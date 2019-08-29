Почему так много тех, кто считает кормление грудью в публичных местах недопустимым

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Каждое поколение придерживалось своего мнения на тему грудного вскармливания. Так, если еще лет 30 назад многие женщины в развитых странах предпочитали смеси естественному кормлению, то сегодня все больше тех, кто выступает против замены материнского молока. Но массовые волнения вызывает другой вопрос: можно ли кормить ребенка грудью на глазах у прохожих? И в нем скрывается не только этическая и моральная сторона, но и влияние моды, а также потребность во внимании.

AdMe.ru попробует разобраться в непростой теме, которая поделила людей во всем мире на 2 противоборствующих лагеря.

Как способ кормления ребенка отражал достаток семьи

В XIX веке врачи считали материнское молоко полезным для младенцев, но только в том случае, если женщина правильно питалась, имела хорошую физическую форму и не страдала неврозами. В Европе среди высших слоев и среднего класса было принято нанимать кормилицу или использовать смеси, даже несмотря на их вредный состав. Но уже в середине XIX века появилось первое приемлемое по качеству искусственное питание, которое и стало альтернативой грудному молоку на долгие годы. Большой вклад в пропаганду детского питания вложили корпорации, которые его же и производили: они убедили людей в бесполезности материнского молока для ребенка, а сам процесс кормления грудью назвали неприличным и устаревшим. К 1950-м годам большинство людей стало негативно относиться к грудному вскармливанию и отождествляло его с необразованностью и принадлежностью к представителям низших классов. И мнение родителей оставалось неизменным вплоть до 1990-х годов.

Но мода на естественное кормление все же вернулась, породив определенный этикет. Например, если в доме находился гость, то либо женщина предупреждала о времени кормления малыша и уходила в другую комнату, либо гости оставляли маму с ребенком наедине. Кормление было настоящим материнским таинством, которое никто не осмеливался продемонстрировать публично.

Разделение на классы в наше время

Даже в наши дни сохраняются различия между сословиями. Так, вы никогда не увидите королевскую особу, кормящую грудью ребенка на глазах у общественности. Принцессы и герцогини строго соблюдают правила приличия и не допускают оголения в публичном месте. В то время как модели и актрисы не стесняются демонстрировать эту сферу своей жизни, потому как знают, что это хороший способ привлечь внимание прессы и напомнить о себе.

Современная позиция и причины конфликта

Современное общество привыкло воспринимать женское тело как сексуальный объект, и никого не смущают огромные рекламные баннеры с полуобнаженными девушками или откровенные музыкальные клипы. А образ матери кажется новым для восприятия и поэтому слишком интимным. Если мода на естественное вскармливание не пройдет, то есть вероятность того, что со временем кормление в общественных местах станет делом привычным. Кто знает, как в таком случае изменятся реклама, контент в социальных сетях и музыкальные клипы.

Несмотря на то что нет закона, который запрещал бы женщинам кормить грудью в общественных местах, конфликты между теми, кто кормит ребенка, и теми, кто становится свидетелем этого процесса, не утихают. В чем же дело? Во многих крупных заведениях можно найти комнату мамы и ребенка, которая предназначена для обеспечения комфорта малыша. Но есть люди, которые манипулируют своим положением родителя и, игнорируя такие комнаты, могут не только покормить ребенка в самом неподходящем для этого месте, но и с легкостью сменить подгузник в общем зале ресторана или магазина.

и, игнорируя такие комнаты, могут не только покормить ребенка в самом неподходящем для этого месте, но и с легкостью сменить подгузник в общем зале ресторана или магазина. Вторая группа людей, которые вызывают споры, — те, кто в каждой ситуации способен увидеть ущемление чьих-то прав . Например, к педиатрам, которые выступают против искусственного питания и обладают опытом и знаниями, чтобы привести аргументы, «незаметно» присоединяются старообрядцы, защитники экологии, веганы, представители феминистического движения и многие другие. В какой-то момент все превращается в пропаганду личных убеждений и забывается главная цель дискуссии.

. Например, к педиатрам, которые выступают против искусственного питания и обладают опытом и знаниями, чтобы привести аргументы, «незаметно» присоединяются старообрядцы, защитники экологии, веганы, представители феминистического движения и многие другие. В какой-то момент все превращается в пропаганду личных убеждений и забывается главная цель дискуссии. Флешмобы. Когда группы женщин по всему миру устраивают массовое единовременное кормление на городских улицах, это начинает смущать даже тех, кто положительно относился к грудному вскармливанию в публичных местах. Современный ритм жизни обязывает даже мам с грудными малышами быть мобильными, поэтому грудное кормление на ходу становится все более распространенным явлением. А факторы, которые были приведены выше, только порождают стереотипы и бросают тень на тех женщин, которые не стремятся задеть чужие границы.

Как в разных странах относятся к кормлению грудью в общественных местах

Жители таких стран, как Нидерланды, Германия, Шотландия, Финляндия, Швеция, крайне спокойно относятся к виду обнаженной груди и малыша, который трапезничает на публике. А вот в Испании, Италии, Греции и Франции люди понимают, что кормление грудью — процесс естественный, но при этом испытывают неловкость и чувство стыда, когда замечают женщину, кормящую ребенка. Да и сами мамы в этих странах стесняются кормить малышей в общественных местах.

Что думают педиатры?

Ранее врачи рекомендовали мыть грудь каждый раз перед кормлением ребенка, но сейчас их мнение изменилось: было выявлено, что таким образом смывается смазка, которая защищает соски от инфекций. Для того чтобы поддерживать гигиену, достаточно душа утром и вечером. Также современные педиатры выступают за кормление в общественных местах, рекомендуя кормить ребенка не строго по часам, а только по потребности самого малыша. Конечно, не стоит забывать про комфорт всех, кто прямо или косвенно задействован в публичном грудном кормлении: мамы, ребенка и окружающих, которые становятся невольными свидетелями интимного процесса. Некоторые дети очень чувствительны к шуму и могут капризничать, если рядом много посторонних людей, поэтому при возможности стоит подыскать укромный уголок без прямых солнечных лучей, сквозняков и подальше от места для курения.