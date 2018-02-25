Как выжить, если вы падаете с высоты и кажется, что шансов нет
Как вы думаете, с какой высоты может упасть человек и остаться в живых? Хотя даже падение с 1-го этажа может закончиться очень плохо, югославская стюардесса Весна Вулович умудрилась упасть с высоты 10 километров и выжить, когда ее самолет разорвался в воздухе в результате теракта. Она получила тяжелые травмы, но потом как ни в чем не бывало снова пошла работать в авиацию.
Мы решили узнать, как повысить шансы на выживание, если вы падаете и кажется, что уже ничто не может вас спасти.
AdMe.ru нашел информацию, которую на всякий случай стоит узнать, хотя, конечно, мы надеемся, что вам она не пригодится.
Если вы падаете из окна
- Пока падаете, цепляйтесь за все, что только можно. Это разобьет ваш полет на несколько отрезков и немного погасит скорость. И если на вашем пути окажется навес, пусть пластиковый или даже стеклянный, то он, хоть и с потерями для вас, но поможет вам затормозить.
- Согласны, это звучит как издевка, но, пока падаете, не напрягайте мышцы и расслабьтесь. При падении с высоты лучше выживают пьяные люди и маленькие дети. Во-первых, и те и другие не полностью осознают, что происходит, во-вторых, алкоголь отключает панику и расслабляет мышцы. А у детей еще и кости гораздо мягче, чем у взрослых, и их череп, скорее всего, не расколется при ударе о землю, а деформируется.
- Cогните колени (но не слишком сильно), соедините ноги вместе, чтобы земли коснулись сразу обе ноги, и постарайтесь приземлиться на носки, чтобы самортизировать удар. Ноги вы, скорее всего, сломаете, но это меньшее из зол в данном случае. А вот так делать не надо: выпрямить ноги и расставить их в стороны или выставить одну ногу, думая, что так вы сбережете вторую.
- Пока будете лететь, закройте голову руками. Когда ноги коснуться асфальта (в худшем случае) или земли (это уже получше), вы, скорее всего, слегка отскочите и затем упадете. Так вот, постарайтесь упасть на бок. Руки, которые вы ранее сложили вокруг головы, хоть как-то защитят ее.
- Если вы выжили, вам очень повезло. Теперь вам стоит лежать и ожидать помощи.
Если вы падаете с самолета
Падение с высоты в 10 километров займет у вас примерно 3–6 минут, а его скорость составит 190 км/ч. К сожалению, шансы на спасение катастрофически малы, но попробовать все же стоит.
- Во-первых, имейте в виду, многие люди, которым удалось спастись, сидели в хвостовой части самолета.
- Итак, если ваш самолет, не дай бог, взорвется или разрушится в воздухе, сперва вы почувствуете оглушительный рев и адский холод вокруг и начнете падать. На такой высоте очень мало кислорода, поэтому вы потеряете сознание, но когда вы окажетесь в более низких слоях атмосферы, оно к вам вернется.
- Постарайтесь залезть в кресло или «оседлать» какой-либо обломок, это повысит ваши шансы на спасение. Вот что рассказала Лариса Савицкая, женщина из СССР, которая осталась живой, упав с высоты 5 километров.
Крылья у Ан-24 оторвало вместе с бензобаками и крышей, в тот момент я спала. Помню страшный удар, ожог — температура с +25 моментально упала до −30. Крики и свист воздуха. Я оказалась в хвостовой части, меня выбросило в проход. И тут я вспомнила один итальянский фильм — «Чудеса еще встречаются», как героиня спасается в авиакатастрофе, вжавшись в кресло. Кое-как я до него добралась. Я не надеялась спастись, хотелось только умереть не больно. Была зеленая вспышка и удар. Упала я в тайгу, на березняк — мне опять повезло.
Тех, кто остался в живых после одиночного свободного полета, в два раза меньше (всего 13), чем тех, кто падал на землю, зацепившись за какой-нибудь из обломков. Одним из таких людей был военный летчик Алан Мэги, который выпал из самолета, пролетел 6 километров и выжил, пробив ногами крышу вокзала. Если окажетесь в подобной ситуации, помните эти советы:
- Примите позу, в которой падают парашютисты, расправьте руки и ноги. Это затормозит падение.
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Постарайтесь направить свой полет: чтобы двигаться в обратную сторону, согните ноги, словно вы хотите коснуться головы пятками. Чтобы двигаться правее, опустите правое плечо и изогните тело вправо.
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Постарайтесь не приземляться в водоем, даже если хорошо ныряете: с такой высоты вы ударитесь о воду так, будто это бетон. Направьте свое падение в сторону поля, растительности или кустарника. Правда, тут есть вероятность, что вас проткнет палкой. Оптимальным вариантом был бы стог сена или снег.
- После того как вы упадете, начнется самое сложное — надо будет постараться остаться в живых и найти людей. 17-летняя Джулиана Кепке выжила в лесах Амазонки, после того как упала с высоты 3 километра. У нее была сломана ключица, в ранах завелись личинки, а из еды было всего несколько конфет, но в конце концов через 9 дней она вышла к людям.
Кроме знаний, конечно же, очень важно, чтобы вам элементарно повезло, но, в принципе, если вы прочитали эту статью, можно сказать, что ваши шансы на выживание в подобной ситуации повысились существенно.
иллюстратор Natalia Kulakova специально для AdMe.ru