пустякам. Ты учишься спокойствию в ресторане, когда долго ждешь еду, ведь ее готовят именно для тебя. Когда встречаешься с друзьями, а они приезжают на полчаса позже. Когда у соседей свадьба и танцы почти до утра.

Пониманию, что для дружбы и любви не нужен один язык. Связь между людьми образуется, основываясь совершенно на другом, чем-то более глубоком. Совершенно неважно, какой ты религии, цвета кожи, вегетарианец или нет.

Бонус: индийские пословицы

В Индии такие присказки очень любят и вставляют их в разговор в любой подходящий момент. Когда я решила поискать местные пословицы, то просто зачиталась ими и с трудом выбрала 10 самых интересных: Из одного цветка гирлянду не сделаешь. Щедрый супруг с жены шаровары отдаст. Собачий хвост не выпрямишь. Терпение — лучшая молитва. Не торгуйся за рыбу, которая еще в воде. Протягивай ноги настолько, насколько позволяет одеяло. Свой рис сам разогревай. Живя в воде, не враждуй с крокодилом. Каждая собака на своей улице тигр. Хвост повсюду идет за слоном.