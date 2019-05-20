Кто такие люди поколения Z и почему про них говорят, что они лучше нас

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Миллениалы стали объектом самого пристального внимания за всю историю. Однако на смену им идут постмиллениалы, которые очень сильно отличаются от предыдущих поколений. Их еще называют поколением Z, или линкстерами, из-за большой связи с технологиями и гаджетами. Это люди, родившиеся после 1996 года, которых с каждым годом становится все больше. Согласно прогнозам, к 2020 году представители этого поколения составят примерно треть населения Земли и будут самой многочисленной группой потребителей.

AdMe.ru решил разобраться, кто такие постмиллениалы, чего они хотят от жизни, чем отличаются от своих родителей и почему во многом лучше предыдущих поколений.

Они самостоятельны

Постмиллениалы хотят начать самостоятельно зарабатывать и обеспечивать себя раньше, чем их родители. Многие современные дети родились в эпоху глобального экономического кризиса, поэтому среди них редко можно встретить мечтателей и дауншифтеров: 72 % подростков стремятся создать собственный стартап или бизнес. Кроме того, постмиллениалы мечтают превратить свои увлечения в источник стабильного дохода.

При этом недавний опрос ВЦИОМ показал, что 75 % молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают жизненный опыт родителей довольно бесполезным. Они выбирают собственный путь и не хотят учиться на ошибках предыдущих поколений. «Зеты» предпочитают не ломать систему, а преуспеть в ней. На первое место в системе ценностей нового поколения выходят способность к адаптации и креативность.

Они свободнее в своих взглядах

Поколение Z довольно часто упрекают в индивидуализме. Это вполне оправданно, поскольку им чужда стандартная модель поведения, которая, на их взгляд, не может быть эффективной.

Вместе с индивидуализмом приходит и свобода. У нового поколения в почете непритязательный стиль нормкор, как у Кендалл Дженнер, и спокойное отношение к расовому вопросу.

То есть «зеты» гораздо менее подвержены переживаниям относительно своей внешности или гендерной принадлежности. Недавний опрос показал, что лишь 63 % европейских подростков относят себя к гетеросексуалам, а каждый пятый указал на свою бинарность. Другими словами, новое поколение не хочет сковывать себя какими-либо рамками. Возможно, в России этот тренд пока проявляется не так явно, но в городах-миллионниках он определенно набирает обороты.

В тренде у постмиллениалов и гендерная нейтральность. Например, дочь Стинга Элиот Самнер, кстати, тоже певица, вполне вписывается в это понятие. Она не подчеркивает свою женственность, выставляя на передний план творчество, а не пол.

Они реалистичны

Поколению Z пришлось взрослеть в так называемом «мире после 11 сентября», поэтому они привыкли к атмосфере неопределенности и изменчивости. В силу этих обстоятельств постмиллениалы более здраво смотрят в будущее, особенно это касается карьерных ожиданий. Хедхантеры говорят, что 77 % молодых людей понимают, что им придется довольно агрессивно бороться за свои рабочие места. Также «зеты» более требовательны по отношению к корпорациям и брендам, молодые люди хотят получить желаемое быстро и без особых затруднений. При этом поколение Z выше всего ценит честность, реализм и открытость. Такого же отношения они ждут и от бизнеса, предпочитая рекламу с обычными людьми, а не со звездами.

Они стремятся к естественности и честности

Постмиллениалам гораздо менее симпатичен мир гламура и фотошопа. Во главу угла ставятся естественность, натуральность и простота. То, что дано тебе с рождения, гораздо более ценно, чем красота под копирку. Женщины с идеальными модельными лицами (вроде Ирины Шейк или Анджелины Джоли) конечно, красивы, но для молодежи они кажутся несколько устаревшими идеалами. Ведь пластическая хирургия легко может воссоздать подобный тип красоты с точеным носом и пухлыми губами.

Подростки все реже пытаются себя приукрасить и выставить в лучшем свете. Поэтому в тренде оказываются модели с нестандартной внешностью и необычными лицами.

Многие молодые люди показывают себя в соцсетях без прикрас: без макияжа, в простой бесформенной одежде, на фоне панельных домов, в естественных позах. Возможно, подростки устали от визуальной среды, которая была перегружена глянцем, так что часто звездами ютуба становятся обычные люди, которые выросли в экспертов в той или иной области.

Они хотят изменить мир к лучшему

Молодежь поколения Z не просто стремится к материальным благам, но и хочет сделать мир лучше. Многие подростки занимаются волонтерской деятельностью и социальным предпринимательством. Причем «зеты» начинают свою активность в довольно юном возрасте. Недавно весь мир узнал о 16-летней Грете Тунберг, которую шведские и норвежские политики номинировали на Нобелевскую премию мира за вклад в движение по борьбе с глобальным потеплением.

Адора Свитак в 14 лет стала признанным общественным деятелем в США. Она занимается проблемой образования и грамотности у детей, а также пишет книги. Причем вырученные за книги деньги в размере $ 30 тыс. девочка направила на помощь вьетнамским школам.

Логан ЛаПланте в 13 лет уже выступает на конференции TEDx в качестве теоретика современного образования. Ролик с его участием набрал более 10 млн просмотров на YouTube.

Они выросли в эпоху интернета

Поколение Z уже родилось в эпоху глобальной сети, поэтому не представляет своей жизни без интернета. Более 40 % подростков говорят, что они сильно привязаны к гаджетам, при этом чаще пользуются смартфоном, чем смотрят телевизор.

Многие пользуются разными устройствами и за день успевают поглотить большой объем информации. Как результат у молодежи возрастает скорость восприятия. Кроме того, поколение Z привыкло к многозадачности, может быстро и эффективно переключаться между разными видами работ, а также концентрироваться на деле, невзирая на отвлекающие факторы.

Их интересуют действительно важные вещи

Люди поколения Z более активны в общественной жизни и неравнодушны к социальным проблемам. Подростки готовы отстаивать свои права на митингах и пикетах и создают школьные профсоюзы. «Зеты» интересуются экономическими процессами и воздействием человека на окружающую среду. При этом большинство из них ценит личное пространство и не всегда любит делиться приватной информацией со всеми, предпочитая фейсбуку довольно обособленный Snapchat.

Также представители цифрового поколения заботятся о собственном здоровье: они чаще готовят еду дома и стараются придерживаться правильных пищевых привычек.

У них меньше интереса к алкоголю, наркотикам и раннему сексу

Постмиллениалы гораздо меньше интересуются употреблением алкоголя, наркотиков и иных запрещенных веществ. Кажется, им это просто не нужно, ведь можно заняться более важными и полезными делами. Кроме того, среди «зетов» значительно реже встречаются подростковые беременности и вообще ранний секс по сравнению с предыдущими поколениями.