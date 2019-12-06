Посмотрите, как изменились внешность и амплуа известных актеров со времен их первой роли

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Все известные высокооплачиваемые актеры с чего-то начинали. Одни снимались в низкобюджетных картинах, другие играли в сериалах, третьим удавалось получить эпизодическую роль в хорошем фильме. В любом случае на заре своей карьеры они мало походили на тех звездных ребят, которыми мы знаем их сейчас.

AdMe.ru предлагает взглянуть, как менялись роли и амплуа актеров с течением времени. Некоторые ранние образы кинозвезд так отличаются от их современных ролей, что нам было сложно поверить в то, что их сыграл один человек. Взгляните, к примеру, на номер 6.

1. Джон Траволта

В начале карьеры роли Джона Траволты были так или иначе связаны с хореографией, хотя заметили парня с интересной внешностью в экранизации романа Стивена Кинга «Кэрри». Он играл подлого Бобби Нолана. А популярность и успех ему принесла «Лихорадка субботнего вечера». Траволта там просто божественно танцует. В конце 80-х его слава немного потускнела, но после роли очаровательного гангстера Винсента Веги в «Криминальном чтиве» (1994) Джон Траволта вновь стал популярен и снялся в фильмах «Без лица», «Майкл», «Лак для волос». Одна из его последних ролей на большом экране — снова ганстер, Джон Готти в биографической картине «Кодекс Готти».

2. Том Харди

В 24 года Тома Харди, который работал моделью, пригласили сыграть небольшую роль в паре эпизодов сериала HBO «Братья по оружию», рассказывающем о Второй мировой войне. Сразу после этого он снялся в роли солдата еще в двух фильмах. В 2000-х много снимался в сериалах и короткометражках, засветился в «Рок-н-ролльщике» Гая Ричи в роли Красавчика Боба — гангстера нетрадиционной ориентации. Настоящим звездным часом для Тома Харди стал фильм «Начало», после которого все поняли, что британский актер способен играть не только гангстеров, солдатов и прочих громил. В 2018 году Том Харди взялся за необычную для себя роль в картине «Веном», где сыграл человека, в которого вселяется инопланетное существо — симбиот.

3. Дуэйн Джонсон

Дуэйн Скала Джонсон был приглашенной звездой в телесериале «Шоу 70-х». Он сыграл своего отца Рокки Джонсона, который тоже был рестлером, и именно после этой небольшой роли Скала решил уйти из профессионального рестлинга и заняться кинокарьерой. Он сыграл в фильме «Мумия возвращается» и «Царь скорпионов», охотно демонстрируя свою внушительную мускулатуру, ведь в обоих фильмах его герой появляется на экране с обнаженным торсом. После этого Дуэйн Джонсон играл в основном спортсменов и крутых парней.

4. Джеки Чан

Джеки Чан известен как изобретатель нового киножанра — смеси боевых искусств и комедии. Любую сцену с дракой Джеки превращал в веселый фарс. Его герои, мастерски владея кунг-фу, использовали в бою любые подручные предметы, будь то кастрюля или дверца холодильника. Именно в подобном амплуа он и полюбился западной публике. Однако спустя годы Джеки Чан начал изменять комедийному жанру. Ему стали интересны трагические персонажи, утратившие интерес к жизни, как, например, мистер Хан в фильме «Карате-пацан» или Цюань в «Иностранце». Нужно отметить, что несмотря на то, что все привыкли к веселому Джеки, разбрасывающему направо и налево своих врагов, более серьезные роли ему тоже удаются неплохо.

5. Мелисса Маккарти

Одной из первых работ Мелиссы Маккарти в кино была роль девушки-гота в фильме «Жизнь Дэвида Гейла». После этого она довольствовалась в основном ролями смешных толстушек в комедиях и сериалах: «Майк и Молли», «Поймай толстуху, если сможешь», «Большой босс», «Копы в юбках», «Шпион» и др. Ее последняя роль, Ли Израэль в драме «Сможете ли вы меня простить?», совсем не похожа на все остальные. В этом фильме Мелисса Маккарти играет писательницу-неудачницу средних лет. И это редкий фильм с Мелиссой, где нет яркой одежды, безумных причесок и нелепых движений. Тем не менее картина принесла ей несколько номинаций за лучшую женскую роль.

