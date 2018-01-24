Пока весь мир спал, в Китае построили железную дорогу всего за 9 часов

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Китайцы не раз удивляли нас своим умением делать все качественно и, главное, быстро. Готовый к эксплуатации отель за пару недель, трасса из солнечных батарей за 10 месяцев, самый длинный в мире мост из стекла меньше чем за 2 года — все это возможно только в Поднебесной.

Сегодня AdMe.ru расскажет о том, как в Китае строятся железные дороги. Читайте и восхищайтесь, как это делали мы.