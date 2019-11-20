Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды

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В то время как одни звезды скрывают свой возраст (Надежда Мейхер-Грановская, например, праздновала свое 29-летие 3 раза), другие смело говорят, в каком году они родились. И хотя цифра в паспорте — это условность, сравнивать одногодок всегда любопытно.

Поэтому мы в AdMe.ru сделали новую подборку знаменитых ровесников. Самые контрастные фотографии — в конце статьи.

1. Рената Литвинова и Джулия Робертс — 52 года

© renatalitvinovaofficiall / instagram   © juliaroberts / instagram  

Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды

2. Марат Башаров и Леонардо Ди Каприо — 45 лет

© EAST NEWS   © VALERIE MACON/AFP/East News  

Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды

3. Чулпан Хаматова и Анджелина Джоли — 44 года

© chulpanofficial / instagram   © Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News  

Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды

4. Ксения Собчак и Пэрис Хилтон — 38 лет

© xenia_sobchak / instagram   © Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News  

Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды

5. Валерия и Наоми Уоттс — 51 год

© valeriya / instagram   © naomiwatts / instagram  

Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды

6. Александр Цекало и Джордж Клуни — 58 лет

© EAST NEWS   © dpa/picture-alliance/EAST NEWS  

Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды

7. Алексей Венедиктов и Мел Гибсон — 63 года

© aavst / instagram   © JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News  

Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды

8. Алла Пугачева и Кейтлин Дженнер — 70 лет

© alla_orfey / instagram   © FaceToFace/REPORTER  

Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды

9. Сергей Жигунов и Джонни Депп — 56 лет

© East News   © Kazuko Wakayama/KCS/East News  

Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды

10. Глюкоза и Меган Фокс — 33 года

© glukozamusic / instagram   © meganfox / instagram  

Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды

11. Алексей Серебряков и Киану Ривз — 55 лет

© EAST NEWS   © TIBRINA HOBSON/AFP/East News  

Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды

12. Дарья Мельникова и Селена Гомес — 27 лет

© melnikovadsh / instagram   © selenagomez / instagram  

Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды

13. Юрий Дудь и Роберт Паттинсон — 33 года

© Tarakanov Vadim/East News   © CHRIS DELMAS/AFP/East News  

Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды

14. Вера Сотникова и Тильда Суинтон — 59 лет

© sotnikova4141 / instagram   © ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News  

Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды

15. Роман Мадянов и Том Круз — 57 лет

© EAST NEWS   © Zilber Mihail/East News  

Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды

16. Ирина Хакамада и Донателла Версаче — 64 года

© irina_hakamada / instagram   © donatella_versace / instagram  

Посмотрите, как выглядят в одном и том же возрасте российские и голливудские звезды

А с какой знаменитостью вы родились в один год?

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