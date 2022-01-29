Посмотрите, как выглядят женщины, которых в 2021 году назвали самыми красивыми в мире
Уже больше 30 лет платформа TC Candler подводит итоги каждого года при помощи рейтингов. К примеру, называя 100 самых красивых женщин мира. В заветный список могут попасть не только всемирно известные звезды, но и начинающие блогеры, модели, актрисы. В этом году в отборе участвовало свыше 260 000 девушек из более чем 40 стран.
AdMe.ru из года в год делится с вами верхними строчками этого рейтинга, и итоги 2021 года не будут исключением.
15-е место: Галь Гадот, американская актриса израильского происхождения
14-е место: Тилан Блондо, французская модель
13-е место: Кан Сыльги, южнокорейская певица и танцовщица
12-е место: Даша Таран, российский блогер
11-е место: Кейлин Слевин, американская актриса и блогер
10-е место: Им Чжин А, южнокорейская певица, актриса и модель
9-е место: Жасмин Тукс, американская модель
8-е место: Лиодра Гинтинг, индонезийская актриса и певица
7-е место: Чжоу Цзыюй, южнокорейская певица родом из Тайваня
6-е место: Яэль Шелбиа, израильская модель и актриса
5-е место: Нэнси, южнокорейская певица, ведущая и актриса
4-е место: Ивана Алави, филиппино-марокканская модель и актриса
3-е место: Халима Аден, американская модель сомалийского происхождения
2-е место: Эмили Неренг, норвежский блогер
1-е место: Лалиса Манобан, южнокорейская певица родом из Таиланда
Согласны ли вы с мнением составителей рейтинга? Кому бы из известных женщин отдали 1-е место?
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