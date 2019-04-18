Преподаватель из глухой африканской деревни признан лучшим учителем в мире и получит $ 1 млн

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Говоря о профессии учителя, большинство людей употребляют слово «призвание». Мы все хотим, чтобы рядом с нашими детьми были педагоги, которые горят своей работой и могут заинтересовать, мотивировать и вдохновить ребенка. На этот счет есть два мнения: «талантливый человек пробьется, несмотря на преграды» и «талантливый человек начинается с хорошего учителя».

Благотворительный фонд, который в 2015 году основал крупный бизнесмен Санни Варкей и чьим попечителем является правитель Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, каждый год вручает премию лучшему учителю мира в конкурсе Global Teacher Prize. AdMe.ru заинтересовало, кто стал победителем в 2019 году, ведь было подано 10 тыс. заявок из 179 стран, а размер премии составляет $ 1 млн.

В финал вышли представители Индии, Австралии, США, Кении, Нидерландов, Бразилии, Японии, Аргентины, Великобритании и Грузии. А вот лучшим из лучших был признан учитель физики и математики, монах-францисканец Питер Табичи из Кении. Церемония награждения прошла в Дубае, а имя победителя объявил актер Хью Джекман.

Питер преподает в небольшой африканской деревне, жителям которой часто не хватает самого необходимого. Тем не менее его ученики известны своими победами на международных научных конкурсах, и этот факт в первую очередь привлек внимание судей. А ведь школа, в которой они учатся, на первый взгляд никак не располагает к победам. На 58 учеников в ней приходится 1 учитель, компьютер тоже всего один, а чтобы попасть на уроки, многие ребята вынуждены преодолевать немалые расстояния по размытым из-за сезона дождей дорогам. Большинство учеников Табичи из бедных или неполных семей, сироты. Школе катастрофически не хватает финансирования, поэтому Питер отдает 80 % заработка на ее развитие — школьную форму, учебники и пособия. 7 лет назад он преподавал в частной школе, а затем решил принять сан монаха-францисканца и уволиться. Кодекс этого ордена подразумевает аскетизм, помощь ближнему. Поэтому преподавание в бедной школе стало своего рода благотворительностью и Питер может оставаться священнослужителем. «Эта победа не принадлежит мне: она демонстрирует достижения юных умов. Я здесь только благодаря успеху моих учеников. Выигрыш дает им шанс. Он означает, что у них нет границ».

Питер рассказывает, что применяет разные методы мотивации учеников, ведь секрет успеха — вера в свои силы. Каждый может найти дело по душе и чувствовать себя уверенно. Питер учит детей смотреть на вещи с различных сторон. Именно поэтому в школе популярны разного рода проекты, где ученики могут самостоятельно организовывать весь процесс и анализировать результат. Учитель не разделяет эти проекты на «крутые» и «не очень»: главное — это фантазия и самостоятельное принятие решений. «Креативность очень важна, особенно в сложных ситуациях и условиях ограниченных ресурсов», — говорит Питер.

В школе существуют научные и творческие клубы, и каждый проявляет себя там, где считает нужным. «Наблюдать, как мои ученики растут в знаниях, навыках и уверенности, — моя самая большая радость в преподавании. Когда они становятся жизнеспособными, творческими и продуктивными в обществе, я абсолютно удовлетворен, потому что сумел стать для них стимулом и ключом, который открывает их потенциал самым захватывающим образом». Также Питеру удалось глубоко затронуть вопросы толерантности: он создал «Клуб мира», где собрал представителей 7 народностей, людей разных вероисповеданий, которые посещают его школу.

А что же ответил лучший учитель мира на вопрос, который всех так волновал: как он собирается потратить свою премию? Прежде всего это компьютерные ресурсы, развитие научной лаборатории и новых проектов, которые смогут принести пользу людям. Например, Питер хочет научить школьников выращивать устойчивые к засухе сельскохозяйственные культуры, и такой проект жизненно необходим Африке. Интересно, что по условиям фонда у победителя есть определенные обязанности, а приз размером в $ 1 млн выплачивается не сразу. Каждый год в течение 10 лет победитель получает по $ 100 тыс., при этом он должен обязательно оставаться в профессии в течение 5 лет и быть глобальным послом организации The Varkey Foundation — посещать мероприятия, общаться с представителями СМИ, проходить тренинги.

Нас от души восхищают такие люди: их истории являются яркой иллюстрацией того, что называют «жизненным предназначением». А что вы думаете о конкурсе и его победителе?