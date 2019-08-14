История настоящего «человека дождя», в котором уживались гений и 2-летний ребенок

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Фильм «Человек дождя» оскароносного Барри Левинсона известен и любим многими. Сложно забыть приключения чудаковатого аутиста Рэймонда Бэббитта и не восхититься его сверхчеловеческими способностями. Но мало кто знает, что у киногероя был прототип. И его история ничуть не уступает сценарию фильма.

Мы в AdMe.ru хотим рассказать вам о реальном «человеке дождя», способности которого сделали его одним из самых умных людей планеты.

Великолепный савант

11 ноября 1951 года в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, родился необычный малыш. У него было худенькое тельце и не по размерам большая голова, а на затылке красовалась черепно-мозговая грыжа размером с бейсбольный мяч. Оказалось, что у ребенка также поврежден мозжечок и отсутствует мозолистое тело, которое у обычных людей соединяет полушария мозга. Врачи предложили родителям отказаться от малыша. С такими аномалиями ребенок вряд ли смог бы ходить, самостоятельно ухаживать за собой, читать и социализироваться в обществе. Но, несмотря на предостережения врачей, Фрэн и Жанна Пик захотели забрать мальчика домой. Они решили самостоятельно воспитывать сына, которому уже дали имя Ким.

Ким не только выглядел иначе, он сильно отличался от других младенцев даже поведением. Мальчик редко плакал, был спокойным и нетребовательным, а когда пришла пора ползать, он даже и не думал об этом. Врачи вынесли диагноз «аутизм» и лишь жалели семью Кима. Однако отец, Фрэн Пик, не отчаивался. Он видел, как внимательно малыш наблюдает за ним, и отмечал его проницательный взгляд. С 16 месяцев мальчик стал демонстрировать родителям свои удивительные способности. Книги, которые родители прочитали ему один раз, сразу же отправлялись на полку и больше никогда не использовались. Ким не давал родителям их перечитывать, потому что, как оказалось, уже тогда запоминал содержимое наизусть. Просто ради забавы Фрэн однажды показал сыну буквы, а через пару дней заметил, как мальчик вместе с ним читает газету. Ребенок не только запомнил увиденный алфавит, но и сам понял, как складывать буквы в слова. Киму тогда было 3 года, он еще даже не научился ходить.

С тех пор чтение прочно вошло в каждодневные ритуалы Кима. Он самостоятельно научился пользоваться толковым словарем, чтобы уточнять там незнакомые слова. Все книги мальчик читал лишь один раз, а затем переворачивал их на полке корешком вверх, чтобы больше никогда не притронуться. Способности, которые демонстрировал Ким Пик, просто не могли быть у ребенка с аутистическим расстройством. После нескольких обследований мальчика врачи поменяли первоначальный диагноз, установив, что малыш является савантом — человеком с синдромом одаренности.

Ким-пьютер

То, что мог запомнить Ким, было поистине поразительным. Он легко цитировал целые главы из книг, знал тысячи стихов, мог пересказать всю Британскую энциклопедию. Он носил в голове расписание самолетов и поездов по всему миру, с легкостью перемножал в уме 4-значные числа, досконально помнил биографии многих актеров, композиторов, писателей и спортсменов. Ким абсолютно точно мог воспроизвести по памяти календарь за 2 000 лет: если кто-то называл ему дату, Пик не только мог рассказать все события, которые тогда произошли, но и безошибочно называл день недели. В памяти Кима Пика помещались карты всех автомобильных дорог Канады и США, все известные исторические даты, телефонные коды разных стран и городов. Однажды он пролистал телефонный справочник родного Солт-Лейк-Сити и запомнил наизусть все номера и данные его жителей. На тот момент в городе проживало около 1,5 млн человек.

Ответы на задаваемые ему вопросы Ким приводил незамедлительно. Казалось, его мозг работает сродни гуглу и имеет свою собственную поисковую систему. Благодаря этой особенности Ким получил прозвища Ким-пьютер и Мегасавант. До одержимости увлеченный книгами, Ким Пик целыми днями просиживал в публичной библиотеке Солт-Лейк-Сити. Его интересовали разные области знаний, но больше всего он любил историю, астрономию, географию, книги о музыке, спорте, литературе и кинематографе.

Каждый день савант читал очень много, но хотел успевать еще больше. Для этого он выработал собственную технику чтения: изучал левую страницу разворота левым глазом, а правую — правым, тратя на это всего около 10 секунд. Благодаря такому методу Ким мог изучать до 8 книг в день, а также запоминать до 98 % всей прочитанной информации. Всего к концу жизни мужчина прочитал и мог воспроизвести по памяти содержание около 12 тыс. книг. Напрочь лишенный абстрактного мышления, Ким был попросту не способен осознать смысл афоризмов.

