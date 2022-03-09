Мы решили выяснить, каким был идеал мужской красоты 100 лет назад и как он менялся все это время

В разные времена идеалом красоты может считаться и качок из тренажерного зала, и обаятельный обладатель пары лишних килограммов. Стандарты меняются: например, в XVI–XVII веках взгляды притягивали стройные мужские ноги с крепкими икрами.

Конечно, мы в AdMe.ru считаем, что в вопросах красоты сложно оставаться объективными. Но решили взглянуть, как же изменились за 100 лет представления о том, каким должен быть красавец-мужчина.

1920-е годы

В период расцвета Голливуда эталоном мужской красоты считался достаточно худой, некрупный представитель сильного пола. В это время кинематограф набирал обороты, росла популярность фильмов и актеров. И на экранах мелькали типажи, которые, собственно, и стали диктовать и мужчинам, и женщинам, как должен выглядеть идеал. В частности, из-за того, что на пленке актерам визуально добавлялось порядка 9 кг, режиссеры и отдавали предпочтение парням худощавого телосложения. Да и развитая мускулатура тогда еще не пользовалась популярностью. Так что 100 лет назад мужчины специально худели для камеры. Одним из представителей эталонной мужской красоты того времени являлся Кларк Гейбл, изображенный на фото.

1930-е и 1940-е годы

Актеры, возможно, и стремились худеть, чтобы не выглядеть на экране чересчур объемными. Но в конце 1920-х годов знаковой стала фигура Чарльза Атласа. Молодой человек, весивший 44 кг, активно заинтересовался возможностями изменить свое худощавое телосложение. Одним из его кумиров был Евгений Сандов, атлет XIX века. В итоге Атлас сумел добиться желаемой формы, разработать ряд упражнений и стать вдохновителем многих мужчин своего времени.

1950-е годы

Мода на мускулы и мышечную массу прошла, в это десятилетие популярность приобрели статные широкоплечие фигуры. Собственно, этот тренд нашел отражение и в гардеробе мужчин: пиджаки, пальто начали делать более свободного кроя и с акцентом на верхней части спины для придания зрительного объема. Такие уловки помогали модникам выглядеть внушительно и представительно. Одним из признанных красавчиков этой декады по праву считался Марлон Брандо.

1960-е годы

Настоящим идеалом мужчины для наших бабушек в 1960-е годы стал Шон Коннери — стройный, подтянутый, с крепким прессом, но без ярко выраженной мускулатуры красавец. Поскольку в то время карьерный рост имел особое значение, внешний вид должен был соответствовать эталонному деловому человеку. Мужчины делали короткие стрижки, носили стильную одежду, чтобы показать свой статус и положение в обществе.

Конец 1960-х и 1970-е годы

Однако уже к концу десятилетия благодаря бунтарям всех времен — рок-музыкантам — взгляд на мужскую красоту снова изменился. В конце 1960-х парни начали чаще самовыражаться с помощью одежды и причесок. Самыми популярными представителями этих лет можно назвать Дэвида Боуи и Мика Джаггера, которые тогда стали кумирами молодежи. Худощавое телосложение, андрогинность, вызывающие прически и дерзкий стиль костюмов — именно так можно описать внешний вид красавцев-мужчин 1970-х.

1980-е годы

Но вот в 1980-е мода кардинально меняется, и для наших мам наступает эпоха любования стальными мышцами. На сцену выходят супергерои из кино: Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод Ван Дамм. И теперь мужчины не просто стремятся иметь красивое тело: они всерьез увлекаются бодибилдингом и наращивают мускулатуру, чтобы быть похожими на своих кумиров.

1990-е и 2000-е годы

Однако эпоха бодибилдинга быстро уступает первенство: в 1990-х все еще ценится наличие мускулатуры, но она уже не должна быть такой объемной. Здесь фаворитами становятся мужчины с привычными и в некотором роде обычными формами: достоинствами считаются красивый пресс, оформленные, но не гигантские мышцы рук и ног. Примером идеала этого времени можно назвать Патрика Суэйзи.

2010-е годы

А вот в 2010-х годах все становится более разнообразным. Можно выделить 2 противоположные тенденции. С одной стороны, во времена супергероев уже мало быть просто подтянутым. Теперь мужчины активно занимаются спортом, формируя свое тело подобно греческим скульптурам. Кумирами становятся мускулистые актеры, изображающие героев кинокомиксов: Генри Кавилл (на фото выше), Крис Хемсворт, Крис Прэтт. Их фигуры ассоциируются с силой, мужественностью, надежностью, чем и покоряют сердца многих дам.

С другой стороны, далеко не всем по душе оказались накачанные бицепсы и стальной пресс. Компания Kelton Global по инициативе Planet Fitness провела опрос, по результатам которого выяснилось, что многие женщины скорее предпочтут мужчину с парой лишних килограммов. Так что небольшой животик теперь в моде. И на самом деле это вполне логично. Такой типаж кажется родным и близким, вполне досягаемым для большинства. Ведь, будем откровенны, далеко не все могут похвастаться прессом Супермена или Тора. Вот, например, Леонардо Ди Каприо (на фото выше) будет притягивать взгляды всегда.

2020-е годы

В последние годы мы можем наблюдать, как понятие «красивый мужчина» снова меняется. Бросающаяся в глаза внешность и фигура теперь не так интересны. На обложках и таблоидах мы все чаще видим многообразие типажей самого разного возраста и какого угодно веса. Одним из кумиров современной молодежи можно считать Тома Холланда, запомнившегося многим главной ролью в фильме «Человек-паук». Идеал для наших детей — типаж, максимально приближенный к реальности.