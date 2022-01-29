Посмотрите, как выглядят женщины, которых в 2021 году назвали самыми красивыми в мире

Уже больше 30 лет платформа TC Candler подводит итоги каждого года при помощи рейтингов. К примеру, называя 100 самых красивых женщин мира. В заветный список могут попасть не только всемирно известные звезды, но и начинающие блогеры, модели, актрисы. В этом году в отборе участвовало свыше 260 000 девушек из более чем 40 стран.

AdMe.ru из года в год делится с вами верхними строчками этого рейтинга, и итоги 2021 года не будут исключением.

15-е место: Галь Гадот, американская актриса израильского происхождения

14-е место: Тилан Блондо, французская модель

13-е место: Кан Сыльги, южнокорейская певица и танцовщица

12-е место: Даша Таран, российский блогер

11-е место: Кейлин Слевин, американская актриса и блогер

10-е место: Им Чжин А, южнокорейская певица, актриса и модель

9-е место: Жасмин Тукс, американская модель

8-е место: Лиодра Гинтинг, индонезийская актриса и певица

7-е место: Чжоу Цзыюй, южнокорейская певица родом из Тайваня

6-е место: Яэль Шелбиа, израильская модель и актриса

5-е место: Нэнси, южнокорейская певица, ведущая и актриса

4-е место: Ивана Алави, филиппино-марокканская модель и актриса

3-е место: Халима Аден, американская модель сомалийского происхождения

2-е место: Эмили Неренг, норвежский блогер

1-е место: Лалиса Манобан, южнокорейская певица родом из Таиланда