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Мы составили список культовых вещей за последние 25 лет. Готовы поспорить, что как минимум половина из них была и у вас

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Модные веяния сменяют друг друга так быстро, что за всеми не успеваешь уследить. Но есть некоторые тренды, которые покорили сердца женщин всего мира. Эти особенные вещи были в гардеробе каждой второй девушки и запомнятся нам на долгие годы.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить культовые предметы одежды за последние 25 лет и уверены, что как минимум половина из них была и у вас.

1. Угги

© Ye liangjun - Imaginechina / East News

2. Кожаная мини-юбка

© PacificCoastNews / EAST NEWS

3. Кофты и платья с баской

© Wagner Az, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

4. Брюки клеш

© East News

5. Юбка школьницы

© Clueless / Paramount Pictures

6. Джинсовые кепки и кепи

© Love Actually / Universal Pictures

7. Туфли на скрытой платформе

© Hu wencheng - Imaginechina / East News

8. Купальник Triangl

© Instagram / East News

9. Вельветовый спортивный костюм

© EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

10. Меховой жилет

© Wyters Alban / ABACA / EAST NEWS

11. Бриджи и туника

© EAST NEWS

12. Очки Ray Ban

© PacificCoastNews / EAST NEWS

13. Юбка-пачка

© Sex and the City / HBO

14. Обувь с меховой отделкой

© ASSOCIATED PRESS / East News

15. Колготки в сетку

© Depositphotos

16. Корсет как предмет одежды, а не нижнее белье

© ANGELA WEISS / AFP / East News, © JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

17. Обувь с длинными узкими носами

© EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

18. Длинный тонкий шарф

© EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

19. Бандажное платье

© PacificCoastNews / EAST NEWS

20. Джинсы с низкой посадкой

© ASSOCIATED PRESS / East News

Сколько из этих вещей было у вас? Какие еще культовые тренды вы помните?

Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News, JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News
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