Мы решили сравнить модные тенденции нулевых и современные. Итог нас обескуражил

Про 2021 год модные журналы писали, что это время возрождения трендов нулевых. К примеру, так популярные в 2000-х зажимы-бабочки сейчас можно увидеть на известных персонах. Это же касается макияжа «кошачий глаз» — в немного измененном виде, но он снова вернулся. И многим из этих тенденций пророчат востребованность и в 2022-м.

Нам в AdMe.ru захотелось полистать модные журналы 2000-х годов, чтобы посмотреть, какие еще тренды стали актуальны сегодня, а какие, наоборот, вытеснили современные модные веяния.

Тренд № 1: глянцевые губы

Спроси любую женщину старше 30 лет, чем красили губы в нулевых, и она без запинки ответит: «Конечно же, блеском». Глянцевая помада тогда была на пике популярности. Ее носили с легким макияжем, она была дополнением и к вечернему образу. В 2021 году этот тренд снова в силе. Еще одно решение визажистов — вернуть в моду карандаш для губ и помаду гораздо светлее его. А в 2022-м журналы моды пророчат тренд «расплывчатые губы».

Тренд № 2: неестественно сияющая кожа

В 2000-е эффект неестественно сияющей кожи добавлял свежести образам. Так, к примеру, поступала Дженнифер Лопес. Прогноз на 2022 год гласит: блестящая кожа снова в тренде. Такой пример продемонстрировали на весенних-летних показах мод. В отличие от плотных матовых слоев тонального крема и пудры, такой тип макияжа не скроет некоторые несовершенства кожи вроде пигментных пятен, зато сэкономит кучу времени и сил.

Тренд № 3: стразы на лице

В одном из интервью Гвен Стефани как-то рассказала, что перед каждым выступлением по полтора часа делала себе макияж сама. Отдельного внимания заслуживали узоры на лице, которые певица мастерила с помощью стразов. Блестящими камушками она украшала брови, виски, глаза. Сегодня стразы снова в тренде. На показе Etro модели выходили с кристаллами под глазами. Журналы пошутили: «Кому теперь нужны консилеры, если такая красота может отвлечь внимание на себя?»

Тренд № 4: черная подводка для глаз

Этот вид макияжа имеет богатую историю, так как родом он из Древнего Египта. Правда, максимальную популярность получил все же в нулевые. Подведенные сверху и внизу черным карандашом глаза называли еще эмо-макияжем. В 2021 году он снова вернулся в тренд — это можно понять по показам Chanel, Dior и Виктории Бекхэм.

Тренд № 5: тонкие брови

Еще один яркий маркер моды нулевых — тонкие выщипанные брови. В 2021–2022 годах им места нет. Сегодня тенденции диктует TikTok: широкие расчесанные дуги украшены блестками в стиле диско. К слову, некоторые косметические бренды даже выпустили линейки, посвященные исключительно уходу за бровями. Также в 2021-м стали популярны брови ярких оттенков.

Тренд № 6: перламутровые тени

Как вспоминают модные журналы, в 2000-х девушки выбирали перламутровые тени, часто серебристого цвета. Это еще одно веяние, которое к нам не дошло. Визажисты в преддверии 2022 года отдают предпочтение ярким насыщенным неоновым цветам, к примеру эффектным флуоресцентным теням. На показе мод Simone Rocha был продемонстрирован еще один смелый эксперимент: глаза украсили кусочками фольги.

Тренд № 7: «кошачий глаз»

Говоря о ярком макияже, нельзя не упомянуть стиль «кошачий глаз», который был актуален в нулевые, а сейчас вновь на пике популярности. Правда, разница в цвете: в 2000-е стрелки рисовали черным карандашом, а сегодня — чем ярче, тем лучше.

Тренд № 8: пробор зигзагом

В нулевые в моде были прически на любой вкус. Популярными считались заколотые наверху челки, косички, заплетенные по всей голове, и, конечно, зигзагообразный пробор. Он в числе тех трендов, которые к нам вернулись. Парикмахеры советуют использовать этот трюк тем, кто не может определиться со стороной пробора. К тому же такая укладка подойдет волосам любого типа.

Тренд № 9: блестки

Одна из тенденций макияжа на весну 2022 года — это яркие цвета во внутренних уголках глаз и глиттер ближе к вискам. Такой прием мы уже видели в нулевых. Звезды того времени — Бритни Спирс, Дженнифер Лопес и Кристина Агилера — украшали блестками и одежду, и свою кожу. Кстати, сейчас стилисты предлагают подбирать одежду под цвет блестящего макияжа. Выглядит такой прием эффектно.

Тренд № 10: длинная челка набок

Этот популярный тренд из нулевых добрался до нас почти неизменным. Тогда длинная челка набок была популярна, это же пророчат и на 2022 год. Как говорит знаменитый парикмахер Энтони Кэмпбелл, такая стрижка — отличный выбор для тех, кто не готов к обычной челке и ее постоянной укладке, ведь челку такого типа всегда можно заправить за ухо.

Бонус: новый тренд, которого не было в 2000-х

Речь идет о мужском мейкапе. В нулевых тему использования мужчинами косметики поднимал разве что Мэрилин Мэнсон, появлявшийся на публике в эпатажных образах. Таблоиды называли его фриком. Представители поколения Z смотрят на этот вопрос совершенно иначе, и производители косметики их в этом всячески поддерживают. Речь идет о помаде, тенях для век, румянах и прочих средствах для макияжа. В числе первых, кто стал ориентироваться на мужскую аудиторию, бренды We Are Fluide, Malin + Goetz и TooD Beauty. В 2019 году звезда «Американской истории ужасов» Коди Ферн появился на церемонии вручения премии «Золотой глобус» с вечерним макияжем. Журналы внесли актера в число самых стильных участников того вечера.