Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды

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В то время как одни звезды скрывают свой возраст (Надежда Мейхер-Грановская, например, праздновала свое 29-летие 3 раза), другие смело говорят, в каком году они родились. И хотя цифра в паспорте — это условность, сравнивать одногодок всегда любопытно.

Поэтому мы в AdMe.ru сделали новую подборку знаменитых ровесников. Самые контрастные фотографии — в конце статьи.

1. Рената Литвинова и Джулия Робертс — 52 года

2. Марат Башаров и Леонардо Ди Каприо — 45 лет

3. Чулпан Хаматова и Анджелина Джоли — 44 года

4. Ксения Собчак и Пэрис Хилтон — 38 лет

5. Валерия и Наоми Уоттс — 51 год

6. Александр Цекало и Джордж Клуни — 58 лет

7. Алексей Венедиктов и Мел Гибсон — 63 года

8. Алла Пугачева и Кейтлин Дженнер — 70 лет

9. Сергей Жигунов и Джонни Депп — 56 лет

10. Глюкоза и Меган Фокс — 33 года

11. Алексей Серебряков и Киану Ривз — 55 лет

12. Дарья Мельникова и Селена Гомес — 27 лет

13. Юрий Дудь и Роберт Паттинсон — 33 года

14. Вера Сотникова и Тильда Суинтон — 59 лет

15. Роман Мадянов и Том Круз — 57 лет

16. Ирина Хакамада и Донателла Версаче — 64 года