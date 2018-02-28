Показ Gucci спровоцировал сумасшедший флешмоб, который, пожалуй, стоит увидеть самому
Недавно интернет взорвали фотографии моделей, вышагивающих по подиуму с «отрубленными» головами в руках. Казалось бы, чья-то безумная шутка и искусный фотошоп, но нет. Это реальные фото с показа дизайнера Gucci, и за этой идеей, к слову, стояла весьма глубокая мысль. Пользователи социальных сетей решили, что могут ничуть не хуже, и запустили флешмоб #GucciChallenge.
AdMe.ru покажет профессиональные кадры с показа и сделанные на них пародии обычными людьми. Смотрите, возможно, вы разгадаете задумку дизайнера и поймете, какая мысль стоит за этой слегка безумной идеей. А если нет, ответ вас ждет в конце статьи.
Так выглядели модели на показе
Ниже представлено 15 вариаций на тему «Одна голова хорошо, а две лучше» в исполнении смекалистых пользователей социальных сетей.
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Обещанная разгадка
Дизайнер Gucci Алессандро Микеле так объяснил свою идею: муляж головы в руках модели символизирует поиск себя и своей индивидуальности. По мнению художника, каждому из нас нужно «следить за своей головой и мыслями».
Как вам идея этого сюрреалистичного показа? Делитесь в комментариях.
Фото на превью eastnews