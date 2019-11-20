Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды
В то время как одни звезды скрывают свой возраст (Надежда Мейхер-Грановская, например, праздновала свое 29-летие 3 раза), другие смело говорят, в каком году они родились. И хотя цифра в паспорте — это условность, сравнивать одногодок всегда любопытно.
Поэтому мы в AdMe.ru сделали новую подборку знаменитых ровесников. Самые контрастные фотографии — в конце статьи.
1. Рената Литвинова и Джулия Робертс — 52 года
2. Марат Башаров и Леонардо Ди Каприо — 45 лет
3. Чулпан Хаматова и Анджелина Джоли — 44 года
4. Ксения Собчак и Пэрис Хилтон — 38 лет
5. Валерия и Наоми Уоттс — 51 год
6. Александр Цекало и Джордж Клуни — 58 лет
7. Алексей Венедиктов и Мел Гибсон — 63 года
8. Алла Пугачева и Кейтлин Дженнер — 70 лет
9. Сергей Жигунов и Джонни Депп — 56 лет
10. Глюкоза и Меган Фокс — 33 года
11. Алексей Серебряков и Киану Ривз — 55 лет
12. Дарья Мельникова и Селена Гомес — 27 лет
13. Юрий Дудь и Роберт Паттинсон — 33 года
14. Вера Сотникова и Тильда Суинтон — 59 лет
15. Роман Мадянов и Том Круз — 57 лет
16. Ирина Хакамада и Донателла Версаче — 64 года
А с какой знаменитостью вы родились в один год?