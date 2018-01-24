Пока весь мир спал, в Китае построили железную дорогу всего за 9 часов
Китайцы не раз удивляли нас своим умением делать все качественно и, главное, быстро. Готовый к эксплуатации отель за пару недель, трасса из солнечных батарей за 10 месяцев, самый длинный в мире мост из стекла меньше чем за 2 года — все это возможно только в Поднебесной.
Сегодня AdMe.ru расскажет о том, как в Китае строятся железные дороги. Читайте и восхищайтесь, как это делали мы.
В городе Лунъянь вечером 19 января началось строительство отрезка железной дороги для нового вокзала. К строительству были привлечены 1 500 рабочих, которые имели в своем распоряжении 23 экскаватора и 7 строительных поездов. Перед командой стояла задача: соединить 3 крупные старые железнодорожные ветки с новой линией.
За ночь китайские рабочие не только проложили участок железной дороги, чтобы соединить старые и новые пути, но и успели установить светофоры и средства для контроля передвижения транспорта. Работа была закончена к утру 20 января, то есть на строительство железной дороги для новой станции ушло примерно 9 часов. Ролик о том, как все это было, можно посмотреть тут.
По словам заместителя руководителя компании, которая занималась строительством железной дороги, выполнить такой объем работ за столь короткий срок удалось благодаря правильной организации. Рабочие были поделены на 7 групп, что позволило одновременно вести работу в 7 направлениях.
Новый вокзал — фрагмент проекта железной дороги Наньлун, которая планируется как основной транспортный узел между юго-восточной и центральной частью страны. Завершение работ намечено на конец 2018 года, и мы уверены, что так оно и будет.
Мы восхищаемся проделанной работой и считаем, что многим из нас не помешало бы умение правильно организовывать свое время и силы. А что думаете по этому поводу вы?
Фото на превью PearVideo