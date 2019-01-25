Ответьте всего на 5 вопросов, чтобы испытать свой интеллект

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Тест когнитивной рефлексии (Cognitive Reflection Test) был создан профессором Йельского университета Шейном Фредериком (Shein Frederick). Он считается самым коротким тестом для проверки IQ в мире, который к тому же способен определить принадлежность человека к импульсивному или, напротив, рациональному психотипу.

Мы в AdMe.ru провели расследование и выяснили, что оригинальный тест состоял из 3 конкретных вопросов, но позже другие ученые значительно расширили список собственными дополнениями. Поэтому мы взяли на себя смелость выбрать 5 самых заковыристых задач от разных авторов. Готовы проверить себя? Ниже друг за другом представлены все 5 заданий: запомните или запишите свои ответы, и встретимся в конце, чтобы обсудить результаты. Удачи!

1. Фермер купил лошадь за $ 60, а продал за $ 70. Затем он перекупил эту лошадь за $ 80 и снова продал ее уже за $ 90. Какова в результате чистая прибыль фермера, полученная в ходе этих операций?

2. В доме есть 2 квадратные комнаты: гостиная и кабинет. Площадь гостиной в 4 раза больше кабинета. Если высота стен кабинета составляет 3 метра, какова высота стен в гостиной?

3. Красная и черная машины вместе стоят $ 190 000. Красная стоит на $ 100 000 больше, чем черная. Сколько стоит черная?

4. Лягушка упала в 30-метровую яму. Каждый день она забирается вверх на 3 метра, но в течение ночи соскальзывает обратно на 2 метра. Как много дней ей понадобится, чтобы вылезти из ямы?

5. Джон выпивает бочку воды за 6 дней. Мэри выпивает такую же бочку за 12 дней. За сколько дней они смогут выпить эту бочку воды вместе?

Готовы ответить? Хорошо подумали? Тогда листайте вниз

1.

Интуитивно вы наверняка могли ответить $ 30, $ 10 или даже $ 0. Но, внимание, правильный ответ — прибыль составила $ 20. Формула проста: —60 + 70 — 80 + 90 = 20 Попробуйте провернуть манипуляции наглядно, например с монетками, чтобы убедиться.

2.

Так как мы имеем дело с квадратами и знаем высоту стен кабинета, нетрудно рассчитать, что его площадь составляет 9 квадратных метров. Площадь гостиной в 4 раза больше, поэтому умножаем 9 на 4 и получаем 36 квадратных метров. И правильный ответ: высота стен гостиной составляет 6 метров.

3.

Если вы ответили $ 90 000, то интуиция вновь сыграла с вами злую шутку. Правильные расчеты таковы: черная машина стоит $ 45 000, а красная — $ 145 000, и разница между ними составляет $ 100 000.

4.

Могло показаться, что все предельно просто: 30 дней. Но на самом деле она выберется уже на 28-й день, так как днем она преодолевает расстояние в 3 метра, а на 28-й день ей как раз останется преодолеть последние 2 метра.

5.

Интуиция могла подсказать вам ответ «9» без особых подсчетов, но взглянем на задачу внимательнее: исходя из условий получается, что Джон каждый день выпивает 1/6 бочки, а Мэри, соответственно, 1/12. Количество дней, за которое они выпьют ее вместе, обозначим за X и составим простое уравнение: 1/6 + 1/12 = 1/x

3/12 = 1/x

1/4 = 1/x И правильный ответ x = 4, именно за столько дней они выпьют бочку воды вместе.

Интерпретация

В зависимости от психотипов, упомянутых в начале, на каждую из задач можно было ответить двумя способами: интуитивно и правильно. Все дело в том, что рациональное взвешивание гораздо утомительнее чувственного восприятия. Именно поэтому люди интуитивного склада ума склонны меньше задумываться и совершать больше импульсивных поступков. Проводя свои исследования, Фредерик задавал испытуемым один дополнительный вопрос: «Вы бы хотели получить 3 400 долларов сейчас или 3 800 долларов через месяц?» Люди с низким результатом CRT (то есть склонные выбирать ответ, лежащий на поверхности) в основном выбирали 3 400 сейчас. А участники с высоким результатом (подходившие к решению задач вдумчиво и со скепсисом) в большинстве соглашались ждать месяц и отказывались от сиюминутного исполнения желания, чтобы позднее получить больше.