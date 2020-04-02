Пользователи сети рассказали, как на практике познакомились с эффектом ложных воспоминаний
В 2013 году мир всколыхнула новость: Нельсона Манделу выпустили на свободу. Тысячи людей по всему миру не могли в это поверить, они ведь точно помнили, что Мандела окончил свою жизнь за решеткой еще в 80-х. Некоторые даже вспоминали соответствующие заголовки в газетах. Так началась история эффекта Манделы: явления, когда у нескольких людей есть общие воспоминания, противоречащие реальности. Примеров коллективных провалов в памяти существует немало.
Но гораздо увлекательнее наблюдать за личными историями ложных воспоминаний. Мы в AdMe.ru собрали истории пользователей о том, как их однажды подводила память. Или их внезапно перебрасывало в параллельную реальность. Этого мы никогда не узнаем. А в конце мы приготовили для вас бонус: историю, которая может пролить свет на многие таинственные случаи эффекта Манделы.
- Ладно, я должна это рассказать, потому что устала уже чувствовать себя сумасшедшей. Итак, я уверена, что у родителей моего парня однажды был робот-пылесос Румба. Я четко помню, как пришла к ним в гости, увидела это чудо техники и подумала, что долго он у них в доме не продержится, потому что у них и так много вещей. Пока робот-пылесос катался у моих ног, я убеждала эту семью, что лучше бы купить обычный пылесос. Они cказали, что подумают над этим, и как раз в этот момент Румба застрял под комодом. Помню еще, как мы над этим смеялись. Две недели спустя, когда я снова пришла в гости, у них был уже обычный пылесос. Смеясь, я спросила, сколько еще раз Румба застревал под комодом, что они аж решили от него избавиться. На меня посмотрели как на чокнутую. Даже мой парень отрицает, что у них был робот-пылесос, хотя он сам при мне помогал вызволять его из-под комода! © the_diabeetdown / Reddit
- С 5 лет я фанател от автомобилей. Я знал все марки и модели. Однажды мы с отцом завели разговор про машины, и он упомянул «тойоту». Я замешкался. Потом он стал говорить про «мазду». Что вообще такое «мазда»? В общем, кажется, мой мозг дал сбой, потому что названия машин звучали для меня незнакомо. Я помню, что, глядя на авто, я узнавал логотипы, форму, дизайн. Но названия в моей голове как будто поменялись. © NoxAeternal / Reddit
- Мы с другом решили выяснить, что означает русское слово babuska. Мы были уверены, что оно значит бабушку, но погуглили и выяснили, что так называют младенцев. Я хорошо помню, как сильно мы удивились. Перепроверили на многих сайтах — да, везде сказано одно и то же. Неделей позже мы рассказали об этом приятелям, но те заявили, что мы не правы и babuska — это бабушка и есть. Мы кинулись было спорить и полезли в интернет... Но нигде не нашли ни малейших упоминаний того, что слово может означать младенца. © huntsmcgunts / Reddit
- Год назад в одном торговом центре проводился конкурс на лучшее название для фудкорта. Свои идеи нужно было написать на листочке вместе с именем и номером телефона и бросить в специальный ящик. Мы с другом решили приколоться и поучаствовать, придумав какое-то дурацкое название. Про конкурс мы успешно забыли и вспомнили только год спустя, прогуливаясь мимо этого ТЦ. Но каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что у местного фудкорта до сих пор нет названия! Мы спросили по поводу конкурса у сотрудников центра, и те ответили, что он никогда не проводился. © Cat_Security / Reddit
- Лет 10 назад мне на электронную почту пришло письмо от женщины, которую я не знал, с приглашением на курсы, о которых я тоже ничего не слышал. Я почитал о них в интернете и все же решил записаться. Курсы оказались фантастическими! Это было ровно то, что мне было тогда нужно. После их окончания я поблагодарил инструктора и за курсы, и за то, что она отправила мне то письмо. «Какое письмо?» — спросила она. Я объяснил, что речь идет о приглашении на курсы. Инструктор же удивилась и сказала, что совершенно точно не отправляла мне никаких писем, поскольку рассылками не занималась, а обо мне до начала курсов не слышала. Но я-то помнил, что мы с женой читали этот имейл и что он сохранен у меня на компьютере. Пообещав инструктору отправить копию письма, я отправился домой. Дома мы с женой обсудили этот странный диалог: она тоже точно помнила, что мне приходило приглашение на курсы, и я сел за компьютер, чтобы переслать инструктору ее же письмо. Письма действительно не было.
