7 стильных юбок для осени, в которых вы не будете выглядеть безвкусно

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Мода меняется от сезона к сезону, поэтому сегодня, чтобы быть в тренде, недостаточно полагаться только на свой вкус. В этой статье мы расскажем о моделях юбок, которые популярны нынешней осенью. Вы можете ограничиться одной или попробовать сразу несколько вариантов, которые придутся вам по душе.

AdMe.ru внимательно изучил советы стилистов и предпочтения современных модниц и выбрал самые хитовые юбки сезона.

Твидовая юбка

Эта юбка обрела популярность благодаря Коко Шанель, которая в свое время одела всех модниц в стильные твидовые костюмы. Такую юбку можно носить с однотонными блузками или водолазками, а также с объемным свитером. С обувью можно экспериментировать. С этой моделью отлично будут смотреться элегантные высокие ботфорты, женственные туфли и массивные ботинки. Насколько обувь будет гармонично вписываться в образ, во многом зависит от того, какой верх вы выберете.

Юбка в бельевом стиле

Еще один тренд, который уже долгое время не выходит из моды, — это бельевой стиль. И если такие платья всем уже порядком поднадоели, то юбки только набирают популярность. В случае с этой моделью важно не бояться контрастов: объемный и теплый свитер, грубые ботинки или сапоги сделают образ ярким и выразительным.

Юбка-трапеция

Такие юбки модницы носят уже не первый сезон, но они все еще не теряют своей актуальности. Чаще всего подобные модели можно встретить в коричневом, черном и красном цветах. Вы можете выбрать трапециевидную юбку из любой ткани, но осенью и эффектнее, и практичнее будут смотреться юбки из более плотных и теплых материалов. При этом юбка может быть длиной как выше, так и ниже колена. Выбирайте тот вариант, который вам больше нравится.

Юбка с запахом

Это новый тренд, который только набирает популярность. Такие юбки можно сочетать с совершенно разными джемперами, водолазками или блузками. В качестве обуви под нее подойдут сапоги на каблуках или популярные в этом сезоне сапоги-казаки. Выбор только за вами.

Юбка с цветочной вышивкой

Обычный узор в цветочек уже наскучил, именно поэтому юбки с объемной вышивкой становятся все популярнее. Фасон и цвет — на ваш вкус. Можно выбрать вариант с симметричными цветами справа и слева или ограничиться несимметричным узором. Такие юбки хорошо сочетаются с легкими элегантными блузками. Кроме того, если подобрать правильную длину, то их спокойно можно носить в офис, сочетая со строгими белыми рубашками или консервативными кардиганами.

Трикотажная юбка

Трикотажные юбки перекочевали в осенний сезон из летнего. Только теперь стоит отдавать предпочтение не полностью облегающим юбкам, а моделям свободного кроя. Они универсальны, а значит, вы сможете надеть их и в офис, и на встречу с друзьями. В качестве обуви под такую юбку подойдут ботильоны на широком каблуке. Сверху же можно надеть как теплый свитер, так и рубашку «мужского» кроя.

Юбка с геометрическим принтом

Клетка, полоска или ромб — выбирайте на свое усмотрение. Причем фасон таких юбок может быть совершенно любым: от асимметричной «косой» модели до классических юбок-карандашей или юбок мини. Важно лишь определиться с цветом. Если вы выбираете яркие оттенки, стоит дополнить их нейтральными вещами, например свитером спокойных цветов — серого или голубого. Если же вам больше нравится нейтральная гамма, расставьте акценты в своем образе с помощью необычной обуви, яркой сумки или дерзких аксессуаров.