6. Антонио Бандерас

Мало кто знает, что карьеру киноактера Антонио Бандерас начал со съемок у Педро Альмодовара. В его ранних фильмах Бандерас играл робких, часто неуверенных в себе неудачников и парней нетрадиционной ориентации. Переходом к новому амплуа — настоящего мачо с демоническим оттенком — стал фильм «Интервью с вампиром». Сразу после него он снялся в «Отчаянном», и именно с этой ролью Антонио Бандерас ассоциируется у массового зрителя. В последних фильмах Бандерас играет умудренных опытом, зрелых героев, которые подводят некий итог своей жизни: «Боль и слава» (2019), «Сама жизнь» (2018).

7. Робин Райт

В 18 лет Робин Райт получила роль в «Санта-Барбаре». Она играла младшую дочь миллионера Си Си Кэпвелла — Келли. Героиня была нежной, но своенравной и влюбчивой девушкой. Похожий типаж Робин Райн воплотила в «Форресте Гампе». В зрелом возрасте Робин больше склоняется к ролям сильных и властных женщин, которые не имеют ничего общего с той наивной Келли, которой она была в 80-х: Эрика Бергер («Девушка с татуировкой дракона»), Клэр Андервуд («Карточный домик»), лейтенант Джоши («Бегущий по лезвию 2049»).

8. Шон Пенн

Шон Пенн начинал свою карьеру в кино с ролей молодых бездельников и трудных подростков. Многие запомнили уморительного болвана Джеффа Спиколи из молодежной комедии «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“» в исполнении Шона. В зрелом возрасте Пенн переключился на серьезные драматические роли. Самые яркие из них — в лентах «Харви Милк», «Я — Сэм», «21 грамм», «Игры разумов».

9. Колин Ферт

Пылкий юноша со взором горящим (на фото слева) — таков был Колин Ферт в возрасте 24 лет. После роли воспитанника закрытой британской школы для мальчиков в фильме «Другая страна» он проснулся знаменитым и снялся еще в десятках картин. Зрителям он запомнился в другом амплуа — аристократичного мистера Дарси (и в сериале «Гордость и предубеждение», и в трилогии про Бриджит Джонс). Этот образ он эксплуатировал и в других картинах. А в 2018 году Колин Ферт снялся в непривычной для себя роли — злодея Вилкинса в детском фильме «Мэри Поппинс возвращается».

10. Фрэнсис Макдорманд

Первую роль на большом экране Фрэнсис Макдорманд сыграла в картине своего будущего мужа Джоэла Коэна «Просто кровь». В итоге она снялась в пяти фильмах братьев Коэн — и везде играла несколько взбалмошных и смелых женщин, которым палец в рот не клади. Одна из ее последних ярких ролей в ленте «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» — закономерное развитие Эбби из «Просто крови». Может быть, именно такой героиня и стала бы спустя 30 с лишним лет.

11. Мадс Миккельсен

Массовый зритель воспринимает Мадса Миккельсена этаким скандинавским интеллектуалом: всегда сдержанный, в очках, с безукоризненными манерами. Таким мы запомнили его по фильмам «Казино „Рояль“», «Охота» и сериалу «Ганнибал». А ведь в своем первом большом фильме Мадс Миккельсен сыграл настоящего драгдилера, вдобавок скинхеда, гопника и невежу, который ест картошку руками, дурачится и отпускает пошлые шуточки. И как сыграл! Именно после этой роли его карьера пошла вверх и привела его к «Золотой пальмовой ветви» за лучшую мужскую роль в «Охоте».

