Мы составили список культовых вещей за последние 25 лет. Готовы поспорить, что как минимум половина из них была и у вас

Модные веяния сменяют друг друга так быстро, что за всеми не успеваешь уследить. Но есть некоторые тренды, которые покорили сердца женщин всего мира. Эти особенные вещи были в гардеробе каждой второй девушки и запомнятся нам на долгие годы.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить культовые предметы одежды за последние 25 лет и уверены, что как минимум половина из них была и у вас.

1. Угги

2. Кожаная мини-юбка

3. Кофты и платья с баской

4. Брюки клеш

5. Юбка школьницы

6. Джинсовые кепки и кепи

7. Туфли на скрытой платформе

8. Купальник Triangl

9. Вельветовый спортивный костюм

10. Меховой жилет

11. Бриджи и туника

12. Очки Ray Ban

13. Юбка-пачка

14. Обувь с меховой отделкой

15. Колготки в сетку

16. Корсет как предмет одежды, а не нижнее белье

17. Обувь с длинными узкими носами

18. Длинный тонкий шарф

19. Бандажное платье

20. Джинсы с низкой посадкой