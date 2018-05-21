Какими получились дети у 13 всемирно известных красавиц

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Генетическая лотерея, пожалуй, самая непредсказуемая и увлекательная игра. Иногда у самых потрясающих красавиц рождаются дети с самой обычной внешностью. А порой бывает так, что звездные наследники получают такие великолепные внешние данные, что способны затмить даже своих родителей.

Мы в AdMe.ru решили узнать, как же сейчас выглядят дети одних из самых красивых женщин мира, и с удовольствием делимся их снимками.

13. Робин Райт и Дилан Пенн

Дочь красавицы Робин Райт Дилан Пенн решила пойти по стопам своих знаменитых родителей и делает первые шаги в мире кино. В ее копилке пока не так много интересных ролей, но мы уверены, что у этой привлекательной молодой девушки еще все впереди.

12. Хизер Локлир и Ава Самбора

20-летняя Ава Самбора, дочь актрисы Хизер Локлир и Ричи Самбора, гитариста группы Bon Jovi, унаследовала от своих родителей страсть к искусству. Уже несколько лет девушка успешно работает моделью, а в настоящее время пробует себя в качестве актрисы. Однако Ава предпочитает называть себя фамилией своей матери — Локлир.

11. Кейт Бекинсейл и Лили Мо Шин

Несмотря на то что Лили Мо родилась в актерской семье, связывать себя с киноиндустрией девушка не спешит. Будучи совсем ребенком, Лили снялась вместе с мамой в фильмах «Другой мир: Эволюция», «Клик: С пультом по жизни» и «Все путем». На этом ее карьера актрисы приостановилась на неопределенное время. Сейчас Лили Мо планирует поступать в колледж и вести обычную жизнь 18-летней девушки.

10. Джулианна Мур и Лив Фрейндлих

Дочке Джулианны Мур всего 16 лет, но она уже выше своей знаменитой мамы на целую голову. А если учесть ее яркую внешность, то получатся великолепные данные для работы в модельной индустрии. Карьеру модели Лив Фрейндлих начала совсем недавно, но уже получила хорошие отзывы о своей работе. И мы уверены, что еще увидим эту рыжеволосую красавицу на самых главных подиумах.

9. Ума Турман и Майя Турман-Хоук

Майя Хоук выросла вдали от голливудской жизни. Ее родители, Ума Турман и Итан Хоук, оберегали дочь от камер папарацци и показали миру только тогда, когда девочке исполнилось 13 лет. После этого Майе стали поступать многочисленные предложения поработать в качестве модели, но принимала она далеко не все. Вслед за этим она попробовала себя в качестве актрисы. И, судя по отзывам, у нее есть к этому талант.

8. Элизабет Херли и Дэмиан Херли

Сыну знаменитой модели всего 16 лет, но его яркая внешность и выразительные глаза, кажется, не оставили ему выбора будущей профессии. Крестник Хью Гранта активно снимается в рекламе, а также ведет насыщенную светскую жизнь.

7. Лиза Мария Пресли и Райли Кио

Райли Кио, внучка легендарного Элвиса Пресли, не пошла по стопам своей матери-певицы. Эту 28-летнюю красавицу можно увидеть в таких фильмах, как «Безумный Макс: Дорога ярости», «Ранэвэйс» и многих других кинопроектах. Похоже, что любовь к искусству в этой семье передается по наследству.

6. Надя Ауэрман и Косима Ауэрман

Обладательница одних из самых длинных ног на планете, знаменитая супермодель 90-х Надя Ауэрман может гордиться своей дочерью. Косима Ауэрман, вдохновившись примером своей звездной матери, делает первые шаги в модельном бизнесе. И несколько выгодных контрактов уже есть в ее копилке.

5. Мерил Стрип и Мэми Гаммер

Выдающаяся актриса и обладательница трех «Оскаров» Мерил Стрип является счастливой женой и мамой 4 детей. Две старшие дочери также стали актрисами. Однако наибольшую популярность в настоящее время получила только Мэми Гаммер. В 2012 году ее можно было увидеть в главной роли в сериале «Доктор Эмили Оуэнс».

Мэми, Грейс и Луиза Гаммер.

4. Иоланда Хадид, Джиджи и Белла Хадид

Иоланда Хадид может гордиться своими дочерями Джиджи и Беллой, которые не только пошли по стопам своей мамы, но и превзошли ее в популярности. Мало кто знает, что Белла строит свою карьеру вопреки тяжелому заболеванию — болезни Лайма. Стоит только позавидовать силе духа этой молодой девушки и пожелать ей успеха.

3. Дженни Гарт и Лука Белла Фачинелли

Известная по культовому сериалу «Беверли-Хиллз, 90210» Дженни Гарт — счастливая мама 3 дочерей, которые унаследовали ее светлые волосы и миловидную внешность. Трудно поверить, но старшей из них, Луке Белле, уже почти 21 год! И, кажется, семейное ремесло не пришлось ей по душе: девушка в настоящее время не замечена в каких-либо кинопроектах.

Лука Белла, Лола Рей, Фиона Ив Фачинелли.

2. Анна Николь Смит и Дэннилин Хоуп Биркхед-Маршалл

Эпатажная актриса и модель Анна Николь Смит, несомненно, обладала яркой привлекательной внешностью. И, похоже, все ее лучшие черты передались ее единственной дочери — Дэннилин Хоуп. На редких фотографиях, которыми делится отец девочки Ларри Биркхед, уже сейчас заметно, что вскоре Дэннилин может стать настоящей красавицей.

1. Джиллиан Андерсон и Пайпер Мару Клотц

В честь первенца Джиллиан Андерсон создатели «Секретных материалов» даже назвали одну из серий 3-го сезона сериала. Несмотря на это, Пайпер Мару не спешит начать карьеру актрисы. Единственным ее появлением на экране стала небольшая роль в фильме 2000 года «Дом радости».