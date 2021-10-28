Посмотрите, как по-разному популярные модели выглядят на подиумах, на красных дорожках и в обычной жизни

Моделям «по долгу службы» приходится примерять наряды от известных кутюрье, чтобы гордо продефилировать в них по подиуму и показать зрителям во всей красе. Затем они облачаются в дорогущие платья, надевают туфельки на шпильках и фотографируются во всем этом великолепии на красных дорожках кинофестивалей, церемониях вручения самых разных наград и прочих торжественных мероприятиях.

Но ведь у этих девушек, каждая из которых уже привыкла находиться у всех на виду, есть и обычная жизнь, в которой они ходят за покупками или гуляют со своими детьми. Нам в AdMe.ru захотелось посмотреть, какую одежду они выбирают именно для таких, совсем обычных, дней.

Ирина Шейк

Кендалл Дженнер

Белла Хадид

Карли Клосс

Кара Делевинь

Винни Харлоу

Эмили Ратаковски

Алессандра Амбросио

Коко Роша

Лара Стоун

Эшли Грэм

Джиджи Хадид

Кэндис Свейнпол

Кайя Гербер

Роузи Хантингтон-Уайтли

Миранда Керр

Адриана Лима