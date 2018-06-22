Модные новинки кулинарии, которые вгонят в ступор любого гурмана

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Вкусная еда — одна из самых прекрасных вещей в этом мире. Но как быть, когда кулинария смешивается с модой и провозглашает своим девизом эпатаж? Встречайте подборку свежих гастрономических трендов, о создании которых мы вовсе не просили.

Редакция AdMe.ru выбрала для вас самые спорные новинки, которыми можно полакомиться в современных заведениях.

1. Кофе с брокколи

Австралийская исследовательская компания CSIRO заботится о вашем здоровье настолько сильно, что даже создала порошковую брокколи в качестве добавки к кофе. Идея состоит в том, чтобы включать непопулярные, но полезные продукты в пищу, которую большинство людей употребляет с удовольствием. Такая практика позволит если не полностью восполнить, то по крайней мере существенно приблизить вас к получению суточной нормы овощей. Создатели рассыпчатой брокколи утверждают, что их продукт можно с легкостью добавлять в маффины, супы или смузи; при этом не очень понятно, почему первым, с чем они решили совместить витаминный порошок, оказался кофе. Латте с брокколи, впервые представленный вниманию потребителей в Мельбурне, получил смешанные отзывы.

2. Мороженое с кетчупом

Что общего у кетчупа, Эда Ширана и мороженого? Начнем с того, что известный певец без ума от кетчупа. А владельцы The Gelati Enniscrone & Ballina, ирландского магазина мороженого, без ума от творчества Ширана. Именно в его честь они создали эту странную смесь холодного десерта и томатного соуса. Точных сведений о вкусе этого изыска не сообщается, но рискнем предположить, что он отлично сочетается с замороженной картошкой фри.

3. Свадебный пицца-букет

Цветы в свадебном букете — это для старомодных. Те молодожены, которые не боятся жирных пятен и незначительного количества крошек, могут заказать себе на свадьбу пиццу-букет. С таким атрибутом вы не только сделаете ваши фото еще более памятными, но и поступите весьма практично — запасетесь перекусом, который поможет продержаться до праздничного застолья.

4. Алкогольное мыло

К предложению помыть вам рот с таким мылом вы бы отнеслись если не с удовольствием, то хотя бы с любопытством. Алкогольное желе, в точности копирующее кусок ароматного мыла, подают в ресторане Lukshon в Лос-Анджелесе. Если кто-нибудь разочаровал вас, подарив коробочку мыла ручной работы, не расстраивайтесь: возможно, вам только нужно распробовать в нем бурбон Kentucky.

5. Вуду-пончики

В отличие от уже упомянутой брокколи, едва ли кому-то придет в голову назвать пончики скучной едой. Но, очевидно, это не касается жителей Портленда, которые пресытились рядовым лакомством и теперь с восторгом встречают новинку кулинарии — жутковато-милые пончики, стилизованные под кукол вуду. Густой темно-красный джем внутри делает десерт еще более привлекательным для кровожадных сладкоежек.

6. «Отравленная» моцарелла

Willie Brothers, индонезийский ресторан, предлагает своим гостям оценить странное новшество — «отравленный» сыр. Черная моцарелла в расплавленном виде напоминает темные чернила, которые повар случайно пролил на ваше блюдо. Секрет дьявольского сыра заключается в подмешивании в него активированного угля. Авторы тренда находят, что он отлично сочетается с говяжими стейками и пряным рисом.

7. Съедобный каннабис

Делая подобный заказ в ресторане Shibumi, Лос-Анджелес, сразу чувствуешь себя настоящим плохим парнем. Уверены, ничего такого вы не планировали, просто на всякий случай: «улететь» с такой закуски невозможно. Для приготовления марихуаны в кляре используются только молодые листья. Тетрагидроканнабинол — то самое химическое соединение, дающее эффект кайфа, — появляется в листьях растения по прошествии пяти недель. Для приготовления закуски используются листья, содержащие только каннабидиол — вещество, которое обладает успокаивающим, но отнюдь не аналогичным психологическим эффектом, что и ТГК. Так что можно наслаждаться вкусом хрустящего каннабиса без последствий.

8. Засахаренные желтки

Приходила ли вам в голову идея посыпать мороженое крошкой из сырого желтка? Наверное, разве что в бредовом сне. А вот в американском ресторане Kali это кулинарное безумие нашло свое воплощение. Фактически желтки, конечно, не сырые. Они не проходят термическую обработку, но выдерживаются в соли и сахаре, сохраняясь в холодильнике 3 недели, пока полностью не затвердеют. Затем их трут на терке, добавляя в качестве топинга к мороженому. Стоит отметить, что это забавное блюдо стало хитом меню.

9. Гамбургеры с тарантулами

Отмечая «Месяц экзотического мяса», ресторан Bull City Burger and Brewery в Северной Калифорнии предложил своим клиентам поучаствовать в розыгрыше гамбургеров, увенчанных гигантским пауком. Если по счастливому стечению обстоятельств организаторы выбрали именно ваше имя, в вашем распоряжении было 48 часов на то, чтобы приехать в ресторан и вкусить восьминогое угощение, по вкусу отдаленно напоминающее краба. Стальные нервы и не менее стальной желудок вознаграждались памятной футболкой.

10. Печенье-маски

Представьте: перед вами на тарелке лежит чье-то реалистичное «лицо» с фарфоровой кожей, и теперь вам предстоит это съесть. Даже зная, что речь идет о японских театральных масках, ощущения испытываешь несколько смешанные. Белый шоколад, мусс из молочного шоколада, воздушный рис, пралине, мороженое и щепотка каннибализма — вот секрет успешно продаваемого десерта.

Бонус: блюда, созданные при загадочных обстоятельствах

Кинематограф подарил нам образы сумасшедших ученых, но как насчет поваров, балансирующих на грани бреда и гениальности?

Считаете ли вы себя достаточно модным, чтобы по достоинству оценить последние съедобные новинки? А может, втайне создаете свои безумные шедевры? Мир должен узнать об этом прямо сейчас.