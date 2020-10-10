Мы составили список культовых вещей за последние 25 лет. Готовы поспорить, что как минимум половина из них была и у вас
Модные веяния сменяют друг друга так быстро, что за всеми не успеваешь уследить. Но есть некоторые тренды, которые покорили сердца женщин всего мира. Эти особенные вещи были в гардеробе каждой второй девушки и запомнятся нам на долгие годы.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить культовые предметы одежды за последние 25 лет и уверены, что как минимум половина из них была и у вас.
1. Угги
2. Кожаная мини-юбка
3. Кофты и платья с баской
4. Брюки клеш
5. Юбка школьницы
6. Джинсовые кепки и кепи
7. Туфли на скрытой платформе
8. Купальник Triangl
9. Вельветовый спортивный костюм
10. Меховой жилет
11. Бриджи и туника
12. Очки Ray Ban
13. Юбка-пачка
14. Обувь с меховой отделкой
15. Колготки в сетку
16. Корсет как предмет одежды, а не нижнее белье
17. Обувь с длинными узкими носами
18. Длинный тонкий шарф
19. Бандажное платье
20. Джинсы с низкой посадкой
Сколько из этих вещей было у вас? Какие еще культовые тренды вы помните?