12. Хелена Бонем Картер

Хелена Бонем Картер начинала свою кинокарьеру с роли юной английской леди в фильме «Комната с видом». Затем было еще несколько работ в исторических фильмах и первая роль безумной — Офелии — в «Гамлете» 1990 года. Возможно, именно эта роль стала предвестником смены ее амплуа. После роли чокнутой Марлы Сингер в «Бойцовском клубе» она начинает активно сотрудничать с Тимом Бертоном. Ей отлично удавались роли, связанные с безумием и нуаром. В том же амплуа она предстает во франшизе «Гарри Поттер». Разве есть что-то общее между юной девушкой из «Комнаты с видом» и злодейкой Беллатрисой Лестрейндж?

13. Джонни Депп

Джонни Депп настолько разноплановый актер и снимался у стольких талантливых режиссеров, что выделить в его карьере схожие образы очень сложно. Напуганный подросток в «Кошмаре на улице Вязов», Эдвард Руки-ножницы в одноименной картине, Гилберт Грейп в ленте «Что гложет Гилберта Грейпа?», Уильям Блейк в «Мертвеце», Рауль Дюк в «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе» — по этим ролям его знали поклонники еще до «Пиратов Карибского моря». Теперь Джонни, который снялся во всех пяти частях франшизы, ассоциируется в основном со своим харизматичным героем Джеком Воробьем, несмотря на то что в перерывах сыграл еще несколько отмеченных призами ролей, в том числе чудаков и безумцев в фильмах Тима Бертона. А его последняя роль — Грин-де-Вальд в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

14. Ума Турман

В карьере Умы Турман можно отметить три главные вехи: ранние роли, эпоха Тарантино и текущий период, который условно можно назвать эпохой Ларса фон Триера. Интересно, что два великих режиссера разглядели в Уме разные грани таланта: у первого она предстает в амплуа крутой киллерши-мстительницы, а второй «сделал» из нее истеричку (в «Нимфоманке») и явно недалекую женщину (в «Доме, который построил Джек»). Первый фильм Умы Турман и первая главная роль были в триллере «Поцелуй папочку на ночь». 17-летняя Ума играет в нем модель-клофелинщицу, которая грабит богатых мужчин. Рейтинг фильма на IMDb составил всего 3,9. Видимо, такое амплуа этой неординарной актрисы зрителям пришлось не по вкусу.

15. Вигго Мортенсен

Вигго Мортенсен впервые появился на большом экране в эпизодической роли молодого фермера-амиша в фильме «Свидетель». Затем были по большей части проходные роли за редкими исключениями вроде съемок в драме «Путь Карлито». Настоящим звездным часом для Вигго Мортенсена стала роль Арагорна в трилогии «Властелин колец». Сменой амплуа в недавнем фильме — «Зеленая книга» — он удивил всех. Датчанин по отцу, Мортенсен настолько органично смотрелся в роли неотесанного вышибалы-итальянца, что был номинирован сразу на несколько наград, в том числе и на «Оскар».

16. Хелен Миррен

Благодаря своей аристократичной внешности и королевской осанке Хелен Миррен часто приглашали на роли знатных особ. Например, ныне царствующую Елизавету II она сыграла в двух картинах: «Королева» (2005) и «Аудиенция» (2012). Кроме того, она снималась в экранизациях пьес Шекспира (в ролях Гертруды и Титании), играла первую леди Элеонору Рузвельт, Екатерину II и множество других высокопоставленных дам. Но когда-то, в безбашенной молодости, она снималась в довольно провокационных картинах, таких как «Совершеннолетие», «О, счастливчик!», «Калигула», где без стеснения играла топлесс и даже полностью обнаженной.

17. Кевин Спейси

Персонажи Кевина Спейси зрелого возраста — это люди со сложным коктейлем из достоинств и недостатков: чудаковатые или одержимые некой идеей («Планета Ка-Пэкс», «Красота по-американски», «Жизнь Дэвида Гейла»), порочные («Карточный домик», «Двадцать одно») или откровенные маньяки («Семь»). А начинал свой путь в большом кино 27-летний Кевин Спейси с роли безымянного карманника в метро в фильме «Ревность», где в главных ролях снялись звезды первой величины — Мерил Стрип и Джек Николсон.