Переводчица рассказала о том, как японцы воспринимают русскую дачу: она вызывает у них сплошное недоумение

Многие из нас любят проводить время за садово-огородными делами на даче, отдыхая при этом душой. Однако, например, японцы, по заверению гида-переводчика Веры Голубенко, проработавшей с туристами из Страны восходящего солнца 10 лет, не понимают значения слова «дача».

Мы в AdMe.ru с разрешения автора публикуем этот текст, который позволит хотя бы немного понять разницу русского и японского менталитетов.

Всем привет! Меня зовут Вера. Я гид — переводчик с японского языка и 10 лет работала с туристами из Японии. Одно из самых удивительных мест для японцев — это русская дача.

Есть даже специальные экскурсии на дачу. Мы договаривались с дачниками, приезжали с японцами и смотрели огород, парники. Японцам было интересно, что выращивают. Например, практически все русские ягоды неизвестны в Японии. Японцы знают клубнику, смородину и, возможно, облепиху. Туристам из Японии интересно было заглянуть в домик, посмотреть, как там внутри. Дачники показывали систему полива, у некоторых даже баня была. У тех японцев, кто на даче не был, это место вызывало много вопросов и недоумения. Я с туристами могла обсуждать ее часами. Объясняю почему.

Японцы не понимают, что за место такое — дача

В японском языке нет слова «дача». Обычно я так и называю: ダーチャ - «даатя», а потом долго объясняю, что это. Японцы понимают, что такое огород или поле. Но там нет домика. А если с домиком, то это уже загородный коттедж. Коттедж для японцев — это место, где отдыхают, но ничего не выращивают. Я говорю, что дача — это огород и домик. Основная цель — выращивать овощи и фрукты, но отдыхать тоже можно.

Японцы не понимают, зачем выращивать овощи

Туристы всегда спрашивали, для чего выращивать овощи и фрукты. «На продажу? В смысле „для себя“? А зачем, если можно купить?» Я в этот момент рассказываю о длинных зимах и дефиците свежих овощей. Особенно на Дальнем Востоке. А с дачей можно сделать закрутки, наморозить, компоты сварить. В Японии заготовки не так широко распространены, как в России. Только в деревнях японцы их делают.

Непонятно, зачем надевать на даче купальник

Для японцев купальник — это одежда на пляж. Ну в бассейн его можно надеть, но никак не на огород. Купальник и дача — несовместимые понятия для японцев. Чтобы хоть как-то объяснить, я говорю, что люди загорают. А загорают для того, чтобы получить витамин D. Зимы длинные, витаминов не хватает. Такое объяснение для жителей Страны восходящего солнца не аргумент.

Японцы не понимают, как можно отдыхать на даче

Японцы спрашивали: «Получается, что 5 дней в неделю вы работаете, а потом на выходные едете на дачу отдыхать? Но это же огород! Там же работают!» Я рассказывала о том, что есть люди, которые работают на даче и отдыхают там душой. Общение с природой — это уже отдых. Но японцам все равно непонятно. Для них это как с одной работы поехать на другую. И они удивляются, как русские при этом успевают отдыхать.