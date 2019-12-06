Посмотрите, как изменились внешность и амплуа известных актеров со времен их первой роли
Все известные высокооплачиваемые актеры с чего-то начинали. Одни снимались в низкобюджетных картинах, другие играли в сериалах, третьим удавалось получить эпизодическую роль в хорошем фильме. В любом случае на заре своей карьеры они мало походили на тех звездных ребят, которыми мы знаем их сейчас.
AdMe.ru предлагает взглянуть, как менялись роли и амплуа актеров с течением времени. Некоторые ранние образы кинозвезд так отличаются от их современных ролей, что нам было сложно поверить в то, что их сыграл один человек. Взгляните, к примеру, на номер 6.
1. Джон Траволта
В начале карьеры роли Джона Траволты были так или иначе связаны с хореографией, хотя заметили парня с интересной внешностью в экранизации романа Стивена Кинга «Кэрри». Он играл подлого Бобби Нолана. А популярность и успех ему принесла «Лихорадка субботнего вечера». Траволта там просто божественно танцует.
В конце 80-х его слава немного потускнела, но после роли очаровательного гангстера Винсента Веги в «Криминальном чтиве» (1994) Джон Траволта вновь стал популярен и снялся в фильмах «Без лица», «Майкл», «Лак для волос». Одна из его последних ролей на большом экране — снова ганстер, Джон Готти в биографической картине «Кодекс Готти».
2. Том Харди
В 24 года Тома Харди, который работал моделью, пригласили сыграть небольшую роль в паре эпизодов сериала HBO «Братья по оружию», рассказывающем о Второй мировой войне. Сразу после этого он снялся в роли солдата еще в двух фильмах. В 2000-х много снимался в сериалах и короткометражках, засветился в «Рок-н-ролльщике» Гая Ричи в роли Красавчика Боба — гангстера нетрадиционной ориентации.
Настоящим звездным часом для Тома Харди стал фильм «Начало», после которого все поняли, что британский актер способен играть не только гангстеров, солдатов и прочих громил. В 2018 году Том Харди взялся за необычную для себя роль в картине «Веном», где сыграл человека, в которого вселяется инопланетное существо — симбиот.
3. Дуэйн Джонсон
© That '70s Show / The Carsey-Werner Company © Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw / Universal Pictures
Дуэйн Скала Джонсон был приглашенной звездой в телесериале «Шоу 70-х». Он сыграл своего отца Рокки Джонсона, который тоже был рестлером, и именно после этой небольшой роли Скала решил уйти из профессионального рестлинга и заняться кинокарьерой.
Он сыграл в фильме «Мумия возвращается» и «Царь скорпионов», охотно демонстрируя свою внушительную мускулатуру, ведь в обоих фильмах его герой появляется на экране с обнаженным торсом. После этого Дуэйн Джонсон играл в основном спортсменов и крутых парней.
4. Джеки Чан
Джеки Чан известен как изобретатель нового киножанра — смеси боевых искусств и комедии. Любую сцену с дракой Джеки превращал в веселый фарс. Его герои, мастерски владея кунг-фу, использовали в бою любые подручные предметы, будь то кастрюля или дверца холодильника. Именно в подобном амплуа он и полюбился западной публике.
Однако спустя годы Джеки Чан начал изменять комедийному жанру. Ему стали интересны трагические персонажи, утратившие интерес к жизни, как, например, мистер Хан в фильме «Карате-пацан» или Цюань в «Иностранце». Нужно отметить, что несмотря на то, что все привыкли к веселому Джеки, разбрасывающему направо и налево своих врагов, более серьезные роли ему тоже удаются неплохо.
5. Мелисса Маккарти
© The Life of David Gale / Universal Pictures © Identity Thief / Universal Pictures © Can You Ever Forgive Me? / Fox Searchlight Pictures
Одной из первых работ Мелиссы Маккарти в кино была роль девушки-гота в фильме «Жизнь Дэвида Гейла». После этого она довольствовалась в основном ролями смешных толстушек в комедиях и сериалах: «Майк и Молли», «Поймай толстуху, если сможешь», «Большой босс», «Копы в юбках», «Шпион» и др.
Ее последняя роль, Ли Израэль в драме «Сможете ли вы меня простить?», совсем не похожа на все остальные. В этом фильме Мелисса Маккарти играет писательницу-неудачницу средних лет. И это редкий фильм с Мелиссой, где нет яркой одежды, безумных причесок и нелепых движений. Тем не менее картина принесла ей несколько номинаций за лучшую женскую роль.
