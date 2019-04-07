Мы провели эксперимент, чтобы выяснить, может ли отказ от 8-часового рабочего дня сделать работу эффективнее

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Работать по 8 часов в день жители цивилизованных стран стали в начале XX века. Тогда переход на новый график воспринимался как благо, ведь прежде люди могли посвящать работе все свое время. С тех пор попытки изменить устоявшуюся систему предпринимались неоднократно, но пока в мире 48-часовая рабочая неделя является нормой.

Исследования, признающие 8-часовую рабочую модель устаревшей, публикуются регулярно. Взамен ей ученые предлагают более подходящие графики для работы. Мы в AdMe.ru попросили добровольцев протестировать один из них.

Суть метода

В исследовании, проведенном компанией Draugiem Group, специальное приложение считало время, потраченное сотрудниками компании на работу и отдых в течение дня. В итоге выяснилось, что наиболее продуктивными оказались те работники, что тратили по 52 минуты на выполнение задач, а после этого делали перерыв длиной около 17 минут, затем вновь приступая к делам. На основании этого исследования были предложены следующие рекомендации по «апгрейду» рабочего дня: посвящайте работе только 52 минуты в час

после окончания этого времени отдыхайте 17 минут

во время, отведенное для работы, нельзя отвлекаться

лучше всего потратить время для отдыха не за компьютером Мы познакомили с этими правилами наших добровольцев — Анастасию, Валерию и Бэллу — и попросили соблюдать их на протяжении рабочей недели. А затем рассказать о своих впечатлениях.

Доброволец № 1: Анастасия Рабочий день до эксперимента

Рабочий день целиком.

Обычно работаю с 9–10:00 до 18–19:00 с перерывом на обед 40–50 мин. Если надо сделать что-то быстро, то использую метод Pomodoro. Работаю по следующей схеме: 25 мин. работы, 5 мин. отдыха, 15 мин. перерыв после четырех 25-минутных периодов. Если можно работать в спокойном темпе, то просто делаю небольшие перерывы, когда устаю. К концу рабочего дня чувствуется усталость, поэтому стараюсь все наиболее важное сделать утром или в обед. После 16–17:00 уже сложнее что-то придумывать. Как правило, работаю дома, но, если заданий не так много, могу пойти работать в кофейню.

Работа по новому графику

Войти в режим работы было легко, привыкла быстро. Самый главный плюс — такой график мне помог лучше сконцентрироваться: перестала отвлекаться, проверять лишний раз почту и соцсети. Во время 17-минутного перерыва успеваешь отдохнуть от работы за компьютером и сделать какие-то мелочи вроде мытья посуды, немного размяться, подвигаться. Это помогает переключиться и потом со свежей головой сесть за работу. Обычно в середине рабочего дня я беру перерыв на обед мин. 40–50, во время эксперимента не делала этого. Успевала поесть в 17-минутный перерыв, и необходимость в долгом обеденном отдыхе отпала.

Вечером оставались силы на то, чтобы пойти на прогулку или по магазинам.

Не могу сказать, что выросла продуктивность: я успевала сделать столько же, сколько и раньше. Зато, когда работаешь в таком режиме, ты более сосредоточен и внимателен. У меня к концу рабочего дня почти не падала концентрация. Если раньше ближе к 5–6 вечера мне было сложнее делать задания, то теперь с этим проблем не было, к вечеру не чувствуешь себя разбитым.

Доброволец № 2: Валерия Рабочий день до эксперимента

Обычно я работаю с 8 до 13 часов, не отвлекаясь ни на что, потом у меня обед, который может затянуться на пару часов, и с 15:00 до 17:30–18:00 — продолжение рабочего дня. Но ко второй половине дня у меня падает работоспособность и бывает трудно сосредоточиться и что-то начать делать. Постоянно отвлекают телефонные звонки, соцсети и т. п. В конце рабочего дня бываю уже как выжатый лимон и ничего не хочется. В первой половине дня, как правило, много успеваю. Но, когда после обеда остаются незавершенные дела, их очень сложно закончить. Поэтому все откладывается и переносится на другой день.

Работа по новому графику

Перейти на 52/17 было легко, я пользовалась таймером, а потом специальным приложением. Очень удобно, что ты не перегружаешься за все время работы. Эффективность возросла, я стала больше успевать и больше концентрироваться на работе. В перерывах я читала книгу или пила чай, мыла посуду и даже успевала поиграть с питомцами.

В конце дня я не чувствовала себя выжатым лимоном. Но во время дедлайнов такой график немного затормаживает рабочий процесс. Бывали моменты, когда в перерывах мне было сложно отпустить рабочую ситуацию и переключиться на отдых.

Доброволец № 3: Бэлла Рабочий день до эксперимента

Зимой начинаю в 8:00 по московскому времени и работаю до 17 часов. А летом — с 7 до 16. В неделю 5 рабочих дней, 2 плавающих выходных. В течение дня позволяю себе передохнуть и перекусить в общей сложности не более часа. Работаю из дома, устроить полноценный перерыв на обед не получается.

Работа по новому графику

Я пыталась работать по схеме «1 час — работа, 20 минут — отдых», но поняла, что в моем конкретном случае 160 минут отдыха против 60 — это способ понизить производительность, а не повысить, как обещано. Пришлось каждый день задерживаться на работе ровно на столько, сколько времени я брала себе для отдыха в течение дня.

Итоги эксперимента