Вместе с невероятными умственными способностями в теле Кима уживались серьезные физические расстройства. Из-за низкого мышечного тонуса Пик самостоятельно пошел только к 4 годам (и всю жизнь имел странную походку), а подниматься по лестнице научился, уже будучи подростком.

Самостоятельно заботиться о себе Ким так и не научился. Ему не дано было постигнуть науку завязывания шнурков и застегивания пуговиц. Он не умел чистить зубы и одеваться, практически не ориентировался в пространстве и в поведении больше был похож на 2-летнего ребенка, чем на взрослого человека. На помощь сыну всегда приходил заботливый отец. Фрэн Пик учил Кима, когда того не приняли в школу, сопровождал его на прогулках и в походах в библиотеку, а после развода с женой полностью взял на себя заботу о сыне.

Однажды, рассказывая о жизни Кима, Фрэн отметил, что о парне нужно было заботиться «по 30 часов в день и по 10 дней в неделю». Но, несмотря на сложности, Фрэн всегда отзывался о сыне с теплотой и не скрывал свою гордость.

«Человек дождя»

«Я считаю, что тот, кто провел рядом с Кимом хотя бы 5 минут, не может не изменить свои взгляды на себя, на весь мир и возможности человека». Барри Морроу, сценарист фильма "Человек дождя"

Уже в 14 лет Ким изучил основную школьную программу и по знаниям значительно превосходил сверстников. Но власти штата, сославшись на его инвалидность, отказались выдать Пику сертификат об окончании школы. Это не помешало юноше развивать свои способности дальше и найти работу. В 18 лет саванта приняли бухгалтером в общину мормонов. Ким, который боялся больших скоплений народа, новых мест и незнакомцев, редко покидал родной город. Но в 1984 году решил поучаствовать в Национальной конференции Ассоциации граждан с психическими расстройствами, которая проходила в Техасе. Там он познакомился с писателем и сценаристом Барри Морроу.

Способности саванта повергли в восторг и поразили Морроу. Под впечатлением от общения с Пиком писатель за месяц подготовил сценарий к новой ленте, которую назвал «Человек дождя». Барри Морроу и исполнитель главной роли Дастин Хоффман проводили с Кимом очень много времени, изучая его быт и повадки. И хотя события ленты по большей части были выдумкой, картина, вышедшая в 1988 году, получила четыре статуэтки «Оскар» и обрела статут лучшего фильма года. Свою награду Барри Морроу подарил Киму, который стал всюду брать ее с собой.

Ким Пик с отцом и своей статуэткой «Оскар».

Влияние славы

«Не надо воспринимать свои умственные или физические недостатки как препятствие. Не надо думать, что они делают тебя таким уж особенным. Мы все особенные, каждый из нас». Ким Пик

Успех фильма и участие в его подготовке значительно социализировали Кима. Его стали приглашать на конференции и другие массовые мероприятия. Он стал более уверенным в себе и открытым, научился общаться с людьми и уже не боялся их как прежде. Мужчине удалось встретить поклонников и найти настоящих друзей.

Только после обретения известности Ким получил свой сертификат об образовании. Это случилось спустя 20 лет после первого запроса о нем. В 1988 году савантом заинтересовались ученые, которые хотели исследовать его мозг. Согласно психологическому тестированию, IQ Пика был совсем невысокий — 87. Хотя показатели результатов сильно разнились: в каких-то случаях они говорили об очень высоком интеллектуальном развитии, в иных указывали на слабоумие. После множества тестов эксперты вынесли заключение: уровень коэффициента IQ не способен передать интеллектуальное развитие этого человека.

В последние годы Ким учился развивать чувство юмора и увлекался игрой на фортепиано. Он любил играть по памяти, свободно рассуждал о музыкальных жанрах и композиторах, биографии которых помнил наизусть. Всю жизнь Кима Пика интересовали книги и никогда — девушки. Он не был женат и не имел детей. Умер мегасавант на 59-м году жизни от сердечного приступа в госпитале родного Солт-Лейк-Сити.

История Кима Пика, которая стала широко известна, изменила жизнь семей с детьми-савантами. Своим примером этот мужчина дал надежду «особенным» детям и показал, что человек с савантизмом способен прожить яркую, долгую и насыщенную жизнь.