6. Антонио Бандерас
© Mujeres al borde de un ataque de «nervios» / El Deseo © Desperado / Columbia Pictures © Life Itself / Sony Pictures Motion Picture Group
Мало кто знает, что карьеру киноактера Антонио Бандерас начал со съемок у Педро Альмодовара. В его ранних фильмах Бандерас играл робких, часто неуверенных в себе неудачников и парней нетрадиционной ориентации.
Переходом к новому амплуа — настоящего мачо с демоническим оттенком — стал фильм «Интервью с вампиром». Сразу после него он снялся в «Отчаянном», и именно с этой ролью Антонио Бандерас ассоциируется у массового зрителя. В последних фильмах Бандерас играет умудренных опытом, зрелых героев, которые подводят некий итог своей жизни: «Боль и слава» (2019), «Сама жизнь» (2018).
7. Робин Райт
В 18 лет Робин Райт получила роль в «Санта-Барбаре». Она играла младшую дочь миллионера Си Си Кэпвелла — Келли. Героиня была нежной, но своенравной и влюбчивой девушкой. Похожий типаж Робин Райн воплотила в «Форресте Гампе».
В зрелом возрасте Робин больше склоняется к ролям сильных и властных женщин, которые не имеют ничего общего с той наивной Келли, которой она была в 80-х: Эрика Бергер («Девушка с татуировкой дракона»), Клэр Андервуд («Карточный домик»), лейтенант Джоши («Бегущий по лезвию 2049»).
8. Шон Пенн
© Fast Times at Ridgemont High / Universal Pictures © The Professor and the Madman / Vertical Entertainment
Шон Пенн начинал свою карьеру в кино с ролей молодых бездельников и трудных подростков. Многие запомнили уморительного болвана Джеффа Спиколи из молодежной комедии «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“» в исполнении Шона.
В зрелом возрасте Пенн переключился на серьезные драматические роли. Самые яркие из них — в лентах «Харви Милк», «Я — Сэм», «21 грамм», «Игры разумов».
9. Колин Ферт
Пылкий юноша со взором горящим (на фото слева) — таков был Колин Ферт в возрасте 24 лет. После роли воспитанника закрытой британской школы для мальчиков в фильме «Другая страна» он проснулся знаменитым и снялся еще в десятках картин.
Зрителям он запомнился в другом амплуа — аристократичного мистера Дарси (и в сериале «Гордость и предубеждение», и в трилогии про Бриджит Джонс). Этот образ он эксплуатировал и в других картинах. А в 2018 году Колин Ферт снялся в непривычной для себя роли — злодея Вилкинса в детском фильме «Мэри Поппинс возвращается».
10. Фрэнсис Макдорманд
© Blood Simple / Circle Films © Three Billboards Outside Ebbing, Missouri / Fox Searchlight Pictures
Первую роль на большом экране Фрэнсис Макдорманд сыграла в картине своего будущего мужа Джоэла Коэна «Просто кровь». В итоге она снялась в пяти фильмах братьев Коэн — и везде играла несколько взбалмошных и смелых женщин, которым палец в рот не клади.
Одна из ее последних ярких ролей в ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — закономерное развитие Эбби из «Просто крови». Может быть, именно такой героиня и стала бы спустя 30 с лишним лет.
11. Мадс Миккельсен
Массовый зритель воспринимает Мадса Миккельсена этаким скандинавским интеллектуалом: всегда сдержанный, в очках, с безукоризненными манерами. Таким мы запомнили его по фильмам «Казино „Рояль“», «Охота» и сериалу «Ганнибал».
А ведь в своем первом большом фильме Мадс Миккельсен сыграл настоящего драгдилера, вдобавок скинхеда, гопника и невежу, который ест картошку руками, дурачится и отпускает пошлые шуточки. И как сыграл! Именно после этой роли его карьера пошла вверх и привела его к «Золотой пальмовой ветви» за лучшую мужскую роль в «Охоте».
12. Хелена Бонем Картер
© A Room with a View / Merchant Ivory Productions © Fight Club / 20th Century Fox © Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 / Warner Bros. Pictures
Хелена Бонем Картер начинала свою кинокарьеру с роли юной английской леди в фильме «Комната с видом». Затем было еще несколько работ в исторических фильмах и первая роль безумной — Офелии — в «Гамлете» 1990 года. Возможно, именно эта роль стала предвестником смены ее амплуа.
