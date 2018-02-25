Как выжить, если вы падаете с высоты и кажется, что шансов нет

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Как вы думаете, с какой высоты может упасть человек и остаться в живых? Хотя даже падение с 1-го этажа может закончиться очень плохо, югославская стюардесса Весна Вулович умудрилась упасть с высоты 10 километров и выжить, когда ее самолет разорвался в воздухе в результате теракта. Она получила тяжелые травмы, но потом как ни в чем не бывало снова пошла работать в авиацию.

Мы решили узнать, как повысить шансы на выживание, если вы падаете и кажется, что уже ничто не может вас спасти.