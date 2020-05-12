Модель с синдромом Дауна доказала, что только ты решаешь, что такое красота

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Если есть кто-то, кто знает, каково это — мечтать и достигать больших высот, то это Челси Вернер (Chelsea Werner). Она пример того, что не стоит судить человека по внешности и что следование мечте непременно вознаграждается. Опровергая предвзятые представления о синдроме Дауна, девушка стала не только всемирно известной моделью, но и четырехкратной олимпийской чемпионкой.

Мы в AdMe.ru с удовольствием делимся с вами историей Челси.

Все началось с того, что она стала гимнасткой вопреки всему

Челси родилась в Данвилле, штат Калифорния. Из-за своего заболевания девочка смогла научиться ходить, только когда ей исполнилось почти 2 года. Тем не менее родители поддерживали ее, знакомя с различными видами спорта, и в итоге позитивный дух соревнований по гимнастике вдохновил ее заняться этим направлением. Свою спортивную карьеру Челси начала в 8 лет, несмотря на предупреждения врачей о том, что у нее всегда будет низкий мышечный тонус.

Она быстро стала мировой чемпионкой

«Я очень позитивный человек и не смотрю на свою болезнь как на ограничение. Я очень настойчива и усердно работаю. То, как мои родители воспитывали меня, сформировало во мне положительное отношение к себе», — говорит девушка. Преданность делу позволила Челси стать известной спортсменкой. Она побеждала в национальной параолимпиаде США 4 раза и к 27 годам с гордостью могла назваться двукратной чемпионкой мира.

Но она также открыла для себя мир моды

Затем у девушки появился новый интерес — индустрия моды. Пока развивалась ее спортивная карьера, характерная настойчивость и решимость позволили Челси постучаться в двери многочисленных модельных агентств. Получив ряд отказов, она начала публиковать фотографии в интернете, и тогда одно из агентств предложило ей контракт.

В этом интервью девушка сказала, что «только что открыла себя как модель», а ее мама отметила, что «это произошло благодаря гимнастике и агентству We Speak Model Management».

Она вносит положительные изменения в мир моды

We Speak — это нью-йоркское агентство, которое стремится к позитивным изменениям в модной рекламе, транслируя важность положительного настроя, здорового образа жизни и уникальных особенностей. И Челси — прекрасный тому пример. Она показывает, что быть уникальным не означает быть идеальным. Теперь, снискав славу и успех, эта девушка вносит больше разнообразия в индустрию моды.

Она не просто модель перед камерой

Тысячи лайков и комментариев, которые Челси получает в социальных сетях, доказывают, что настало время для позитивных изменений в сфере моды. В этом интервью ее спросили, каково быть примером для подражания. Девушка ответила: «Мне это очень нравится! Я часто слышу такой отклик от родителей маленьких детей. Если я могу дать кому-то надежду, это делает меня счастливой и позволяет гордиться собой!»

Челси уже покорила спортивную и модную сферы и не собирается останавливаться. А самое приятное в том, что она просто делает то, что любит.