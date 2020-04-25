Мы представили, как выглядели бы культовые звезды 90-х, если бы следовали современным стандартам красоты
За последние пару десятков лет наши представления о красоте значительно изменились. В моду вновь вернулась естественность: прически стали более простыми, на смену бровкам-ниточкам пришли широкие соболиные брови, нюдовый макияж стал незаменимым спутником многих красавиц. А тонкие и чувственные черты лица стали популярными не только у женщин, но и у мужчин.
Мы в AdMe.ru слегка пофантазировали и представили, как выглядели бы звезды конца прошлого столетия, если бы начинали свою карьеру сейчас.
Ванесса Паради
Сара Мишель Геллар
Анна Фэрис
Бен Аффлек
Памела Андерсон
Дэрил Ханна
Ума Турман
Антонио Бандерас
Клаудиа Шиффер
Синди Кроуфорд
Милла Йовович
Кристофер Ламберт
Камерон Диас
Летиция Каста
Мэрайя Кэри
Эминем
Дженнифер Энистон
Аврил Лавин
Гвен Стефани
Джастин Тимберлейк
Кому из наших героев, на ваш взгляд, изменения пошли на пользу?
Фото на превью EAST NEWS, AM1999 / MEGA / Mega Agency / East News