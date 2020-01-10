Почему принц Гарри и Меган Маркл сложили полномочия и отказались от престола

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О том, что принц Гарри и Меган Маркл могут «уволиться» из королевской семьи, говорили уже давно. Домыслы общественности начали получать неофициальные подтверждения после появления у пары первенца — с тех пор герцог и герцогиня часто жаловались на давление со стороны СМИ. 8 января 2020 года на официальном сайте четы Сассекских появилось заявление: они решили начать новую жизнь, отказавшись от всех привилегий и финансовой поддержки Содружества наций.

Редакция AdMe.ru выяснила, что могло стать причиной такого решения и что это будет значить для британской монархии.

В 2016 году весь мир облетела новость: у самого завидного холостяка Европы принца Гарри романтические отношения с американской актрисой Меган Маркл. Заявления СМИ шокировали английское общество, а остальной мир возрадовался истории о современной Золушке. Но в каждой сказке, даже в реалиях XXI века, всегда найдутся омрачающие обстоятельства. С 27 ноября 2017 года, когда королевская семья сделала официальное заявление о помолвке пары, еженедельные сводки таблоидов об образцовом браке принца Уильяма и Кейт Миддлтон разбавила информация о скандальном прошлом Меган Маркл.

2019 год оказался непростым для Меган и Гарри, ведь пресса все чаще и чаще находила поводы оповестить мир об очередном нарушении протокола герцогиней. Газеты и журналы неоднократно муссировали темы ее неприемлемого поведения, начиная неуместными для тех или иных ситуаций нарядами и заканчивая информацией о том, что Кейт Миддлтон якобы дала пощечину новоиспеченной невестке из-за скверного характера. 8 января 2020 года на официальных страницах принца Гарри и Меган Маркл в социальных сетях появилось заявление о том, что они решили отказаться от монарших полномочий, финансовых привилегий и престола, продолжив свою жизнь обычными людьми.

«После многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решили в этом году сделать переход, начав играть новую прогрессивную роль в этой системе. Мы намерены отойти от дел в качестве „старших“ членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву. Именно с вашей поддержкой, особенно в последние несколько лет, мы чувствуем себя готовыми внести эту корректировку. Теперь мы планируем сбалансировать наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед Королевой, Содружеством наций и нашими покровителями. Это географическое равновесие позволит нам воспитать сына с уважением к королевской традиции, к которой он принадлежит по праву рождения, и одновременно расширит личное пространство нашей семьи и даст возможность сосредоточиться на новом этапе в жизни, частью которого будет создание благотворительного фонда. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться всеми подробностями этого захватывающего следующего шага. Но пока мы продолжаем сотрудничать с Ее Величеством Королевой, Принцем Уэльским, Герцогом Кембриджским и всеми соответствующими сторонами. До тех пор, пожалуйста, примите нашу глубокую благодарность за вашу постоянную поддержку». Герцог и герцогиня Сассекские

В заявлении не указано, собираются ли принц Гарри и Меган Маркл отказаться от герцогских титулов, а также не была названа причина «ухода». При этом в 2019 году Гарри часто критиковал СМИ, обвиняя тех в травле его жены. Герцог неоднократно сравнивал отношение журналистов к его супруге с их отношением к его матери, принцессе Диане. А в документальном фильме британского телеканала ITV Меган Маркл расплакалась, рассказывая о нападках со стороны прессы.

Новости от герцогов Сассекских также вызвали шквал обсуждений. Британский таблоид The Sun опубликовал статью, в которой утверждается, что решение принца Гарри и Меган Маркл не должно было появиться в сети, так как не было до конца согласовано с королевой Елизаветой II. И теперь в кулуарах Букингемского дворца назревает нешуточный конфликт. Так или иначе, но на официальном сайте Ее Величества уже появилась реакция:

«Мы понимаем их стремление применить другой подход, но это сложно. Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими — на ранней стадии». Официальное обращение королевской семьи

Что означает отказ от полномочий «старших» членов королевской семьи

На самом деле нет четкого определения «старших» или «младших» членов королевской семьи, но считается, что это особы, приближенные к королеве и занимающие первые места в очереди на престол. Принц Гарри и его сын Арчи являются наследниками британского престола. И, вероятнее всего, уже никогда его не займут. А учитывая преклонный возраст королевы и ее сына Чарльза, принца Уэльского, скорее всего, в ближайшее время основные обязанности монаршей семьи перейдут принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. Отказ Гарри и Меган от своих полномочий отразится в том числе и на финансах.

На данный момент доходы принца Гарри (впрочем, как и всех остальных членов королевской семьи) зависят от процентов, получаемых им от группы компаний Crown Estate. Управляет этой группой компаний правительство, владея недвижимостью британской монархии в разных уголках страны. Из всех многомиллионных активов Crown Estate Елизавета II получает всего 15 % и разделяет их между членами семьи. По данным Forbes, в 2018–2019 году принц Гарри получил грант от государства размером в £ 2,5 млн. Но эти средства не покрывают личные расходы, а предназначены для оплаты охраны, официальных приемов и поездок, содержания дворца. После отказа от полномочий герцогу Сассекскому перестанут выплачивать эти проценты. Однако бедствовать ему не придется: ежегодно Гарри и Уильям получают от отца порядка £ 4,9 млн. Но и помимо этих денег у Гарри есть собственный капитал — £ 30 млн. В том числе £ 3,5 млн есть и у Меган Маркл: это деньги, заработанные съемками в фильмах.

Также принц Гарри со своей супругой перестанут посещать торжественные события, что является основной деятельностью главной семьи Великобритании. За 2019 год Гарри только у себя на родине посетил около 100 подобных мероприятий, при этом остальные члены королевской семьи побывали примерно на 2 000 торжеств. После своего переезда, лавируя между континентами, еще титулованные герцог и герцогиня Сассекские планируют открытие собственной благотворительной организации. В рамках обязанностей членов монаршей семьи принц Гарри помогает людям с психическими отклонениями, а Меган Маркл борется за права меньшинств. Возможно, свою текущую деятельность они перенесут и в самостоятельную жизнь.

Первая реакция общественности на заявление

Принц Гарри и Меган Маркл стали первыми в истории королевской семьи Британии, кто отказался от своих монарших обязанностей из-за травли СМИ. По ранним заявлениям принца становится понятно, что они приняли это решение, чтобы не повторять трагичный сценарий жизни и смерти принцессы Дианы.

А как вы считаете, они поступили правильно или это грубое нарушение монарших традиций?