Только человек с интеллектом выше среднего сможет справиться с этой криминальной загадкой

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Ни для кого не секрет, что мозг можно тренировать. Как и в случае с мышечной тканью, для этого требуется регулярная сложная работа. А для максимально сбалансированного развития желательно, чтобы тренировка была непривычной — задействовала те участки и связи в мозгу, которые мы редко используем в своей обычной деятельности. В этом разгадка популярности всевозможных логических задачек.

AdMe.ru предлагает вам проверить свои силы: если вы сумеете разгадать эту криминальную головоломку, детективные расследования — это ваше призвание.

Двойное преступление в загородном доме

Алекс Стоун, студент факультета криминалистики, откровенно скучал этим летним вечером на приеме в загородном доме богатого промышленника лорда Спенсера. Алекс оказался здесь лишь потому, что на каникулах подрабатывал журналистом в газете, принадлежавшей хозяину виллы, и был приглашен наравне с остальными сотрудниками редакции. Разговоры о тиражах и рейтингах утомили молодого человека, и он с тоской наблюдал за вальсирующими гостями, подумывая, как бы незаметно уехать домой.

Внезапно во всей усадьбе погас свет. — Не беспокойтесь, дамы и господа! — раздался уверенный голос хозяина дома. — Сейчас включится резервное освещение, и праздник продолжится. Через пару минут действительно вспыхнули люстры... и одновременно с этим раздался горестный крик леди Спенсер — с ее шеи пропало бесценное бриллиантовое ожерелье!

Служба охраны немедленно начала расследование, в ходе которого выяснилось, что лишь 4 человека не могут подтвердить свое алиби на время совершения преступления. Вот их показания: Майерс, отдел писем: «Я был в уборной, разумеется, один. В темноте там, знаете ли, очень некомфортно». Донован, корреспондент: «Я устал от танцев и отдыхал в кресле на террасе с бокалом хорошего вина». Тейлор, верстальщик: «Я воспользовался возникшей паузой, чтобы немного остыть у кондиционера, в дальнем углу гостиной — сегодня очень жарко». Паркер, помощник редактора: «Я танцевал с госпожой Спенсер и, будучи джентльменом, оставался рядом с ней, пока не зажегся свет, но ваши подозрения меня оскорбляют!»

— Сэр, мы в тупике, — доложил хозяину начальник охраны. — Дальнейшее расследование нужно поручить полиции. — Но зачем? — подал голос Алекс Стоун, стоявший неподалеку. — Ведь очевидно, что один из подозреваемых солгал.

После того как подтвердилась версия Алекса, служба охраны задержала вора и вызвала полицию, а лорд Спенсер обратился к молодому человеку: — Я впечатлен вашими способностями. Не желаете ли выпить со мной в библиотеке и обсудить ваше будущее в моей газете?

— В такую жару нет ничего лучше ледяного чая, — протянул хозяин гостю высокий запотевший стакан, взяв себе второй. — Я только им и спасаюсь по вечерам. Возбужденный успехом, юноша залпом выпил свой напиток, вызвав добродушную усмешку лорда Спенсера, который пил не спеша, задавая Алексу вопросы о его учебе и интересах и внимательно выслушивая ответы. Через некоторое время к ним присоединился шеф полиции, лично приехавший на задержание в дом такой важной персоны. А еще через минуту лорд Спенсер внезапно скончался.

Простейший тест, организованный тут же шефом полиции, показал следы яда в стакане лорда. Но самое удивительное, что выяснилось, — напиток Алекса тоже был отравлен! Однако молодой человек ощущал себя вполне живым. — Но как такое возможно? — воскликнул полицейский, недоверчиво глядя на студента. — Думаю, я знаю как, — проговорил Алекс и изложил свои доводы. — Осталось только выяснить, кто отравитель. И у меня есть идея, как это сделать...

Юноша вышел обратно в гостиную и, выждав некоторую паузу, обратился ко всем присутствующим. — Дамы и господа, наш гостеприимный хозяин попросил меня предупредить вас, что он подготовил для нас ошеломительный сюрприз! Сейчас он в библиотеке, — Алекс указал на закрытую дверь, — и лорд Спенсер лично представит его вам ровно в 22:00, то есть через три... две... одну секунду!

Но дверь библиотеки оставалась закрытой. А присутствующие полицейские быстро прошли через комнату и арестовали убийцу.

Ответы

При отключении электричества кондиционеры также перестали работать, и искать возле них прохлады было бессмысленно. А это значит, что Тейлор солгал начальнику охраны. Алекс догадался, что отравлены были кубики льда. Молодой человек выпил свой напиток залпом, его лед не успел растаять и отравить чай. А вот лорд Спенсер не спешил и в результате получил полную дозу яда. Все присутствующие в комнате смотрели на дверь библиотеки, ожидая обещанного сюрприза. И только леди Спенсер точно знала, что ничего ее муж представить не сможет — ведь это именно она, зная о привычке супруга пить летними вечерами холодный чай, подготовила для него отравленный лед. Предупрежденные Алексом полицейские заметили, что хозяйка дома даже не взглянула на дверь библиотеки, и арестовали ее по подозрению в убийстве мужа.

Алекс Стоун получил личную благодарность от шефа полиции за неоценимую помощь в расследовании и приглашение на стажировку в детективный отдел сразу после окончания учебы. Молодой человек доказал остроту своего ума, ведь на решение каждой из этих 3 задач ему потребовалось не более 15 секунд.

А как быстро справились вы? Быть может, и вам стоит задуматься о карьере детектива?