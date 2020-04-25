Мы представили, как выглядели бы культовые звезды 90-х, если бы следовали современным стандартам красоты

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За последние пару десятков лет наши представления о красоте значительно изменились. В моду вновь вернулась естественность: прически стали более простыми, на смену бровкам-ниточкам пришли широкие соболиные брови, нюдовый макияж стал незаменимым спутником многих красавиц. А тонкие и чувственные черты лица стали популярными не только у женщин, но и у мужчин.