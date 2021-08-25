Посмотрите, как теперь одеваются 15 звезд, чьи вызывающие наряды когда-то вгоняли нас в краску

Перемены в стиле порой нужны всем. Даже звездам, которые в начале карьеры придерживались эпатажного образа или выбирали откровенные платья. Со временем приходит понимание того, что не внешность является залогом любви поклонников, а внутренние качества могут затмить любой наряд.

AdMe.ru насчитал 15 знаменитостей, которые запомнились нам своими броскими и яркими образами, а сейчас сделали ставку на сдержанность и элегантность.

Памела Андерсон

Джанет Джексон

Роуз Макгоуэн

Леди Гага

Элтон Джон

Линдси Лохан

Моника Беллуччи

Джери Халлиуэлл

Кира Найтли

Сальма Хайек

Орнелла Мути

Анджелина Джоли

Меган Фокс

Билли Айлиш

Саша Барон Коэн