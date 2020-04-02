Пользователи сети рассказали, как на практике познакомились с эффектом ложных воспоминаний

Бонус: иногда все проще, чем кажется

Когда-то давно пошел я в школу в 1-й класс. И был среди одноклассников один парень, мой тезка. Проучился он с нами класса до 3-го, а потом переехал в какой-то другой город. Мы с ним сильно не дружили, но знали друг друга еще до школы, так как встречались в общем дворе во время своих детских игр. И вот как-то, уже в старших классах, я завел разговор об этом парне, но никто из одноклассников его не вспомнил.

— Да ну! Он на первом ряду у окна за последней партой сидел. Белобрысый такой, с большими глазами. Еще сложение и вычитание на линейке производил. Ну?..

— Что-то не припомним такого!

— А Лену К. помните? Она с нами всего один класс проучилась.

— Лену помним!

— А Денис с нами 3 класса проучился! Еще Димка с ним в коридоре дрался, а наша классная их разняла и тебя, Димка, за шиворот подняла прямо в воздух...

— Да не было такого! Я много с кем дрался, но твоего белобрысого не бил. И за шиворот меня не поднимали...

Несколько раз я заводил подобный разговор и даже на встрече выпускников как-то упоминал Дениса, но никто из моих одноклассников о нем не знал. Так я и смирился с тем, что это был мой воображаемый друг. А недавно сообразил, что это так называемый эффект Манделы, заставляющий мой мозг продуцировать ложные воспоминания. Если бы не одно «но»...



Вчера вечером Денис нашел меня в «ВК» и написал сообщение. Тогда-то я и понял, что никаким эффектом Манделы тут и не пахнет. Просто у всех моих одноклассников память ужасная. © DenWar13 / Pikabu