В жизни случаются странные вещи. За ними нужно наблюдать, но необязательно искать им объяснения. © Alan Willoughby / Quora
- Я была совсем маленькой и отчетливо запомнила, что на даче перед домом был огромный куст сиреневой сирени, а за домом — белый. И всегда я радовалась, что сиреневый именно перед домом, он казался мне красивее. Даже фотографии были. Но в один из летних дней приезжаю я на дачу, а перед домом сирень белая. А всю жизнь сиреневая была! Короче, я в панике, давай у всех спрашивать, а мне все говорят: «Деточка, с ума не сходи, всегда тут белая была, а там сиреневая». Я искать фото — их нет, ни одного. Фотографий, говорят, таких тоже никогда не делали. © «Подслушано» / Vk
- Недалеко от нас расположен небольшой город, который у меня железно ассоциируется с чем-то мрачным по типу Чернобыля или комбината «Маяк». То ли там какая-то ЧС произошла, то ли утечка радиации из местного НИИ, то ли там разрабатывали оружие массового поражения — в общем, что-то техногенное и жуткое. Но когда я гуглила информацию на этот счет, я ничего такого не находила. Город как город. Ну ладно, думаю, ошиблась. И вчера мы с парнем проезжали мимо него, и я поделилась с ним своими ассоциациями с этим местом. И оказалось, что у него они точно такие же!
- Вся наша семья помнит, что у бабушки была старая картина с автографом художника в углу полотна. Но однажды мы обнаружили, что никакой подписи там нет. Мы даже на обратную сторону полотна заглянули — там тоже ничего не оказалось. Хотя мы все точно помним, что автограф был! © JaneMik / Reddit
- Я помню, что в 2000-х Канье Уэста все называли Кенни Уэст. А потом вдруг он стал Канье, я даже думала, что это другой человек. Залезла в инет и не нашла ничего про Кенни Уэста.
- Когда я был маленьким, у нас была черная собака породы шепард, ее звали Каам. Я постоянно ее выгуливал, водил к ветеринару, а по ночам она спала у меня в комнате и грызла мои плюшевые игрушки. Однажды она подралась с другим псом, и когда я их разнимал, Каам так сильно меня ударила лапой, что на лодыжке остался большой шрам. Его даже пришлось зашивать. В общем, много воспоминаний за много лет. Уже будучи взрослым, я завел с семьей разговор о Каам, и никто не понял, о чем вообще речь. Более того, выяснилось, что родители вообще никогда не держали дома собак! Я не мог в это поверить. Я стал искать доказательства: фото (точно помню, что я их делал), игрушки, хоть что-то. И не нашел ничего. Даже тех плюшевых медведей, которые жевала Каам, будто никогда не существовало. Единственное, что осталось от собаки, — шрам у меня на лодыжке. Моя мама, как, наверное, и все прочие мамы, может рассказать историю каждой моей детской раны. Но про этот шрам она не помнит ничего. © ReverseShoplifter / Reddit
- В детстве лето проводил в деревне вместе с двоюродными братьями и сестрами. Одним летним деньком отец моего двоюродного брата научил нас делать кораблики из спичек и мыла. Cуть такая: один край спички смазываешь чуть размокшим мылом, после этого кладешь спичку в воду — и она начинает плыть. Мы с братом часто играли с этими корабликами, устраивали опыты в старой ванне. Потом, много лет спустя, когда этому трюку я обучал следующее поколение и во время процесса присутствовали мой дядя и мой двоюродный брат, они очень удивились, сообщив, что такой способ видят впервые. © userdirdin / Pikabu
Бонус: иногда все проще, чем кажется
Когда-то давно пошел я в школу в 1-й класс. И был среди одноклассников один парень, мой тезка. Проучился он с нами класса до 3-го, а потом переехал в какой-то другой город. Мы с ним сильно не дружили, но знали друг друга еще до школы, так как встречались в общем дворе во время своих детских игр. И вот как-то, уже в старших классах, я завел разговор об этом парне, но никто из одноклассников его не вспомнил.
— Да ну! Он на первом ряду у окна за последней партой сидел. Белобрысый такой, с большими глазами. Еще сложение и вычитание на линейке производил. Ну?..
— Что-то не припомним такого!
— А Лену К. помните? Она с нами всего один класс проучилась.
— Лену помним!
— А Денис с нами 3 класса проучился! Еще Димка с ним в коридоре дрался, а наша классная их разняла и тебя, Димка, за шиворот подняла прямо в воздух...
— Да не было такого! Я много с кем дрался, но твоего белобрысого не бил. И за шиворот меня не поднимали...
Несколько раз я заводил подобный разговор и даже на встрече выпускников как-то упоминал Дениса, но никто из моих одноклассников о нем не знал. Так я и смирился с тем, что это был мой воображаемый друг. А недавно сообразил, что это так называемый эффект Манделы, заставляющий мой мозг продуцировать ложные воспоминания. Если бы не одно «но»...
Вчера вечером Денис нашел меня в «ВК» и написал сообщение. Тогда-то я и понял, что никаким эффектом Манделы тут и не пахнет. Просто у всех моих одноклассников память ужасная. © DenWar13 / Pikabu
А у вас были случаи, когда вы совершенно точно были в чем-то уверены, но никто, кроме, возможно, нескольких человек, не разделял вашего убеждения и не помнил того, о чем вы рассказываете? Как вы думаете, чем это можно объяснить?