После роли чокнутой Марлы Сингер в «Бойцовском клубе» она начинает активно сотрудничать с Тимом Бертоном. Ей отлично удавались роли, связанные с безумием и нуаром. В том же амплуа она предстает во франшизе «Гарри Поттер». Разве есть что-то общее между юной девушкой из «Комнаты с видом» и злодейкой Беллатрисой Лестрейндж?
13. Джонни Депп
© A Nightmare on Elm Street / New Line Cinema © Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald / Warner Bros. Pictures
Джонни Депп настолько разноплановый актер и снимался у стольких талантливых режиссеров, что выделить в его карьере схожие образы очень сложно. Напуганный подросток в «Кошмаре на улице Вязов», Эдвард Руки-ножницы в одноименной картине, Гилберт Грейп в ленте «Что гложет Гилберта Грейпа?», Уильям Блейк в «Мертвеце», Рауль Дюк в «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе» — по этим ролям его знали поклонники еще до «Пиратов Карибского моря».
Теперь Джонни, который снялся во всех пяти частях франшизы, ассоциируется в основном со своим харизматичным героем Джеком Воробьем, несмотря на то что в перерывах сыграл еще несколько отмеченных призами ролей, в том числе чудаков и безумцев в фильмах Тима Бертона. А его последняя роль — Грин-де-Вальд в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».
14. Ума Турман
© Kiss Daddy Goodnight / Upfront Films © Kill Bill: Volume 1 / Miramax © The House That Jack Built / IFC Films
В карьере Умы Турман можно отметить три главные вехи: ранние роли, эпоха Тарантино и текущий период, который условно можно назвать эпохой Ларса фон Триера. Интересно, что два великих режиссера разглядели в Уме разные грани таланта: у первого она предстает в амплуа крутой киллерши-мстительницы, а второй «сделал» из нее истеричку (в «Нимфоманке») и явно недалекую женщину (в «Доме, который построил Джек»).
Первый фильм Умы Турман и первая главная роль были в триллере «Поцелуй папочку на ночь». 17-летняя Ума играет в нем модель-клофелинщицу, которая грабит богатых мужчин. Рейтинг фильма на IMDb составил всего 3,9. Видимо, такое амплуа этой неординарной актрисы зрителям пришлось не по вкусу.
15. Вигго Мортенсен
© Witness / Paramount Pictures © The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring / New Line Cinema © Green Book / Universal Pictures
Вигго Мортенсен впервые появился на большом экране в эпизодической роли молодого фермера-амиша в фильме «Свидетель». Затем были по большей части проходные роли за редкими исключениями вроде съемок в драме «Путь Карлито». Настоящим звездным часом для Вигго Мортенсена стала роль Арагорна в трилогии «Властелин колец».
Сменой амплуа в недавнем фильме — «Зеленая книга» — он удивил всех. Датчанин по отцу, Мортенсен настолько органично смотрелся в роли неотесанного вышибалы-итальянца, что был номинирован сразу на несколько наград, в том числе и на «Оскар».
16. Хелен Миррен
Благодаря своей аристократичной внешности и королевской осанке Хелен Миррен часто приглашали на роли знатных особ. Например, ныне царствующую Елизавету II она сыграла в двух картинах: «Королева» (2005) и «Аудиенция» (2012). Кроме того, она снималась в экранизациях пьес Шекспира (в ролях Гертруды и Титании), играла первую леди Элеонору Рузвельт, Екатерину II и множество других высокопоставленных дам.
Но когда-то, в безбашенной молодости, она снималась в довольно провокационных картинах, таких как «Совершеннолетие», «О, счастливчик!», «Калигула», где без стеснения играла топлесс и даже полностью обнаженной.
17. Кевин Спейси
Персонажи Кевина Спейси зрелого возраста — это люди со сложным коктейлем из достоинств и недостатков: чудаковатые или одержимые некой идеей («Планета Ка-Пэкс», «Красота по-американски», «Жизнь Дэвида Гейла»), порочные («Карточный домик», «Двадцать одно») или откровенные маньяки («Семь»).
А начинал свой путь в большом кино 27-летний Кевин Спейси с роли безымянного карманника в метро в фильме «Ревность», где в главных ролях снялись звезды первой величины — Мерил Стрип и Джек Николсон.
Как вы считаете, у кого из актеров произошли самые сильные перемены, связанные с амплуа или внешностью? Есть ли у вас другие контрастные примеры?